Au fil du temps, cette préoccupation n'a fait que s'intensifier. Les résultats ont révélé des données intéressantes en analysant deux enquêtes dans un rapport fourni par Gartner qui ont été menées à dix ans d'intervalle.Dans une enquête de 2013, où 391 cadres supérieurs et PDG ont été recrutés pour partager leurs opinions sur la crise des talents, les données ont révélé que 60 % d'entre eux pensaient que la pénurie de talents atteignait des proportions de crise, et 40 % pensaient que les pénuries de talents n'étaient qu'un mythe commercial.Cependant, en 2023, dix ans après la première enquête, l'enquête a de nouveau été menée auprès de 415 cadres supérieurs et PDG. Les résultats ont révélé que 78 % d'entre eux pensent qu'il y a une pénurie de talents et qu'elle atteint des proportions de crise. L'enquête a révélé une baisse, 22 % de ces professionnels continuant à penser que la pénurie de talents n'était qu'un mythe.Des appels ont été lancés aux cadres fonctionnels pour qu'ils gèrent rapidement leur énergie, leur temps et leurs ressources de manière efficace afin d'assurer leur réussite professionnelle et personnelle, en particulier à une époque sans précédent comme celle que nous vivons aujourd'hui, où les pressions sur les coûts sont manifestes et où la pénurie de personnel qualifié se fait sentir, les talents étant plus chers.Le respect des objectifs commerciaux conventionnels est simple : augmenter les revenus, réduire les coûts et accroître les marges. Les innovateurs immatures ont tendance à opter pour cette idée afin de réduire les coûts. En revanche, les innovateurs occupant des postes de direction privilégient les objectifs non monétaires tels que l'atténuation des risques stratégiques et l'attraction des talents en donnant une nouvelle image à leur entreprise, ce qui, à son tour, attire vers eux davantage de personnel talentueux, apportant ainsi leurs compétences, qui sont une exigence et une nécessité absolue pour la transformation numérique.Source : Gartner Pensez-vous que cette étude est crédible ou pertinente ?