L'analyse menée par Switch on Business indique qu'ils ont obtenu ces résultats après avoir exploré toutes sortes de profils d'employés via l'application LinkedIn. Cela a été fait après avoir sélectionné des entreprises technologiques à inclure dans leur recherche.Pour commencer, les chiffres de la main-d'œuvre ont été notés chez les géants de la technologie comme Nvidia, Amazon, Google, IBM, Netflix, Apple, Salesforce, Uber, Tesla, Meta, Adobe, Microsoft et Oracle. Ensuite, les chercheurs ont recherché les travailleurs actuellement employés dans chacune des entreprises énumérées ci-dessus, ainsi que ceux qui ont travaillé pour les organisations enrôlées. Rapidement, il a été possible de calculer le nombre et le pourcentage de travailleurs actuellement inscrits dans chaque entreprise qui ont travaillé dans les autres grandes entreprises. Cela a permis d'obtenir une ventilation complète des liens communs entre les différentes entreprises.En ce qui concerne Apple, l'étude a montré que la plupart des travailleurs travaillaient auparavant chez Intel, Google, Nvidia, Amazon, IBM, Microsoft, Oracle, Meta, Tesla et Adobe. Intel arrive en tête en ce qui concerne la majorité des travailleurs embauchés par Apple. C'est logique si l'on considère que le fabricant de l'iPhone a dépensé des milliards pour acheter l'activité smartphone de l'entreprise en 2019 dans l'espoir de créer ses propres puces radio en solo.Toutes ces personnes qui font leurs adieux au géant de la technologie Apple étaient presque deux fois plus susceptibles de se diriger vers Google, tandis qu'Amazon occupait la deuxième place sur la liste en termes de popularité. Meta, la société mère de Facebook, le géant des logiciels Microsoft et Tesla, la société d'Elon Musk, complètent le top 5 des destinations professionnelles. Nvidia, Salesforce, Adobe et Intel suivent de près, tandis qu'Oracle ferme la liste des dix lieux de travail les plus populaires pour les employés d'Apple.Y a-t-il un chevauchement évident que l'on ne peut pas manquer ? Absolument, et cela ne nous surprend pas du tout ! Mais ce qui est un peu étonnant, c'est que le pourcentage total de travailleurs d'Apple qui ont été recrutés chez d'autres géants de la technologie ne s'élève qu'à 5,7 %. Si l'on compare ces résultats à ceux de Meta, Google et Salesforce, la différence est majeure. Les pourcentages correspondants sont, dans l'ordre, les suivants : 26 %, 25 % et 20,7 %. C'est presque quatre à cinq fois plus que ce que préfère Apple.Il est donc évident que lorsque vous travaillez pour une organisation à grande échelle qui est stable, en tant que demandeur d'emploi, vous ne pouvez que vous diriger vers une autre entreprise de taille similaire et stable afin d'éviter les risques et le stress associé qui peuvent survenir en cours de route.Source : Switch on Business Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?