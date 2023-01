Informatique et technologies de l'information

Marketing

Comptabilité et finance

Gestion de projet

Médecine et santé

RH et recrutement

Service à la clientèle

De 2021 à 2022, FlexJobs a enregistré une augmentation de 20 % du nombre d'offres d'emploi à distance sur le site, contre seulement 12 % l'année précédente. Et l'adoption plus large du travail à distance s'est accompagnée d'une plus grande variété de titres de postes et de niveaux de carrière. Si la majorité des postes sont des postes de niveau expérimenté (62 %), les postes de direction et de cadres supérieurs représentent 32 % des offres d'emploi à distance. Les 6 % restants étaient attribués à des postes de débutants.Liveops a obtenu la première place sur la liste de cette année, en raison de la flexibilité "inégalée" de ses emplois et de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'elle offre. Parmi les autres grandes entreprises figurant sur la liste figurent Amazon, la Croix-Rouge américaine, PNC, TTEC, Williams-Sonoma et Working Solutions.La liste comprend également de nouvelles entreprises reconnues pour avoir adopté le travail à distance, ainsi que des entreprises ayant mis en place des politiques de longue date. Les nouveaux venus comprennent Airbnb, Allstate, DoorDash, Lyft et Reddit, tandis que des entreprises comme CVS Health, Kelly, Parexel, SAP et UnitedHealth Group ont fait des apparitions répétées en tant que partisans de longue date du travail à distance, ayant fait la liste chaque année depuis 2014.Le travail à distance passant d'une politique de pandémie à une solution commerciale permanente tout au long de l'année 2022, les principales catégories de carrière de cette année reflètent l'adoption à grande échelle du travail à distance dans divers secteurs.Pour tous ceux qui recherchent un travail à distance, ces sept catégories sont à surveiller en 2023 :

Informatique et technologies de l'information

Marketing

Comptabilité et finance

Gestion de projet

Médecine et santé

RH et recrutement

Service à la clientèle