DataOps utilise une combinaison de technologies et de méthodes axées sur la qualité pour une livraison cohérente et continue de la valeur des données, en combinant des perspectives intégrées et orientées processus sur les données avec l'automatisation et des méthodes analogues à l'ingénierie logicielle agile ;

DevOps utilise des approches collaboratives et agiles associées à une automatisation poussée des pipelines de développement, des tests, de la configuration de l'infrastructure, du provisionnement, des contrôles de sécurité et de l'intégration continue du cycle de vie (CI) pour un développement continu et une livraison continue (CD) ;

DevSecOps utilise une méthodologie qui affirme que la sécurité doit être priorisée au début du pipeline de livraison DevOps. Elle permet aux équipes DevOps, en collaboration avec la sécurité, d'agir en tant qu'acteurs clés dans la définition et la mise en œuvre des politiques de sécurité ;

L'ITOps utilise la technologie et les méthodes pour fournir des tâches routinières et programmées et des activités de soutien non programmées liées aux systèmes informatiques. Les professionnels de l'ITOps peuvent consacrer jusqu'à 50 % de leur temps à l'assistance aux utilisateurs, à la définition des besoins et à l'exécution de tâches commerciales contingentes ou secondaires ;

MLOps utilise la technologie et les processus pour rationaliser et automatiser l'ensemble du cycle de vie de l'apprentissage automatique (ML). Les capacités clés comprennent la gestion et l'automatisation des données et des pipelines d'apprentissage automatique, du code d'apprentissage automatique et des modèles d'apprentissage automatique, de l'ingestion des données au déploiement du modèle, au suivi et à la surveillance. MLOps utilise des principes similaires aux pratiques DevOps, appliqués aux processus d'apprentissage automatique ;

L'ingénierie de plateforme est une discipline qui consiste à concevoir et à construire des chaînes d'outils et des flux de travail qui permettent des capacités en libre-service axées sur la gestion et l'optimisation du processus de livraison de logiciels pour déployer des applications et des services sur des plateformes en cloud ;

L'ingénierie de la fiabilité des sites (SRE) comprend les ingénieurs logiciels qui créent des scripts pour automatiser les tâches d'exploitation informatique telles que la maintenance et l'assistance. Pour garantir l'efficacité et la fiabilité, les équipes SRE corrigent les bogues opérationnels et éliminent le travail manuel dans les tâches routinières ;

Les administrateurs de systèmes configurent, entretiennent et soutiennent les systèmes informatiques et les systèmes de systèmes en utilisant une variété d'outils et de méthodes appropriés au système ou aux systèmes de systèmes utilisés. Ils peuvent passer jusqu'à 50 % de leur temps à collaborer avec les utilisateurs professionnels pour définir les exigences clés, les objectifs professionnels et les adaptations nécessaires pour maintenir l'aptitude à l'utilisation et l'adéquation à l'objectif.

Le cabinet d'analyse indique également que les salaires sont également en hausse, avec une moyenne de 97 000 dollars par an aux États-Unis et de 75 000 euros en Europe. Les employeurs offrent de plus en plus de flexibilité, de diversité et de bien-être à leurs salariés, qui se disent globalement satisfaits de leur travail. Les défis à relever sont la formation continue, la concurrence internationale et la protection des données.Les rôles et les activités des professionnels de l'informatique ont évolué de manière spectaculaire au cours des dix dernières années en raison de la convergence des technologies de développement modernes, des plateformes en nuage et des offres de services qui peuvent améliorer de manière significative la productivité globale. Aujourd'hui, beaucoup de ces professionnels se retrouvent dans des rôles hybrides qui combinent des activités de développement traditionnelles avec des activités qui étaient auparavant associées à des professionnels de l'exploitation qui, historiquement, n'avaient que peu ou pas de responsabilités orientées vers le développement.« Les données de recensement montrent qu'un changement spectaculaire, unique en son genre, est en cours dans la composition de la main-d'œuvre informatique. Ce changement s'apparente à ce qui s'est passé entre 1997 et 2002, lorsque l'émergence de l'Internet commercial et l'ère du .com ont bouleversé les priorités d'une grande partie de l'informatique d'entreprise et ont conduit à l'embauche d'un grand nombre de développeurs web et d'experts en réseaux », a déclaré Al Gillen, vice-président du groupe, Développement de logiciels et Open Source, IDC.« L'adoption croissante de l'informatique en nuage entraîne aujourd'hui des transitions similaires dans les équipes informatiques qui prennent en charge ce modèle de déploiement moderne. » Pour élaborer cet ensemble de données, IDC a utilisé les définitions suivantes pour décrire les rôles répartis dans l'étude :Au niveau macro, l'étude montre qu'un changement substantiel dans les responsabilités des professionnels de l'informatique se produira au cours des cinq prochaines années. Les données indiquent que les professionnels de l'informatique exerçant les fonctions les plus purement opérationnelles sont confrontés à une transition vers un rôle plus technique ou plus ciblé qui, très souvent, peut impliquer un certain niveau de travail de développement de logiciels.En conséquence, les rôles des opérations informatiques et des administrateurs de systèmes, respectivement, devraient diminuer à des taux de croissance annuels composés (TCAC) de -8,2 % et -7,8 % au cours de la période de prévision 2022-2027. En comparaison, les rôles récemment émergents de DataOps et MLOps devraient avoir des TCAC de 17,9 % et 20,1 % respectivement, bien que la croissance commence à partir de nombres comparativement faibles.Les rôles DevOps et DevSecOps devraient également continuer à croître, les rôles DevSecOps affichant un TCAC à deux chiffres au cours de la période de prévision. Les rôles DevSecOps bénéficieront du paysage croissant des menaces applicatives et de la dépendance des organisations à l'égard de leurs capacités logicielles pour être compétitives, combinés à la reconnaissance du fait que l'intégration de la sécurité le plus tôt possible dans le cycle de vie du développement logiciel réduit les coûts et augmente la qualité. La croissance de DevOps sera quelque peu atténuée par la croissance des rôles d'ingénierie de plateforme, qui absorberont certaines de ces mêmes fonctions.« Ces données de recensement et de prévision ont été développées en tant que produit complémentaire au recensement et aux prévisions des développeurs d'IDC, complétant notre recensement des professionnels de l'informatique impliqués dans le centre de données moderne d'aujourd'hui et supervisant les déploiements basés sur le cloud « a déclaré Arnal Dayaratna, vice-président de la recherche, développement de logiciels chez IDC. « Cet effort de collaboration a impliqué des analystes couvrant l'intelligence artificielle, la gestion des données, le développement, DevOps, DevSecOps, et les opérations informatiques et les services de plateforme, réunissant de nombreux leaders d'opinion clés d'IDC. Cet ensemble de données ouvre la voie à IDC pour produire des tableaux croisés plus profonds de ces données à l'avenir. »Source : IDC