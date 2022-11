(voir à 2h35)

Musk dément les informations selon lesquelles il licencierait des employés de Twitter pour tenter d'éviter de les payer

Elon Musk prévoyait de commencer à licencier des travailleurs sur Twitter dès samedi, ont déclaré quatre personnes au courant de l'affaire, certains responsables étant invités à dresser des listes d'employés à remercier.



Musk, qui a conclu jeudi un accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, a ordonné des coupes dans toute l'entreprise, certaines équipes devant être réduites plus que d'autres, ont déclaré trois des personnes, qui ont refusé d'être identifiées par crainte de représailles. L'ampleur des licenciements n'a pas pu être déterminée. Twitter compte environ 7 500 employés.



Les rapports de licenciements sur Twitter ont tourbillonné depuis que Musk a accepté d'acheter la société en avril. Le milliardaire, qui dirige également le constructeur de voitures électriques Tesla et la société de fusées SpaceX, a déclaré aux investisseurs qu'il privatiserait Twitter, réduirait ses effectifs, annulerait ses règles de modération de contenu et trouverait de nouvelles sources de revenus.



Probablement pas de parachute doré pour les dirigeants licenciés...

...et des ingénieurs sous pression

Une paire de farceurs se faisant passer pour des employés de Twitter licenciés a trompé plusieurs médias vendredi alors que le public attendait avec impatience des nouvelles pour savoir si Elon Musk avait commencé à licencier des employés.Deirdre Bosa de CNBC a interviewé deux personnes qui se sont identifiées comme des employés de Twitter et ont été vues près du siège social de l'entreprise à San Francisco portant des boîtes en carton.Le scepticisme a immédiatement émergé sur les réseaux sociaux. L'un des farceurs a déclaré qu'il s'appelait Rahul Ligma, une référence à un mème Internet populaire, et tenait une copie du livre de Michelle Obama "Becoming" en l'air tout en parlant aux journalistes. L'autre a prétendu s’appeler Daniel Johnson.CNBC, Bloomberg, le Daily Mail et NBC faisaient partie des médias qui ont signalé que des licenciements étaient en cours après que le duo eut parlé aux médias.« C'est entrain de se passer », a tweeté Bosa de CNBC. « Une équipe d'ingénieurs de données licenciée. Ce sont deux d'entre eux ». « Ils sont visiblement ébranlés », a ajouté Bosa. « Daniel nous dit qu'il possède une Tesla et qu'il ne sait pas comment il va effectuer les paiements ».La journaliste d'ABC7 Bay Area, Suzanne Phan, a également tweeté à propos des prétendus employés de Twitter, écrivant que l'un d'eux avait affirmé « qu'il avait été licencié lors d'une réunion de zoom » : « un employé quitte Twitter aujourd'hui. Il dit qu'il a été licencié lors d'une réunion zoom. Il ne sait pas où il va travailler ensuite. Il dit qu'il va passer du temps avec sa famille ».Bloomberg a rapporté plus tard que les canaux internes de discussions de Twitter soupçonnaient qu'il s'agissait d'un canular. Information qui a été confirmée plus tard sur les médias : le duo n'était pas en fait d'anciens employés de Twitter et avait réalisé un canular. L'extrait de l'interview ci-dessous :Alors que les discussions sur un canular potentiel s'intensifiaient, Bosa a reconnu qu'il y avait une confusion quant à savoir si des licenciements étaient réellement en cours. CNBC a mis à jour son histoire pour reconnaître qu'il n'était pas immédiatement en mesure de vérifier leur identité. « Pour votre information, certaines questions sont soulevées quant à savoir s'il s'agit vraiment d'employés de Twitter », a ajouté Bosa.Yasmin Khorram de CNBC a déclaré qu'une personne assise à la réception de l'immeuble de bureaux de Twitter avait déclaré qu'elle n'avait « jamais vu ces 2 gars ».« Vous vous êtes fait avoir. Le nom est ‘Rahul LIGMA.’ Oulaaa », a répondu un autre utilisateur de TwitterPaul Lee, chef de produit chez Twitter, faisait partie de ceux qui ont appelé CNBC à propos de son rapport : « Assez ironique qu'un grand média n'ait pas fait preuve de diligence de base et soit tombé dans le piège d'une farce d'acteur de crise, entraînant la propagation d'informations erronées, le premier jour de la nouvelle propriété », a tweeté Lee. « Tout ce que vous aviez à faire était de demander à voir un badge ou de chercher des objets sur le thème des oiseaux dans les boîtes. De plus, nous n'utilisons pas Zoom ».Les employés de Twitter craignent depuis des mois que Musk procède à des licenciements massifs dans l'entreprise une fois son rachat de 44 milliards de dollars terminé. Ces craintes se sont intensifiées la semaine dernière après que le Washington Post a annoncé que Musk prévoyait de supprimer jusqu'à 75% des 7 500 employés de Twitter. Musk a assuré que le chiffre de 75% n'était pas exact lors d'une rencontre avec des employés de Twitter plus tôt la semaine dernière.De son côté, Ross Gerber, directeur général de Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, a déclaré que Jared Birchall, le chef dude Musk, lui avait dit que des licenciements arrivaient sur Twitter. « On m'a dit de m'attendre à ce qu'environ 50% des personnes soient licenciées » a-t-il déclaré. Gerber a déclaré que son entreprise avait investi moins d'un million de dollars pour aider à financer l'acquisition de Twitter par M. Musk.Une source proche de la situation a déclaré au Post que les employés de Twitter avaient l'impression d'être « dans les limbes », personne n'ayant une idée précise du nombre de licenciements à venir. « Les gens gardent la tête baissée jusqu'à ce qu'ils voient ce qui se passe », a déclaré la source.Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, a démenti un rapport du New York Times sur le licenciement d'employés de Twitter à une date antérieure au 1novembre pour éviter les attributions d'actions dues ce jour-là.Voici ce que le quotidien a rapporté :En réponse à un utilisateur de Twitter qui a posé des questions sur les licenciements, reprenant ce dernier paragraphe, Musk a tweeté : « C'est faux ».Musk a agi rapidement depuis qu'il est devenu propriétaire de Twitter jeudi. Il est arrivé mercredi au siège de l'entreprise à San Francisco et a commencé à rencontrer les employés. Tard jeudi, il a limogé le directeur général, le directeur financier et d'autres dirigeants de Twitter. Il a également lancé un appel aux annonceurs, qui fournissent l'essentiel des revenus de Twitter, pour leur dire que la plateforme sera une destination publicitaire respectée.Mais Musk prend le temps d'évaluer d'autres domaines de Twitter, comme décider quels messages maintenir et supprimer sur le site. Alors qu'il avait initialement déclaré qu'il souhaitait que Twitter soit un lieu de libre circulation pour toutes sortes de commentaires et ramènerait les utilisateurs interdits, y compris l'ancien président Donald J. Trump, Musk a clairement indiqué vendredi que de tels changements ne se produiraient pas immédiatement. Au lieu de cela, il a annoncé qu'il prévoyait de former un conseil pour gérer les questions de contenu et ne réintégrerait pas immédiatement les utilisateurs qui avaient été bannis.Il semble également peu probable que Musk paie les parachutes dorés que les hauts dirigeants licenciés de Twitter devaient recevoir. En vertu de l'accord de fusion, ces dirigeants - dont Parag Agrawal, le directeur général - devaient recevoir une indemnité de 20 à 60 millions de dollars s'ils étaient licenciés. Mais Musk a licencié les dirigeants « pour un motif valable », ce qui signifie qu'il l'a fait parce qu'il a allégué qu'il avait une justification, ce qui pourrait annuler cet accord, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire.Ces dirigeants, qui comprennent également l'ancien directeur financier Ned Segal, l'ancien avocat général Sean Edgett et l'ancien directeur politique et juridique Vijaya Gadde, délibèrent sur leurs prochaines étapes, a déclaré une personne.Musk pourrait également tester les ingénieurs de Twitter. Lui et son équipe ont confié à certains d'entre eux des projets, ont déclaré trois personnes connaissant le sujet. Un projet impliquait des modifications de l'écran de connexion de Twitter, ont-ils déclaré. Certains ingénieurs ont travaillé tard dans la nuit de vendredi pour terminer les missions, ont-ils déclaré.Sur Twitter, certains utilisateurs qui ont accusé la plateforme de les museler ont triomphé du nouveau propriétaire, tandis que d'autres craignent que le site ne soit envahi par des discours de haine et de désinformation. Certains utilisateurs – tels que la productrice vedette Shonda Rhimes, le producteur exécutif de «This Is Us» Ken Olin et le showrunner de «Billions» Brian Koppelman – ont tweeté qu'ils quitteraient la plate-forme de médias sociaux maintenant qu'elle était dirigée par Musk.D'autres utilisateurs de Twitter ont exprimé leur inquiétude face à une vague de discours de haine signalés sur la plateforme depuis que Musk a pris le contrôle. La star de la National Basketball Association, LeBron James, a souligné un rapport du Network Contagion Research Institute, un groupe privé qui étudie la diffusion de contenu idéologique en ligne, qui a déclaré que l'utilisation d'insultes raciales sur Twitter avait augmenté de près de 500% au cours des 12 heures après la finalisation de l'accord de Musk.« Je ne connais pas Elon Musk et je me fiche de savoir qui possède Twitter », a tweeté LeBron. « Mais je dirai que si cela est vrai, j'espère que lui et ses gens prendront cela très au sérieux parce que c'est effrayant ».Êtes-vous surpris de voir des médias mainstream faire une faute aussi lourde ? Dans quelle mesure ?