Tout cela étant dit, il est important de noter qu'une enquête menée, par Autonomy, auprès de quelque 2 900 travailleurs ayant participé à l'essai a révélé que 40 % d'entre eux ont bénéficié d'une meilleure qualité de sommeil. Toutefois, 15 % d'entre eux ont déclaré que la qualité de leur sommeil avait diminué, tandis que 45 % ont affirmé que la qualité de leur sommeil était restée plus ou moins la même qu'auparavant. Autonomy est un organisme de recherche indépendant qui crée des outils et des recherches fondés sur des données pour une planification économique durable.L'une des révélations les plus étonnantes de cette étude est qu'environ 92 % des entreprises ont déclaré qu'elles seraient prêtes à poursuivre la semaine de quatre jours parce que c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.Elles ont probablement des raisons pratiques de vouloir conserver la semaine de travail écourtée et, compte tenu des avantages en matière de sommeil, cela pourrait en valoir la peine. Les entreprises peuvent perdre jusqu'à 1 967 dollars par travailleur et par an en raison de la fatigue, ce qui suggère qu'une semaine de quatre jours pourrait les aider à économiser de l'argent.38 % des travailleurs basés aux États-Unis déclarent être fatigués. 45 % des travailleurs participant à l'essai de la semaine de quatre jours ont déclaré qu'ils ne se sentaient pas aussi fatigués qu'avant. Cela pourrait se traduire par des avantages financiers considérables pour les entreprises qui sont prêtes à franchir le pas, et 18 entreprises au Royaume-Uni ont déjà décidé de le faire.Un Américain sur trois dort moins de 7 heures par nuit. Cela peut entraîner d'importants problèmes de santé à long terme. De tels résultats font apparaître la semaine de 40 heures comme un problème, puisqu'elle peut conduire à des choses comme une espérance de vie réduite.Source : Autonomy Que pensez-vous des résultats de cette enquête ? Les trouvez-vous pertinents?Quel commentaire faites-vous de l’expérience de la semaine de travail de 4 jours ?En tant que développeur êtes-vous pour ou contre la semaine de quatre jours ? Dans quelles mesures ?Que pensez-vous du modèle mis en place par le pays dans lequel vous travaillez ?