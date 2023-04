Intuit est une entreprise de logiciels qui propose des produits comme Mailchimp, TurboTax et CreditKarma. Goodarzi affirme que les licenciements massifs qui ont touché les grandes entreprises technologiques comme Alphabet, Meta, Microsoft et Amazon ont rendu plus facile le recrutement de talents en intelligence artificielle (IA), malgré la forte demande suscitée par le succès d’outils comme ChatGPT, DALL-E, Midjourney et autres.Ces licenciements interviennent dans un contexte de ralentissement économique et de baisse des dépenses technologiques des entreprises, qui affectent les grandes entreprises technologiques. Microsoft a licencié des employés dans différents groupes , soit environ 181 000 personnes en juin 2021. Un porte-parole de l’entreprise a expliqué qu’il s’agissait d’un « réalignement stratégique ».En août 2022, Facebook à procéder à des licenciements massifs, choisissant 60 contractants apparemment au hasard à l'aide d'un algorithme. Les travailleurs auraient été informés par vidéoconférence qu'ils n'auraient plus de travail à partir du 2 septembre et que leur rémunération prendrait fin le 3 octobre. Aucune raison spécifique n'a été donnée, si ce n'est qu'ils ont été choisis « au hasard ».Les contractants malchanceux étaient employés par Meta via son bureau d'Accenture à Austin - bien que la société ait conclu un accord de près d'un demi-milliard de dollars avec Meta pour fournir des travailleurs dans le domaine de la modération de contenu et de l'intégrité commerciale. Les travailleurs auraient été informés par vidéoconférence qu'ils n'auraient plus de travail à partir du 2 septembre et que leur rémunération prendrait fin le 3 octobre. Aucune raison spécifique n'a été donnée, si ce n'est qu'ils ont été choisis « au hasard ». Tesla licencie 229 employés chargés de l'annotation des données qui font partie de la grande équipe Autopilot de l'entreprise et ferme le bureau de San Mateo, en Californie, où ils travaillaient, selon un dépôt réglementaire californien. L’entreprise de technologie de conduite autonome dont le siège social est situé à Pittsburgh.Dans un article publié en début en juillet 2022, nous avons précédemment rapporté que près de 200 employés étaient licenciés. La loi WARN ACT oblige les employeurs qui procèdent à des licenciements massifs à publier un avis de 60 jours pour les travailleurs concernés. La plupart des travailleurs concernés par ce licenciement occupaient des emplois moyennement peu qualifiés et faiblement rémunérés, comme l'étiquetage des données de l'Autopilot, qui consiste à déterminer si l'algorithme de Tesla a bien ou mal identifié un objet, selon une source.Il explique que l’instabilité de l’emploi chez les grands acteurs du secteur a incité des ingénieurs qualifiés en IA à chercher des opportunités ailleurs, même s’ils ont encore un emploi. Il ajoute qu'Intuit a investi massivement dans l’IA depuis qu’il a pris la direction de l’entreprise en 2019, et qu’il a pu attirer ces profils en leur montrant sa stratégie et ses réalisations dans ce domaine.Goodarzi souligne qu'Inuit se distingue de ses pairs par un autre aspect : l’absence de licenciements massifs. L’entreprise comptait 17 300 employés en juillet 2022, selon ses documents financiers, contre 13 500 l’année précédente. Une porte-parole a déclaré que l’entreprise n’avait pas procédé à des réductions d’effectifs similaires à celles d’autres entreprises technologiques, et qu’elle avait été « intentionnelle » dans la façon dont elle avait développé certaines parties de son activité.Pour son deuxième trimestre fiscal, Intuit a rapporté un bénéfice net de 168 millions de dollars, en hausse par rapport aux 100 millions de dollars de l’année précédente, sur un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars, également en hausse par rapport aux 2,7 milliards de dollars de l’année précédente.Des experts ont mis en garde contre les effets négatifs des licenciements massifs sur le moral des employés qui gardent leur emploi et sur l’attractivité des entreprises pour les candidats potentiels. Il mentionne aussi les problèmes du système d’immigration américain, qui rend difficile l’entrée des talents étrangers aux États-Unis et qui pousse les entreprises à délocaliser des emplois dans d’autres pays comme l’Inde, le Canada, le Royaume-Uni ou l’Australie.Source :Que pensez-vous de l'attitude de Intuit qui profite de la crise pour débaucher les employés des géants de la tech ?Est-ce éthique de recruter des employés qui sont en situation de précarité ?Quel est votre avis sur le sujet ?