Nous étions dans une position unique pour réagir rapidement et permettre aux gens de travailler à domicile étant donné notre accent sur la décentralisation et le soutien d'une main-d'œuvre distribuée capable de travailler de n'importe où. Les derniers mois ont prouvé que nous pouvions faire en sorte que cela fonctionne. Donc, si nos employés ont un rôle et une situation qui leur permettent de travailler à domicile et qu'ils veulent continuer à le faire pour toujours, nous ferons en sorte que cela se produise. Sinon, nos bureaux seront eux-mêmes chaleureux et accueillants, avec quelques précautions supplémentaires, lorsque nous sentirons qu'il est sûr de revenir.



Voici comment nous envisageons les prochains mois :

L'ouverture de bureaux sera notre décision, quand et si nos employés reviennent, ce sera la leur.

À de très rares exceptions près, les bureaux n'ouvriront pas avant septembre. Lorsque nous décidons d'ouvrir des bureaux, ce ne sera pas non plus un retour en arrière comme avant. Elle sera prudente, intentionnelle, bureau par bureau et graduelle.

Il n'y aura pas non plus de voyage d'affaires avant septembre, à de très rares exceptions près, et aucun événement d'entreprise en personne pour le reste de 2020. Nous évaluerons les événements de 2021 plus tard cette année.

Les suppressions d'emploi et la fin du télétravail permanent

Ces changements ne sont que quelques-uns en préparation depuis que Twitter est devenu une société d'Elon Musk la semaine dernière

Le nouveau propriétaire de Twitter voudrait informer les employés concernés vendredi, ont déclaré les personnes, qui ont requis l'anonymat pour discuter de plans non publics. Musk a également l'intention d'inverser la politique actuelle de l'entreprise en matière de travail depuis n'importe où, en demandant aux employés restants de se présenter aux bureaux bien que certaines exceptions puissent être faites, ont déclaré ces sources.Pour mémoire, Twitter était parmi les premières entreprises à faire passer ses employés en télétravail , une migration facilitée par une emphase sur la décentralisation de sa ressource humaine. L’entreprise entendait rester sur ce créneau même lors du post-pandémique. Aussi, en mai 2020, Twitter s'est illustré en devenant l'une des premières entreprises technologiques à permettre à ses employés d'être en télétravail de façon permanente, ce, même après la levée des restrictions en lien avec la pandémie de coronavirus. La mesure ne concerne pas certains postes comme ceux liés à la maintenance des serveurs…L’annonce est tombée via un billet de blog de l’entreprise qui informe les employés qu'ils ne seront plus obligés de venir au bureau :En mars 2022, Twitter a confirmé cet engagement par la voix de celui qui était alors son PDG : « les décisions concernant d'où vous travaillez, de si vous vous sentez suffisamment en sécurité pour les voyages d'affaires, vous reviennent ».C'était sans compter sur le changement de main au niveau de la direction qui s'est amorcé un mois plus tard. Le PDG de Tesla, récemment PDG de Twitter, avait fait parvenir le 31 mai 2022 une circulaire à ses employés dans laquelle il déclare que le travail à distance n’est plus admissible sauf pour des cas particuliers. « Le télétravail n’est plus admissible » et « les employés doivent passer un minimum de 40 heures par semaine au bureau » peut-on y lire.Interrogé sur le dit contenu il en a confirmé l’authenticité en affirmant que « les employés qui ne s’aligneront pas peuvent déjà penser à aller chercher du travail ailleurs. » Elon Musk évoque sa présence permanente dans les usines de Tesla (à laquelle il attribue la survie de l’entreprise) comme justificatif à son positionnement. Il était alors anticipé une translation de sa posture en matière de télétravail chez Tesla sur Twitter dans le cas où le rachat était effectif. Et c'est désormais le cas.Musk et une équipe de conseillers ont évalué une série de scénarios de suppressions d'emplois et d'autres changements de politique sur Twitter, basé à San Francisco, ont déclaré des sources, ajoutant que les conditions de la réduction des effectifs pourraient encore changer. Dans un scénario envisagé, les travailleurs licenciés se verront offrir une indemnité de départ de 60 jours, ont déclaré deux des personnes.Musk est sous pression pour trouver des moyens de réduire les coûts d'une entreprise pour laquelle il dit avoir payé en trop. Le milliardaire a accepté de payer 54,20 dollars par action en avril au moment même où les marchés chutaient. Il a ensuite tenté pendant des mois de se retirer de la transaction, alléguant que la société l'avait induit en erreur sur la prévalence des faux comptes. Twitter a intenté une action en justice pour forcer Musk à respecter son accord, et ces dernières semaines, Musk a cédé, se résignant à conclure l'accord aux conditions convenues. L'accord de privatisation a été conclu jeudi.Les employés de Twitter se préparent à des licenciements depuis que Musk a pris le relais et a licencié l'équipe de direction, y compris le directeur général Parag Agrawal. Au cours du week-end, quelques employés occupant des postes de directeur et de vice-président ont été supprimés, ont déclaré des personnes proches du dossier. D'autres dirigeants ont été invités à dresser des listes d'employés de leurs équipes qui peuvent être licenciés, ont déclaré les sources.Les cadres supérieurs des équipes produits ont été invités à viser une réduction de 50% des effectifs, a déclaré cette semaine une personne proche du dossier. Les ingénieurs et le personnel de niveau directeur de Tesla ont examiné les listes. Des listes de licenciements ont été établies et classées en fonction des contributions des individus au code de Twitter pendant leur séjour dans l'entreprise. L'évaluation a été faite à la fois par le personnel de Tesla et les responsables de Twitter.Elon Musk a annoncé qu'une nouvelle version de Twitter Blue inclura une sorte de vérification accessible pour 8 dollars par mois aux États-Unis , le prix étant « ajusté par pays proportionnellement à la parité de pouvoir d'achat ». Musk a également mentionné certaines des fonctionnalités qui seront déployées avec ce nouveau plan, notamment la réduction des publicités, la priorité dans les réponses, les mentions et la recherche, et la possibilité de publier des vidéos plus longues que la limite actuelle de 2 minutes 20 secondes.Musk a tendance à changer d'avis rapidement, il faut donc prendre cette annonce avec des pincettes. Il ne s'agit peut-être pas de l'ensemble final de fonctionnalités lorsque Twitter lancera son nouveau plan d'abonnement.Le Twitter d'Elon Musk a retiré certains outils de modération de contenu et d'application des politiques à certains employés avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Cette décision affecte la plupart des employés qui font partie de l'organisation Trust and Safety de Twitter, a rapporté Bloomberg mardi, citant des sources anonymes. Les membres du personnel ne sont pas en mesure de traiter et de discipliner les comptes d'utilisateurs qui violent les règles de Twitter concernant les discours de haine et la désinformation, à moins qu'ils n'impliquent un préjudice, selon le rapport.Twitter utilise toujours des outils de modération de contenu automatisés et des sous-traitants tiers pour empêcher la propagation de fausses informations et de messages incendiaires pendant que les employés de Twitter examinent les violations très médiatisées, a déclaré Bloomberg.Selon Bloomberg News, Twitter a considérablement réduit son personnel de modération de contenu approuvé pour accéder à un tableau de bord qui enregistre le contenu automatisé et signalé par l'utilisateur qui nécessite un examen humain avant que le contenu ne soit restreint. Habituellement, des centaines d'employés utiliseraient le tableau de bord, examinant le contenu pour appliquer manuellement les actions dictées par la politique de Twitter, telles que l'interdiction ou la restriction de comptes. Depuis la semaine dernière, deux initiés de l'équipe de sécurité de Twitter ont déclaré à Bloomberg que le nombre total avait été réduit à environ 15 employés.Les violations de politique examinées manuellement sont généralement les violations les plus médiatisées, y compris celles qui pourraient entraîner des dommages réels, ont déclaré les employés de Twitter à Bloomberg.Yoel Roth, responsable de la sécurité sur Twitter, a réagi à l'article de Bloomberg dans un tweet : « C'est exactement ce que nous (ou n'importe quelle entreprise) devrions faire au milieu d'une transition d'entreprise pour réduire les opportunités de risque d'initié. Nous appliquons toujours nos règles à grande échelle ».Pensez-vous que la contribution à la base code est une bonne métrique pour juger des performances des développeurs ?Que pensez-vous de la fin du télétravail permanent ? Pour ou contre ? Dans quelle mesure ?