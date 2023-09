Un juge américain refuse de rejeter une plainte accusant X de discrimination fondée sur l'âge dans les licenciements de 2022

Motifs de licenciement liés à l'âge

Selon Zema, X a licencié 60 % des travailleurs âgés de 50 ans ou plus et près des trois quarts de ceux qui avaient plus de 60 ans. Dans le même temps, l'entreprise a licencié 54 % des employés de moins de 50 ans. Lorsqu'Elon Musk a racheté Twitter l'année dernière, il a annoncé aux investisseurs potentiels qu'il prévoyait de supprimer près de 75 % des 7 500 employés de l'entreprise basée à San Francisco. Musk a commencé les licenciements en novembre 2022. Après avoir procédé aux licenciements, les effectifs de Twitter ont été réduits à environ 1 500 personnes, soit 80 %, a déclaré Musk en avril.Bien que Mme Illston ait rejeté l'allégation selon laquelle X aurait intentionnellement ciblé les travailleurs plus âgés pour les licencier, elle a donné à Zeman un mois pour déposer une action en justice modifiée donnant plus de détails sur cette allégation. « Cette décision valide nos arguments selon lesquels les plaintes pour discrimination peuvent aller de l'avant », a déclaré Shannon Liss-Riordan, l'avocate de Zeman.Lior Samfiru, associé fondateur de Samfiru Tumarkin, a déclaré que le fait de licencier des travailleurs pour des raisons liées à l'âge est contraire à la loi. « Au Canada, les employeurs peuvent licencier des travailleurs non syndiqués pour n'importe quelle raison, à condition qu'ils reçoivent une indemnité de départ complète et que les raisons de leur licenciement ne soient pas discriminatoires. C'est ce qu'on appelle un licenciement sans motif. Toutefois, l'âge étant un aspect protégé par les législations provinciale et fédérale sur les droits de l'homme, il serait discriminatoire pour une entreprise de licencier une personne pour des raisons liées à l'âge, ce qui rendrait le licenciement illégal ».X a été confrontée à de nombreuses affaires liées aux licenciements massifs, dont une qui accuse l'entreprise de ne pas avoir donné de préavis écrit officiel des licenciements prévus. Selon le rapport, madame Liss-Riordan représente également environ 2 000 anciens employés de Twitter qui ont déposé des plaintes similaires contre l'entreprise dans le cadre d'une procédure d'arbitrage.Précédemment, la Cour suprême de New York a rejeté les demandes de rejet déposées par Fox News Network, Twenty-First Century Fox et Bill Shine, coprésident de Fox News, dans l'espoir de rejeter une plainte pour discrimination en matière d'emploi et abus sexuel déposée à leur encontre. Par ailleurs, le America First Legal’s (AFL) Center For Legal Equality a déjà porté plainte contre Kellogg's Company et Target pour ce qu'il appelle « l'activisme de la gauche » dans leurs efforts de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) sur le lieu de travail.Quel est votre avis sur le sujet ?