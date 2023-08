L'analyste de données informatiques (IT Data Analyst) est considéré comme la meilleure carrière pour les nomades numériques.

Il est toutefois regrettable que tous les emplois ne permettent pas de travailler à distance. Même ceux qui offrent une option de travail à distance peuvent exiger que l'on se rende au bureau de temps à autre. La marque d'hôtellerie hybridea entrepris d'aider les personnes qui aspirent à un emploi qu'elles peuvent exercer tout en voyageant, et de créer une liste des meilleures carrières pour les nomades numériques. L'étude s'est penchée sur 88 emplois populaires et a analysé le pourcentage de ceux qui sont actuellement annoncés comme des opportunités de travail à distance.Le secteur des technologies est celui qui offre le plus d'opportunités de travail à distance, ce qui le rend idéal pour les nomades numériques. La fonction la plus prisée par les nomades numériques est celle d', pour laquelle 19,3 % des offres d'emploi dans le monde ont été publiées à distance. Les analystes de données sont souvent recrutés au sein d'une entreprise pour collecter et analyser des données, afin de fournir des informations et des perspectives susceptibles d'être utilisées pour prendre des décisions commerciales. Ces fonctions requièrent généralement un niveau élevé de réflexion analytique, ainsi que des compétences en matière de résolution de problèmes, d'établissement de rapports et de visualisation de données.Le poste dearrive en deuxième position, avec 19,2 % d'offres d'emploi à distance dans le monde. La principale responsabilité d'une personne occupant ce poste est d'assurer le bon fonctionnement d'un logiciel en l'étudiant attentivement, en effectuant des tests et en corrigeant les problèmes qui peuvent survenir. Dans le monde d'aujourd'hui, où la plupart des entreprises dépendent fortement de l'internet, ces postes jouent un rôle crucial et offrent des possibilités d'emploi dans presque tous les secteurs. Le travail des testeurs de logiciels devient indispensable pour maintenir la fiabilité et la fonctionnalité des logiciels, contribuant ainsi au succès et à la réputation de l'entreprise.Le troisième meilleur emploi pour les nomades numériques est celui de, qui représente 18,6 % des offres d'emploi à distance. Cette fonction particulière consiste à créer des stratégies de marketing dans le but de faire connaître les caractéristiques et les avantages de certains produits aux clients. En outre, il joue un rôle essentiel en communiquant les besoins des clients et en veillant à ce que l'entreprise dans son ensemble réponde efficacement à ces demandes.Bien qu'ils ne soient pas aussi reconnus que les acteurs et les réalisateurs, lessont les créateurs qui écrivent et développent des scénarios pour le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. Les personnes qui exercent ce métier sont amenées à collaborer avec des producteurs, des réalisateurs et des acteurs, même s'il est fréquent qu'elles travaillent en freelance. Il n'est donc pas surprenant que cette fonction soit le quatrième emploi le plus propice au travail à distance, avec 17,8 % de possibilités de travail à distance.Dans ce monde numérique, on attend des entreprises qu'elles aient une présence en ligne où les gens peuvent se rendre pour découvrir leurs produits ou leurs services. La facilité avec laquelle les gens peuvent naviguer sur le site web d'une entreprise peut fortement influencer leur décision d'achat. C'est pourquoi les entreprises font appel à unpour créer un site web ou une application web pour l'entreprise. L'outil le plus important pour les développeurs web est un ordinateur en état de marche et une connexion internet stable afin de mener à bien leur travail. C'est pourquoi cette fonction a été classée au cinquième rang des emplois les plus adaptés aux nomades numériques, 17,1 % des postes disponibles étant annoncés comme étant à distance.Pour les personnes qui travaillent habituellement de 9 à 5 et qui sont habituées à un trajet quotidien et à un horaire de travail routinier, la transition vers le mode de vie des nomades numériques peut être difficile. Mais pour ceux qui sont prêts à sauter le pas, il y a plusieurs choses qu'ils peuvent faire pour faciliter leur mode de vie spontané.Tout d'abord, les nomades numériques doivent être organisés, planifier efficacement leur temps et savoir où ils seront dans le monde à certains moments. Les personnes qui souhaitent voyager beaucoup doivent s'assurer qu'elles connaissent les conditions d'entrée et de visa pour chaque pays et qu'elles comprennent les formulaires fiscaux et les aspects légaux de leur séjour. Le fait de prévoir du temps avant de s'aventurer dans de nouveaux endroits permet d'atténuer le stress associé aux déplacements fréquents, c'est pourquoi les nomades numériques doivent planifier à l'avance et connaître les prochaines étapes avant de se lancer.Les nomades numériques doivent également établir un budget et planifier leurs voyages de manière efficace afin de s'assurer qu'ils ne rencontrent pas de difficultés financières pendant leur séjour. Ceux qui envisagent de s'aventurer dans le mode de vie nomade doivent s'assurer qu'ils établissent un budget réaliste qu'ils peuvent respecter, afin de savoir ce qu'ils peuvent se permettre de dépenser à chaque endroit.Enfin, les nomades numériques en herbe doivent s'assurer qu'ils comprennent et connaissent bien leurs compétences et le travail qu'ils peuvent effectuer. Il n'y a rien de pire que d'être dans un pays où le travail en ligne se tarit, les nomades numériques doivent donc planifier à l'avance et s'assurer que leur pipeline est rempli. En fin de compte, c'est ainsi que les nomades numériques continuent à vivre sur la route et à voyager.Source : The Social Hub Pensez-vous que cette recherche est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le travail à distance ?