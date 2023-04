Plusieurs entreprises en ont toutefois pris conscience trop tard, mais dès qu'elles l'ont fait, elles se sont empressées de prendre des mesures pour réduire leurs effectifs de 300 000 personnes dès le début de 2022.De nombreux PDG de grandes organisations, dont Mark Zuckerberg, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises technologiques, "Meta", ont admis qu'ils regrettaient après coup d'avoir cru que la période dorée de la pandémie se prolongerait indéfiniment. Comme les gens passaient de plus en plus de temps sur les applications de médias sociaux et sur divers jeux, le cours des actions a augmenté et les entreprises ont donc agrandi leur espace de travail.Après la fin de la pandémie, de nombreux chefs d'entreprise n'ont pas vu que l'embauche de personnel supplémentaire se traduirait par une baisse des ventes.Pour déterminer l'ampleur de la baisse des revenus sur la période 2018-2022, BusinessInsider a mené une étude qui a permis de découvrir que "", en examinant certaines grandes entreprises comme Amazon, Meta et Twitter et leurs revenus par employé. Cette étude a été menée pour déterminer les raisons qui ont poussé de nombreuses entreprises à licencier leurs employés. Cependant, pour évaluer les données, de nombreux graphiques ont été utilisés.Dans le premier graphique, le nombre de travailleurs et le nombre de revenus par employé depuis 2018 sont affichés. Ce graphique permet de comprendre pourquoi Amazon, Twitter et Meta ont le plus opté pour le licenciement de leurs employés, car Amazon a dû subir une baisse de 6,9 % de son chiffre d'affaires en raison d'une embauche excessive à hauteur de 1,5 million de travailleurs à partir de l'année dernière. En outre, Meta et Twitter ont enregistré une baisse de 14,9 % et de 59,1 % respectivement. Néanmoins, alors que ces trois géants de la technologie connaissent un déclin, d'autres entreprises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter.En outre, le deuxième graphique de cette étude a montré combien de revenus ces entreprises ont réalisé par employé au cours de ces cinq années. Alors que des entreprises comme Apple génèrent le plus de revenus par employé avec 2,4 millions de chiffre d'affaires, des entreprises comme Twitter n'ont réalisé que 317 333 000 euros de chiffre d'affaires en 2022. D'après le rapport, Apple, Microsoft et Salesforce sont les seules entreprises du secteur des grandes technologies à connaître une augmentation de leurs ventes.Dans l'ensemble, ce n'est donc pas si mal, surtout si l'on considère qu'Apple a eu de la chance avec cette tendance ; alors que d'autres entreprises ont paniqué et ont vu leurs bénéfices diminuer fortement, ce géant de la technologie a tout de même réussi à continuer à augmenter les siens. Le troisième et dernier graphique montre que si Apple a réalisé 2,4 millions de revenus, la moyenne des autres entreprises n'a été que de 949,27k.Source : InsiderQu'en pensez-vous ?Trouvez-vous que cette étude est pertinente, voire utile ?Selon vous, ces pratiques vont-elles perdurer dans les années à venir ?