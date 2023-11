Des interviews d'ingénieurs chez Google qui déclaraient ne pas travailler longtemps

La semaine de travail de quatre jours, certaines entreprises l'ont testé et ont estimé avoir gagné plus d'argent

La réponse du représentant des ressources humaines de l’équipe “People Operations” de Google a été la suivante : « La plupart des Googlers salariés travaillent déjà plus de 8 heures par jour les jours où ils travaillent. Personne n’est à 120 % FTE [Full Time Employment, soit emploi à plein temps] après avoir effectué le travail d'un emploi à temps plein normal chez Google, donc travailler une semaine de travail comprimée à 100 % n’est pas vraiment réaliste ».La note indique également que l'entreprise permet aux employés de postuler pour des horaires représentant 60 % ou 80 % du temps plein. La confirmation du représentant des RH selon laquelle les employés travaillent généralement de longues heures a incité certains travailleurs à partager cette information avec leurs amis et leurs proches, selon les forums de discussion internes.Un mème, partagé par un employé de Google sur Memegen, suggérait que l'employé souhaitait partager les réflexions du représentant des ressources humaines avec des « parents sarcastiques » qui avaient fait référence aux rapports d'une journée de travail d'une heure. Plus de 100 salariés l’ont « aimé ».Dans une déclaration à CNBC, la porte-parole de Google, Courtenay Mencini, a déclaré que les Googleurs pouvaient demander des horaires plus flexibles et que les demandes étaient examinées en fonction de leurs rôles et de leurs équipes.« Comme dans toute entreprise, il arrive parfois que nos employés travaillent plus de 40 heures par semaine pour respecter les délais, remplacer leurs coéquipiers ou fournir des produits et services à nos utilisateurs », a déclaré Mencini.L’entreprise a réitéré qu’elle envisageait d’approuver 60 % et 80 % des horaires à temps plein, ainsi que d’autres variantes de travail à temps partiel, en fonction de la situation des employés et de l’approbation des managers. Cependant, selon Google, les semaines de travail compressées ne sont pas aussi flexibles ni compatibles avec les horaires globaux des équipes que les autres options proposées par l'entreprise.Les employés de Google ont subi des réactions négatives du public en raison de tactiques de recrutement telles que les avantages sociaux de grande envergure, qui ont été largement utilisés par les entreprises technologiques pour acquérir des talents au cours des deux dernières décennies. Cependant, 2023 a marqué un changement dans l’industrie, lorsque les vents contraires économiques et les changements de main-d’œuvre ont conduit certaines de ces mêmes entreprises à décider de réduire certains avantages.Pendant l’été, plusieurs publications ont rapporté avoir interviewé un ingénieur logiciel de Google gagnant six chiffres qui disait travailler une heure par jour, codant le matin et passant le reste de son temps à travailler sur sa start-up.Par exemple, Fortune a indiqué avoir interviewé Devon , un ingénieur logiciel de Google dans la vingtaine, qui lui a confié qu’il ne travaillait qu’une heure par jour pour la grande enseigne de la technologie, tout en gagnant 150 000 $ par an. Il a déclaré qu’il se levait vers 9 heures du matin, prenait une douche et cuisinait son petit-déjeuner, puis travaillait pour Google jusqu’à 11 heures ou midi. Le reste de la journée, il travaillait sur sa startup, dont il n'a pas voulu parler.Devon a expliqué à Fortune qu’il ne voyait pas l’intérêt de travailler dur quand il voyait ses collègues faire des nuits blanches sans progresser dans la hiérarchie. « Ce n’est pas comme si vous alliez vraiment être promu pour avoir fait plus que ce qu’on vous demande », a-t-il dit à Fortune.Fortune a indiqué qu’il avait utilisé le pseudonyme Devon pour protéger la vie privée de l’ingénieur. Le magazine a dit avoir vu la lettre d’offre de Google vérifiant son salaire, et avoir examiné des captures d’écran montrant son travail sur sa startup pendant sa journée de travail.Devon n’est pas le seul à avoir ce genre de pratique. Jason, un ingénieur logiciel de 22 ans, avait précédemment confié à un autre média qu’il travaillait deux emplois à temps plein à distance en tant qu’ingénieur logiciel pendant pas plus de 30 heures par semaine pour augmenter ses revenus : « Je sentais que ma charge de travail à mon premier emploi était assez faible, et je savais que si je n’arrivais pas à gérer, je pouvais simplement démissionner de l’un des emplois », avait-il dit.4 Day Week Global, une organisation à but non lucratif basée en Nouvelle-Zélande, a publié les résultats de son dernier volet de son programme pilote testant une semaine de travail de quatre jours dans les entreprises participantes de divers pays, dont les États-Unis, l'Australie et les États-Unis. Royaume. Il a constaté qu'après un an de test de la semaine raccourcie, il restait un succès retentissant. Comment les organisations qui ont participé au projet pilote se sont-elles adaptées ?L'entreprise arrête ses activités un jour supplémentaire par semaine. C'était un choix populaire dans les entreprises où la collaboration du personnel est plus importante que la couverture de cinq jours.Exemple : un studio de jeux vidéo a opté pour un arrêt au cinquième jour de la semaine, car il était important que le personnel soit présent en même temps pour la collaboration. Après avoir interrogé le personnel sur les préférences, le studio a décidé de suspendre le travail pour tout le monde le vendredi.Le personnel prend des jours de congé en alternance : par exemple, le personnel peut être divisé en deux équipes, une équipe prenant le lundi comme jour de repos et l'autre le vendredi comme jour de repos. Ainsi, les bureaux ne seraient pas vides le vendredi. C'était un choix populaire dans les entreprises où une couverture de cinq jours était importante.Exemple : une agence de marketing numérique a organisé ses jours de congé en alternance à l'aide d'un système de « jumelage ». Les membres du personnel s'associent à un partenaire qui possède des connaissances et des compétences similaires. Les associés alternent leurs jours de repos, afin d'assurer une couverture de cinq jours des fonctions clefs.Différents départements fonctionnent selon des modèles de travail différents, ce qui peut entraîner un mélange des deux modèles ci-dessus. Cela peut également inclure d'autres dispositions, telles que certains membres du personnel travaillant l'équivalent de quatre jours sur cinq jours ouvrables plus courts. Un modèle décentraliséa été choisi dans des entreprises dont les services avaient des fonctions et des enjeux très contrastés.Exemple : une association de logement comprenait des départements spécialisés dans tous les domaines, de l'administration à la sensibilisation de la communauté et à la réparation des bâtiments. Chaque département a été invité à prendre l'initiative de concevoir un modèle de semaine de quatre jours adapté à ses propres besoins.Le personnel travaille une semaine de travail moyenne de 32 heures, calculée sur le barème d'une année.Exemple : un restaurant dont l'activité est fortement saisonnière a choisi de piloter une semaine annualisée de quatre jours, avec des heures d'ouverture plus longues en été compensées par des heures d'ouverture plus courtes en hiver.Le droit du personnel à la semaine de quatre jours est lié à un suivi continu des performances. Les cadres supérieurs de l'entreprise peuvent décider de suspendre temporairement la semaine de quatre jours pour certains services ou individus, s'il est prouvé que le personnel n'atteint pas les objectifs de performance convenus. Cela peut conduire à des situations inégales où certains membres du personnel/services continuent de travailler cinq jours sur des périodes de temps.Exemple : une entreprise adoptant un modèle décentralisé exigeait que chaque département s'accorde sur un ensemble d'indicateurs de performance clefs à respecter, afin de conserver une semaine de quatre jours. Cela signifiait que certains départements et individus sont entrés dans le projet pilote plus tard que d'autres, et certains ont été suspendus de la semaine de quatre jours pendant la période pilote de 6 mois.Source : CNBCPréférez-vous travailler moins d'heures par jours mais faire plus de jours (avoir des semaines de travail plus longues) ou plus d'heures par jours mais avoir des semaines de travail plus courtes ?Quelle organisation du travail trouvez-vous viable avec votre poste (arrêt au cinquième jour, alternance, décentralisé, annualisé, conditionnelle) ?Pensez-vous que les employés de Google sont surmenés ou qu’ils ont un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ?Comment comparez-vous la culture de travail de Google à celle d’autres entreprises technologiques ou d’autres secteurs d’activité ?Quels sont les avantages et les inconvénients du travail à distance et hybride pour les employés et les employeurs ?Quelles sont les mesures que Google pourrait prendre pour améliorer le bien-être et la satisfaction de ses employés ?