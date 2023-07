4 Days Week Global publie ses données

Comment les organisations qui ont participé au projet pilote se sont adaptées ?

Des expérimentations qui se multiplient en Europe et dans le monde

Mais la perspective d'une semaine de travail de quatre jours ne fait pas l'unanimité

La semaine de quatre jours est une idée qui gagne en popularité dans le monde du travail. Il s’agit de réduire le temps de travail hebdomadaire de 40 à 32 heures, tout en conservant le même salaire et le même niveau de productivité. Quels sont les avantages d’une telle mesure pour les employés et les employeurs? C’est ce qu’ont voulu savoir plusieurs études menées dans différents pays en 2022 et 2023.Les résultats sont surprenants : travailler moins permet de travailler mieux. En effet, les employés qui ont participé aux essais de la semaine de quatre jours ont rapporté une amélioration de leur santé physique et mentale, de leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et de leur satisfaction générale. Ils ont également fait preuve d'une plus grande efficacité, d'une meilleure organisation et d'une plus grande créativité dans leur travail.Les employeurs ont également tiré profit de la semaine de quatre jours. Ils ont constaté une augmentation de la productivité, une réduction du taux d'absentéisme, une amélioration du climat organisationnel et une diminution de l'empreinte carbone. Certains ont même enregistré une hausse de leurs revenus, grâce à une meilleure fidélisation de leurs clients et à une meilleure attractivité pour les talents.Mercredi, 4 Day Week Global – une organisation à but non lucratif basée en Nouvelle-Zélande – a publié les résultats de son dernier volet de son programme pilote testant une semaine de travail de quatre jours dans les entreprises participantes de divers pays, dont les États-Unis, l'Australie et les États-Unis. Royaume. Il a constaté qu'après un an de test de la semaine raccourcie, il restait un succès retentissant.Selon ses statistiques, la semaine de travail de quatre jours est payante pour les travailleurs et leurs lieux de travail, et un législateur estime que cela signifie qu'il est temps que la semaine de 32 heures deviennent une loi.Les travailleurs étaient plus efficaces, même lorsque l'intensité du travail diminuait. Ils ont travaillé moins et ont pu mieux maintenir leur équilibre travail-vie personnelle. Les revenus des entreprises participantes ont augmenté de 15 % et un tiers des employés ont déclaré qu'ils étaient moins susceptibles de quitter leur emploi.Le représentant démocrate Mark Takano, qui a dirigé un projet de loi visant à édicter une loi sur la semaine de travail de quatre jours, a salué les dernières conclusions du rapport : « La dernière étude de 4 Day Week Global montre clairement le besoin urgent de ma loi sur la semaine de travail de trente-deux heures », a déclaré Takano dans un communiqué. « La semaine de travail de quatre jours peut être mise en œuvre avec des impacts positifs sur les travailleurs et les entreprises, et cette étude approfondie renforce les commentaires des employés issus d'études d'essai plus courtes. La semaine de travail de quatre jours va perdurer ».En vertu de la législation de Takano, la loi sur les normes de travail équitables serait ajustée pour faire de la semaine de travail 32 heures; les travailleurs deviendraient alors éligibles à une rémunération plus élevée des heures supplémentaires s'ils travaillaient plus de 32 heures. En 2022, le législateur avait déclaré : « Il y a une grande sorte d'ouverture pour que les gens voient cela comme faisant partie d'une nouvelle normalité, une nouvelle normalité qu'ils aimeraient construire ».Takano n'est pas le seul législateur à pousser les Américains à travailler moins d'heures chaque semaine. En février, le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, a écrit sur Twitter « qu'avec l'explosion de la technologie et l'augmentation de la productivité des travailleurs, il est temps de passer à une semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire. Les travailleurs doivent bénéficier de la technologie, pas seulement des PDG d'entreprise ».Il faisait référence aux résultats du programme pilote de décembre six mois plus tard, après quoi les revenus des entreprises participantes ont augmenté de 8,14 % et 67 % des employés ont déclaré se sentir moins épuisés, la journée supplémentaire leur permettant de faire de l'exercice et de dormir davantage.Compte tenu du succès du programme pilote, certaines entreprises américaines ont également commencé à tester l'idée. L'année dernière, par exemple, un Chick-fil-A en Floride a lancé une semaine de travail de trois jours et a reçu 400 candidatures pour un seul emploi.« Une préoccupation que nous entendons fréquemment est qu'il est impossible de maintenir les résultats de nos essais de six mois, car la nouveauté doit finir par s'estomper, mais nous voici un an plus tard avec des avantages qui ne font que croître », a déclaré Dale Whelehan, PDG de 4 Day Week Global, dans un communiqué. « C'est très prometteur pour la durabilité de ce modèle, et nous sommes impatients de suivre les expériences des entreprises dans le futur ».L'entreprise arrête ses activités un jour supplémentaire par semaine. C'était un choix populaire dans les entreprises où la collaboration du personnel est plus importante que la couverture de cinq jours.Exemple : un studio de jeux vidéo a opté pour un arrêt au cinquième jour de la semaine, car il était important que le personnel soit présent en même temps pour la collaboration. Après avoir interrogé le personnel sur les préférences, le studio a décidé de suspendre le travail pour tout le monde le vendredi.Le personnel prend des jours de congé en alternance : par exemple, le personnel peut être divisé en deux équipes, une équipe prenant le lundi comme jour de repos et l'autre le vendredi comme jour de repos. Ainsi, les bureaux ne seraient pas vides le vendredi. C'était un choix populaire dans les entreprises où une couverture de cinq jours était importante.Exemple : une agence de marketing numérique a organisé ses jours de congé en alternance à l'aide d'un système de « jumelage ». Les membres du personnel s'associent à un partenaire qui possède des connaissances et des compétences similaires. Les associés alternent leurs jours de repos, afin d'assurer une couverture de cinq jours des fonctions clefs.Différents départements fonctionnent selon des modèles de travail différents, ce qui peut entraîner un mélange des deux modèles ci-dessus. Cela peut également inclure d'autres dispositions, telles que certains membres du personnel travaillant l'équivalent de quatre jours sur cinq jours ouvrables plus courts. Un modèle décentraliséa été choisi dans des entreprises dont les services avaient des fonctions et des enjeux très contrastés.Exemple : une association de logement comprenait des départements spécialisés dans tous les domaines, de l'administration à la sensibilisation de la communauté et à la réparation des bâtiments. Chaque département a été invité à prendre l'initiative de concevoir un modèle de semaine de quatre jours adapté à ses propres besoins.Le personnel travaille une semaine de travail moyenne de 32 heures, calculée sur le barème d'une année.Exemple : un restaurant dont l'activité est fortement saisonnière a choisi de piloter une semaine annualisée de quatre jours, avec des heures d'ouverture plus longues en été compensées par des heures d'ouverture plus courtes en hiver.Le droit du personnel à la semaine de quatre jours est lié à un suivi continu des performances. Les cadres supérieurs de l'entreprise peuvent décider de suspendre temporairement la semaine de quatre jours pour certains services ou individus, s'il est prouvé que le personnel n'atteint pas les objectifs de performance convenus. Cela peut conduire à des situations inégales où certains membres du personnel/services continuent de travailler cinq jours sur des périodes de temps.Exemple : une entreprise adoptant un modèle décentralisé exigeait que chaque département s'accorde sur un ensemble d'indicateurs de performance clefs à respecter, afin de conserver une semaine de quatre jours. Cela signifiait que certains départements et individus sont entrés dans le projet pilote plus tard que d'autres, et certains ont été suspendus de la semaine de quatre jours pendant la période pilote de 6 mois.Les expérimentations de la semaine de quatre jours se sont multipliées récemment en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande.En Espagne, le gouvernement espagnol a par exemple lancé fin 2022 un programme pilote destiné à aider les PME du secteur industriel à réduire le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés sans baisser leurs salaires, dans le but de stimuler la productivité. Ce projet sera testé durant deux ans dans des entreprises souhaitant tester des réformes d'organisation susceptibles de « générer une hausse de productivité qui compense les surcoûts salariaux ». Les entreprises intéressées devront s'engager à réduire d'au moins 10 % le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés, sur une période de deux ans. Cette mesure devra toucher au minimum 25 % de leurs employés.En France, le service public pourrait montrer l'exemple même si les débuts sont timides. Fin janvier, Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics, annonçait que les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie pourraient tester pendant un an la semaine de 36 heures en quatre jours, une expérimentation sur le bien-être au travail.« Globalement, les Français sont favorables à plus de libertés dans leur organisation, même si tous n'ont pas envie de cumuler 35 heures sur quatre jours », déclarait alors Gabriel Attal au quotidien L'Opinion. « Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à travailler différemment », a estimé Gabriel Attal. « La semaine de 35 heures en quatre jours, que 10.000 Français expérimentent déjà dans des secteurs économiques très variés comme le recyclage industriel ou l'informatique, cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et finalement, plus de bien-être au travail ».Un internaute estime qu'au lieu que les législateurs tentent d'imposer la semaine de travail de 4 jours, il serait plus judicieux de laisser les entreprises décider de ce qui est meilleur pour elles.Un autre a déclaré : « Une clinique médicale ne devrait donc être ouverte que 4 jours par semaine ? Cela compromettrait les soins. S'il vous plaît ne soyez pas si imprudent avec des commentaires comme ça. Peut-être qu'en politique, vous pouvez y parvenir, mais pas en médecine ».« Cela peut être adaptable dans de petits secteurs de l'économie, mais je travaille dans l'industrie alimentaire et vous ne mangerez pas très bien si nous ne travaillons que quatre jours par semaine ».Un autre rappelle que le passage à la semaine de 4 jours « ne profitera toujours qu'à certains travailleurs, pas à tout le monde, en particulier aux travailleurs sociaux non rémunérés ».Un autre a demandé comment feront les gens qui sont payé de l'heure : « Allez-vous obliger les entreprises à faire le calcul et à augmenter leurs salaires horaires pour les personnes travaillant 40 heures par semaine ou plus d'une heure à la fois ? Alors, comment cela s'applique-t-il aux heures supplémentaires ? »Source : 4DaysWeek Quelle est votre opinion sur la semaine de quatre jours? Pensez-vous que c’est une bonne idée pour améliorer la qualité de vie et de travail?Avez-vous déjà expérimenté la semaine de quatre jours dans votre entreprise ou dans votre secteur d’activité? Si oui, quels ont été les avantages et les inconvénients? Si non, seriez-vous prêt à l’essayer?Quels sont les obstacles ou les difficultés que vous envisagez pour mettre en place la semaine de quatre jours dans votre contexte professionnel? Comment les surmonter?Quels sont les impacts de la semaine de quatre jours sur l’environnement, la société et l’économie? Pensez-vous que ce modèle soit durable et équitable?