Dans la plainte, un directeur régional du Conseil national des relations de travail (NLRB) a accusé X - anciennement connu sous le nom de Twitter - d'avoir violé la loi fédérale qui interdit de punir les employés pour avoir communiqué et s'être organisés avec d'autres personnes au sujet de leurs conditions de travail.Selon le NLRB, le conflit a débuté le 10 novembre 2022, après que M. Musk a ordonné aux employés de revenir au bureau en novembre dernier et aurait déclaré : "Si vous pouvez physiquement vous rendre à un bureau et que vous ne vous y présentez pas, la démission est acceptée".L'employée Yao Yue a réagi en publiant sur Twitter un message à ses collègues : "Ne démissionnez pas, laissez-le vous licencier." Quelques jours plus tard, elle a été licenciée en violation de la loi nationale sur les relations de travail (National Labor Relations Act), selon la plainte.Musk a conclu l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier et a commencé son actionnariat par une série de licenciements, y compris de cadres supérieurs, mettant à pied plus de la moitié de sa main-d'œuvre dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts.L'entreprise fait l'objet d'une série de poursuites judiciaires à la suite de ces licenciements, notamment pour avoir ciblé des femmes et des travailleurs handicapés et pour ne pas avoir versé les indemnités de départ promises aux employés licenciés.Source : Conseil national des relations de travail (NLRB) Quel est votre avis sur la situation ?