Les réductions dans l'industrie technologique ont été particulièrement sévères

En France et en Allemagne, où la législation du travail est l'une des plus strictes de l'Union européenne, Google négocie avec les comités d'entreprise le nombre et le type de salariés qui seront inclus dans un plan de départs collectifs volontaires. Google emploie environ 1 600 personnes à Paris. Au Royaume-Uni, où les protections sont moins strictes, la réduction des effectifs pourrait s'avérer plus facile : environ 500 des 8 000 employés de Google devraient partir.Avec la crise de l'inflation et des taux d'intérêt au plus haut, plusieurs entreprises américaines ont commencé à licencier un grand nombre d'employés pour protéger leurs activités de la chute. Plus de 70 000 employés ont été licenciés par les géants de la technologie au cours des 12 derniers mois avec, environ 18 000 pour Amazon.Amazon a également décidé de se séparer de plus de 18 000 de ses employés. Au début de l'année 2023, Andy Jassy, le PDG de cette entreprise, a révélé le plan et a indiqué aux employés que des coupes importantes seraient observées dans la section des ressources humaines, puis dans les magasins. Initialement, on s'attendait à ce que l'entreprise ne licencie qu'une dizaine de milliers de travailleurs, mais la dernière annonce laisse entendre que le chiffre sera d'approximativement 18 000.En début d’année, Google a annoncé la suppression de 12 000 emplois , soit plus de 6 % de ses effectifs et imite d'autres entreprises technologiques. « Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle que nous connaissons aujourd'hui », écrit Pichai, CEO de Google.« Nous paierons les employés pendant toute la période de notification (minimum 60 jours). Nous offrirons également une indemnité de départ commençant par 16 semaines de salaire, plus deux semaines pour chaque année supplémentaire passée chez Google et nous accélérerons la mise à disposition d'au moins 4 mois de couverture santé. Nous verserons les primes au titre de l’année 2022. Nous offrirons 6 mois de soins de santé, des services de placement et une aide à l'immigration aux personnes concernées », avait indiqué le CEO de Google au sujet du traitement des employés aux États-Unis.En Europe, les licenciements massifs dans les entreprises technologiques sont bloqués en raison des protections du travail qui font qu'il est pratiquement impossible de licencier des personnes dans certains pays sans avoir consulté au préalable les groupes d'intérêt des employés. Des milliers de travailleurs du secteur technologique sont donc restés dans l'incertitude, ne sachant pas s'ils seront concernés par des négociations qui peuvent durer indéfiniment.En France, Alphabet Inc., la société mère de Google, est actuellement en pourparlers pour réduire les effectifs par des départs volontaires, en offrant des indemnités de départ qu'elle espère suffisamment généreuses pour inciter les travailleurs à partir, ont déclaré des personnes au fait du dossier, qui auraient demandé à ne pas être identifiées parce que l'information n'est pas publique. Amazon a tenté d'inciter certains cadres supérieurs à démissionner en leur faisant miroiter jusqu'à un an de salaire et a accordé des congés aux employés qui quittent l'entreprise pour que leurs actions soient acquises et versées sous forme de primes, a déclaré une personne au fait de la situation.En France et en Allemagne, où la législation du travail est l'une des plus strictes de l'UE, Google est pour le moment en négociation avec des comités d'entreprise - des groupes spécifiques à l'entreprise dont les représentants élus des salariés négocient avec la direction sur les questions de main-d'œuvre, selon une personne au fait du dossier. La loi oblige les entreprises à négocier avec ces comités avant de procéder à des licenciements. Il s'agit d'un processus parfois long qui comprend la collecte d'informations, des négociations et la possibilité d'un recours. En raison de ces exigences, les succursales de Google en Allemagne et en France seront parmi les dernières à être affectées par les réductions, si tant est qu'elles le soient.Google a reconnu l'existence des négociations et a ajouté qu'il ne prévoyait pas de licenciements en Roumanie, en Grèce ou en Autriche. « Nous avons travaillé avec soin et individuellement dans chaque pays où des réductions ont lieu afin de respecter pleinement les exigences légales locales, qui varient selon les sites, sont complexes et prennent du temps », a déclaré un porte-parole de Google.À Paris, où Google emploie environ 1 600 personnes, un comité d'entreprise est en pourparlers avec la société pour déterminer le nombre et le type d'employés qui seront inclus dans un plan de départ collectif volontaire. Des personnes au fait du processus affirment qu'il faudra encore attendre plusieurs semaines avant qu'une solution soit trouvée et que, dans l'intervalle, les choses continueront à se dérouler comme d'habitude. Selon un employé qui a requis l'anonymat, la direction a clairement indiqué que personne ne serait forcé de partir.En revanche, au Royaume-Uni, où les protections du travail ne sont pas aussi strictes, on estime que 500 des 8 000 employés de Google devront partir, selon Matthew Waley, représentant de Unite the Union, soit un taux de licenciement de 6 % conforme à l'objectif global de l'entreprise. Les discussions avec le comité d'entreprise aboutiront à des indemnités de départ confidentielles, mais le nombre de départs n'est pas négociable. « Ils essaient de faire le minimum légal », a déclaré Waley, en faisant référence au processus de négociation en cours. Il en va de même à Dublin, où les syndicats affirment que Google prévoit de licencier 240 employés, et à Zurich, où les syndicats affirment que le nombre de licenciements concerne plus de 200 personnes.Les employés ont récemment créé un comité d'entreprise Google transnational pour les pays de l'UE, dont le Royaume-Uni et la Suisse. Ce comité devrait être opérationnel dans six mois environ et sera une voix collective puissante lors des futures consultations. Selon Waley, il s'agit là d'un « grand changement », car l'entreprise devra informer les employés beaucoup plus tôt des réorganisations. Ce comité d'entreprise européen sera composé de représentants qui sont des employés de Google et dont le mandat sera de quatre ans. Les membres du comité assureront la liaison avec la direction de Google et auront leur siège à Dublin, comme le montrent les documents.Si les différences de traitement n'ont pas créé de frictions entre les employés de Google répartis dans le monde entier, « les gens se sont rendu compte que les choses se passent différemment aux États-Unis, en France et en Allemagne », explique Parul Koul, président exécutif du syndicat des travailleurs d'Alphabet et ingénieur en logiciel chez Google à New York.« C'est une source d'inspiration pour les Américains de voir que les choses sont différentes dans d'autres pays - c'est un modèle de ce pour quoi les gens peuvent se battre », ont-ils ajouté. Les suppressions d'emplois ne touchent pas seulement les travailleurs du secteur technologique.Les entreprises technologiques comme Google, Amazon, Meta et Twitter ont été contraintes de prendre des décisions similaires en raison de l'impact économique de la pandémie. L'industrie technologique, qui était autrefois une source fiable d'emplois, a été durement touchée par la crise, et les entreprises doivent maintenant trouver un équilibre entre les mesures de réduction des coûts et la nécessité de rester compétitives.HP a annoncé qu'elle allait licencier entre 4 000 et 6 000 personnes dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts visant à ajouter 1,4 milliard de dollars à ses résultats dans les années à venir. L’entreprise qui compte actuellement environ 61 000 salariés, soit quelque 10 000 de plus qu’il y a un an, a révélé ce plan en même temps que ses résultats pour le quatrième trimestre 2022, qui ont enregistré un chiffre d'affaires de 14,8 milliards de dollars, soit une baisse de 11 % en glissement annuel (et de 8 % en monnaie constante), et un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard de dollars.Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires a baissé d'un pour cent à 63 milliards de dollars et le bénéfice d'exploitation a atteint 6,6 milliards de dollars. « Cette nouvelle stratégie va nous permettre de mieux servir nos clients et de créer de la valeur sur le long terme en réduisant nos coûts et en réinvestissant dans des domaines clés pour l’avenir », a indiqué un porte-parole de HP. Les imprimantes de la société ont généré 3,7 milliards de dollars de ce bénéfice sur un chiffre d'affaires de 18,9 milliards de dollars - une performance plutôt meilleure que les 2,9 milliards de dollars de bénéfice sur un chiffre d'affaires de 44,1 milliards de dollars lié aux PC.Le président-directeur général, Enrique Lores, a décrit les résultats comme « une fin d'exercice solide, malgré un macro-environnement volatile et un ralentissement de la demande au second semestre », mais il a ajouté que HP avait besoin d'une stratégie - qu'il a baptisée « Plan de transformation prêt pour l'avenir » - pour réaliser « des économies structurelles importantes grâce à la transformation numérique, à l'optimisation du portefeuille et à l'efficacité opérationnelle ».Plus de 170 000 techniciens à temps plein sont employés sur le continent et au Royaume-Uni par Amazon, Alphabet et Meta, les ingénieurs en logiciel gagnant souvent des salaires inférieurs de moitié à ceux de leurs homologues américains.Chez Amazon France, qui emploie environ 1 500 personnes à Paris, certains cadres supérieurs ayant entre 5 et 8 ans d'expérience se sont vu offrir jusqu'à un an de salaire pour partir, selon une personne familière de la situation. Cette personne a précisé que les employés qui partaient étaient autorisés à rester en "congé de jardinage" jusqu'en mai, date à laquelle les actions d'Amazon sont acquises et payées sous forme de primes.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Peut-on conclure que les contrats de travail en Europe, particulièrement en France, sont meilleures qu'aux États-Unis ?