Une vague de licenciements bientôt annoncée

La fin du télétravail

Une orientation controversée

Plus tôt cette semaine, nous vous annoncions que le nouveau propriétaire de Twitter prévoyait d'informer les employés de leur licenciement ce vendredi . Musk et une équipe de conseillers ont évalué une série de scénarios de suppressions d'emplois et d'autres changements de politique sur Twitter, basé à San Francisco, ont déclaré des sources, ajoutant que les conditions de la réduction des effectifs pourraient encore changer. Dans un scénario envisagé, les travailleurs licenciés se verront offrir une indemnité de départ de 60 jours, ont déclaré deux des personnes.Musk est sous pression pour trouver des moyens de réduire les coûts d'une entreprise pour laquelle il dit avoir payé en trop. Le milliardaire a accepté de payer 54,20 dollars par action en avril au moment même où les marchés chutaient. Il a ensuite tenté pendant des mois de se retirer de la transaction, alléguant que la société l'avait induit en erreur sur la prévalence des faux comptes. Twitter a intenté une action en justice pour forcer Musk à respecter son accord, et ces dernières semaines, Musk a cédé, se résignant à conclure l'accord aux conditions convenues. L'accord de privatisation a été conclu jeudi.Les employés de Twitter se préparent à des licenciements depuis que Musk a pris le relais et a licencié l'équipe de direction, y compris le directeur général Parag Agrawal. Au cours du week-end, quelques employés occupant des postes de directeur et de vice-président ont été supprimés, ont déclaré des personnes proches du dossier. D'autres dirigeants ont été invités à dresser des listes d'employés de leurs équipes qui peuvent être licenciés, ont déclaré les sources.Les cadres supérieurs des équipes produits ont été invités à viser une réduction de 50% des effectifs, a déclaré cette semaine une personne proche du dossier. Les ingénieurs et le personnel de niveau directeur de Tesla ont examiné les listes. Des listes de licenciements ont été établies et classées en fonction des contributions des individus au code de Twitter pendant leur séjour dans l'entreprise. L'évaluation a été faite à la fois par le personnel de Tesla et les responsables de Twitter.« Dans un effort pour placer Twitter sur une voie saine, nous passerons vendredi par le difficile processus de réduction de nos effectifs mondiaux », indique un courriel envoyé jeudi aux employés de Twitter.Musk, la personne la plus riche du monde, cherche à remercier environ 3 700 employés de Twitter, soit environ la moitié des effectifs, dans un contexte de réduction des coûts. Elon Musk voudrait aussi imposer une nouvelle éthique de travail plus exigeante, selon des plans internes.L'équipe de modération du contenu de l'entreprise devrait être impactée, selon les tweets du personnel de Twitter.Musk a promis de restaurer la liberté d'expression tout en empêchant Twitter de sombrer dans un « enfer ». Cependant, ses assurances n'ont pas empêché de grands annonceurs de menacer de se retirer de la plateforme.Volkswagen a recommandé à ses marques de suspendre la publicité payante sur Twitter jusqu'à nouvel ordre à la suite du rachat de Musk, a-t-il déclaré vendredi. Ses commentaires faisaient écho à des remarques similaires d'autres entreprises, dont General Motors et General Mills.Twitter était parmi les premières entreprises à faire passer ses employés en télétravail, une migration facilitée par une emphase sur la décentralisation de ses ressources humaines. L’entreprise entendait rester sur ce créneau même lors du post-pandémique. Aussi, en mai 2020, Twitter s'est illustré en devenant l'une des premières entreprises technologiques à permettre à ses employés d'être en télétravail de façon permanente, ce, même après la levée des restrictions en lien avec la pandémie de coronavirus. La mesure ne concerne pas certains postes comme ceux liés à la maintenance des serveurs…L’annonce est tombée dans un billet de blog de l’entreprise qui informe les employés qu'ils ne seront plus obligés de venir au bureau.En mars 2022, Twitter a confirmé cet engagement par la voix de celui qui était alors son PDG : « les décisions concernant d'où vous travaillez, de si vous vous sentez suffisamment en sécurité pour les voyages d'affaires, vous reviennent ».C'était sans compter sur le changement de main au niveau de la direction qui s'est amorcé un mois plus tard. Le PDG de Tesla, récemment PDG de Twitter, avait fait parvenir le 31 mai 2022 une circulaire à ses employés dans laquelle il déclare que le travail à distance n’est plus admissible sauf pour des cas particuliers. « Le télétravail n’est plus admissible » et « les employés doivent passer un minimum de 40 heures par semaine au bureau » peut-on y lire.Interrogé sur ledit contenu il en a confirmé l’authenticité en affirmant que « les employés qui ne s’aligneront pas peuvent déjà penser à aller chercher du travail ailleurs. » Elon Musk évoque sa présence permanente dans les usines de Tesla (à laquelle il attribue la survie de l’entreprise) comme justificatif à son positionnement. Il était alors anticipé une translation de sa posture en matière de télétravail chez Tesla sur Twitter dans le cas où le rachat était effectif. Et c'est désormais le cas.Depuis qu'il s'est emparé de Twitter à la fin de la semaine dernière, Musk n'a pas présenté une feuille de route précise pour l'avenir de l'entreprise. Il semble tâtonner afin de créer de nouvelles sources de revenus pour la plateforme de médias sociaux, notamment avec sa proposition visant à rendre la certification de compte payante. Le grand public n'est apparemment pas le seul à ignorer les plans de Musk pour le réseau social. Il semble avoir laissé dans l'ignorance certaines des personnes qui ont investi dans l'acquisition de Twitter. Zhao, qui a investi un demi-milliard de dollars, a déclaré qu'il n'était pas au courant de la volte-face de Musk.S'exprimant sur la scène de la conférence "Web Summit" à Lisbonne, au Portugal, Zhao a déclaré avoir été "un peu surpris" lorsqu'il a appris que Musk avait finalement accepté d'acquérir la société. « Il est très difficile de prédire ce que Musk fera ensuite. L'accord était en cours, l'accord était annulé, l'accord était en cours. C'est bon, nous nous engageons sur notre soutien. Lorsque nous investissons dans une opération, nous sommes très à l'aise si l'opération se déroule, nous sommes très à l'aise si l'opération ne se déroule pas », a déclaré Zhao, connu sous le nom de "CZ" en ligne, lors de la soirée d'ouverture du Web Summit mardi.Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, est désormais l'un des bailleurs de fonds de Twitter. Elle a apporté 500 millions de dollars pour aider Musk à acheter Twitter. Toutefois, Zhao n'est pas trop optimiste en ce qui concerne les récentes décisions de Musk sur les nouvelles fonctionnalités à ajouter à la plateforme. Il pense qu'environ 90 % de ces nouvelles idées échoueront. « En fait, je dirais que la majorité d'entre elles ne seront pas retenues. C'est ainsi que l'on détermine les 10 % de fonctionnalités restantes qui seront retenues. En définissant un grand nombre de nouvelles fonctionnalités », a déclaré Zhao.Musk a proposé plusieurs nouvelles idées pour la plateforme, du retour de Vine à la facturation aux utilisateurs de 20 dollars par mois pour la vérification de la coche bleue de Twitter, ainsi que d'autres fonctionnalités payantes. Plus récemment, il a été rapporté que l'entreprise de médias sociaux avait commencé à travailler sur une fonctionnalité qui permettrait aux créateurs de faire payer les utilisateurs pour regarder leurs vidéos. Les changements proposés ont suscité des critiques de la part de certains utilisateurs. Lundi, plusieurs célébrités ont déclaré qu'elles prévoyaient de quitter Twitter en raison du rachat par Musk et de ces propositions.Malgré les récents bouleversements, Zhao a déclaré qu'il n'était pas dérangé par les problèmes à court terme de Twitter. Le PDG de Binance a déclaré une fois de plus que Musk a été un "gars difficile à prévoir" au cours des derniers mois. « J'ai entendu parler de la coche bleue pendant un certain temps, mais j'ai appris l'existence de l'option payante en même temps que vous », a déclaré Zhao, qualifiant la fonction de "grande idée". En fin de compte, Zhao a déclaré qu'il soutient la vision de Musk pour Twitter quand il s'agit de promouvoir la liberté d'expression et de modéliser la plateforme comme une sorte de "place publique mondiale".« La raison numéro un pour laquelle il a acheté le réseau social était d'en faire une plateforme axée sur la liberté d'expression », a déclaré Zhao. La plupart de ses co-investisseurs dans l'opération de 44 milliards de dollars sont des fonds tels que Sequoia Capital, Fidelity Management, Andreessen Horowitz et Brookfield. D'un autre côté, Binance a également investi dans le rachat de Twitter dans l'espoir de voir Twitter intégrer les nouveaux concepts tels que le Web3 et les NFT. Binance a déclaré la semaine dernière qu'elle créait une équipe pour travailler sur la façon dont la blockchain et les cryptomonnaies pourraient être utiles à Twitter.Quelle lecture faites-vous de la situation ?Comprenez-vous la fermeture temporaire des locaux de Twitter ainsi que de l'accès aux systèmes internes ?