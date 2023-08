L'histoire de l'environnement de bureau

Les inconvénients du retour au bureau

Coût du travail à domicile pour les employeurs et impact sur la santé des travailleurs

Les travailleurs ont inévitablement découvert les joies et les désespoirs du travail à domicile, mais ils ont surtout réalisé qu'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée était à portée de main. Pour la première fois, ils pouvaient tout avoir : une carrière satisfaisante et une vie personnelle riche et saine. Aller au bureau, c'était du passé, jusqu'à ce que ça ne le soit plus.Selon certains analystes, les emplois qui impliquent un travail entièrement à distance et qui exigent peu de temps ou d'attention de la part des travailleurs présentent un attrait évident à court terme, mais les travailleuses à distance n'acquièrent pas les compétences et les relations qui leur permettraient un jour d'obtenir un meilleur emploi. En outre, ils courent probablement un plus grand risque d'être licenciés lors de la prochaine récession.Selon une nouvelle étude d’Envoy, 80% des patrons regrettent leurs décisions initiales de retour au bureau et disent qu’ils auraient abordé leurs plans différemment s’ils avaient mieux compris ce que leurs employés voulaient. « Beaucoup d’entreprises se rendent compte qu’elles auraient pu être beaucoup plus mesurées dans leur approche, plutôt que de prendre des décisions audacieuses, très controversées, basées sur les opinions des dirigeants plutôt que sur les données des employés », a déclaré Larry Gadea, PDG et fondateur d’Envoy.Mais le bureau ouvert ne contribue certainement pas à donner envie aux travailleurs de revenir. Il est bruyant, ce qui rend difficile tout travail nécessitant une concentration soutenue. D'une manière ou d'une autre, un bureau ouvert rend également réticent à discuter avec les collègues ou à passer des appels téléphoniques importants, sachant que chaque mot sera entendu par des dizaines de personnes, dont certaines visiblement agacées que votre bavardage fasse dérailler leur train de pensée. Dans les bureaux ouverts, les personnes se sentent souvent à l'étroit sur leur bureau ; chacun a juste assez de place pour taper à la machine sans se bousculer les coudes.Avec une capitalisation boursière de 1 180 milliards de dollars, Google est l'une des plus grandes entreprises au monde, on ne s'attendrait donc pas à ce que certains de ses employés partagent des bureaux avec des collègues. Mais cela deviendra une réalité à partir du prochain trimestre tandis que Google vise « l'efficacité immobilière ». En debut d'année, Google a annoncé que son nouveau modèle de partage de bureau s'appliquera à certains des plus grands sites de Google Cloud aux États-Unis : Kirkland (à Washington), New York, San Francisco, Seattle et Sunnyvale (en Californie).En outre, certains bâtiments de la grande enseigne de la technologie seront également libérés. Cela survient alors que l'entreprise réduit son empreinte immobilière dans le cadre d'une mesure plus large de réduction des coûts opérationnels afin que l'entreprise « puisse continuer à investir dans la croissance du Cloud », selon une FAQ interne récemment partagée avec les employés Google Cloud et consultée par certains médias.Les employeurs qui rejettent si catégoriquement les options de travail alternatives ne se rendent peut-être pas compte que le concept de bureau en tant que lieu de travail a évolué au fil des ans et que le travail à domicile n'est pas vraiment une invention moderne. En fait, ces deux phénomènes remontent à l'Antiquité romaine.Les Romains ont été les premiers à avoir des "officia", c'est-à-dire des bureaux, et des personnes chargées des tâches administratives et organisationnelles dans leur quartier d'affaires, le forum. Ils ont également été les premiers à commencer à travailler à domicile, puisqu'ils ne pouvaient plus retourner à leur bureau après la chute de l'Empire romain. D'autres ont simplement commencé à habiter au-dessus de leurs boutiques et à employer des travailleurs avec lesquels ils partageaient le travail et le logement.Ce n'est qu'au XXe siècle que l'Amérique a lancé la vie de bureau telle que nous la connaissons. Il y a d'abord eu le bureau à aire ouverte, un espace inspiré des usines. Puis, des années 1970 aux années 1990, c'est l'ère des cubicles et des c-suites, censés favoriser le travail indépendant. Dans les années 2000, nous sommes revenus aux bureaux ouverts, qui favorisent la collaboration et la créativité.Lorsque la pandémie a frappé en 2019, nous ne pouvions pas retourner au travail, alors nous sommes restés à la maison et avons utilisé la technologie pour interagir. Il est impossible de savoir exactement ce que l'avenir du travail nous réserve, mais de plus en plus de recruteurs et d'entreprises comprennent les besoins de leurs employés et parient sur le retour au bureau, mais avec des modalités de travail plus flexibles.« Permettez-moi maintenant de donner quelques conseils aux employeurs qui veulent que leurs travailleurs retournent au bureau : pourquoi ne pas leur offrir des bureaux qui valent la peine d'y retourner ? » Suggère Megan McArdle, auteur de. « Pas des bureaux à aire ouverte où l'on peut entendre chaque mot, éternuement et mâchonnement de chewing-gum qui sort de la bouche d'un collègue. Pas non plus des cabines qui donnent l'impression d'être des rats dans un labyrinthe. Mais de petites pièces avec des bureaux et des portes qui ferment », ajoute-t-elle.Megan McArdle estime que les désagréments des bureaux ouverts ne sont pas la seule raison pour laquelle les travailleurs ne veulent pas retourner au bureau. « Après tout, on ne peut pas porter son pyjama au bureau. On ne peut pas promener le chien au milieu de la journée ou courir à la cuisine pour commencer le dîner. Et même s'ils sont joliment aménagés, les bureaux se trouvent à une distance très peu pratique du lit. »Maintenant que plusieurs années se sont écoulées depuis que le personnel de bureau du monde entier a été contraint de travailler à domicile, de nombreuses entreprises révoquent les privilèges du 100% télétravail et demandent à leurs employés de retourner au bureau, au moins certains jours de la semaine.En juin, la directrice des ressources humaines de Google, Fiona Cicconi, a écrit un courriel aux employés, dans lequel il était indiqué que l'entreprise prévoyait de doubler le temps en présentiel estimant « qu'il n'y a tout simplement pas de substitut qui remplace efficacement la réunion en personne ».« Bien sûr, tout le monde ne croit pas aux "conversations magiques dans les couloirs", mais il ne fait aucun doute que travailler ensemble dans la même pièce fait une différence positive », lit-on dans l'e-mail de Cicconi. « Beaucoup des produits que nous avons dévoilés à I/O et Google Marketing Live le mois dernier ont été conçus, développés et construits par des équipes travaillant côte à côte ».La vie de bureau avec un emploi du temps clair et des horaires fixes ne convient peut-être pas à tout le monde, mais pour beaucoup, elle est non seulement idéale, mais nécessaire. Les personnes qui ont du mal à gérer leur temps, qui sont facilement distraites par les tentations du travail à domicile ou qui souhaitent simplement établir des limites n'en sont que quelques exemples. Par ailleurs, certaines personnes se sentent plus productives au bureau parce qu'elles ne disposent pas d'un espace de travail approprié à la maison. Pensez aux jeunes professionnels qui partagent un appartement ou aux parents qui ont des enfants.En l'absence de limites physiques claires entre la maison et le travail, de nombreuses personnes sont tentées de faire des heures supplémentaires pour terminer des projets ou répondre au dernier courriel, ce qui déclenche un cercle vicieux qui peut les amener à se sentir dépassés, voire à s'épuiser. En revanche, le fait de se présenter au bureau, de faire son travail et de partir ensuite permet de mettre une distance mentale et physique entre ses responsabilités.Tout d'abord, le fait d'interagir face à face dans un même espace contribue à renforcer l'esprit d'équipe et à créer un sentiment d'appartenance.Après tout, ce n'est pas pour rien que la plupart des entreprises opéraient à partir d'un bureau avant la pandémie, même si elles avaient les moyens techniques de travailler à distance. C'est également la raison pour laquelle de nombreuses entreprises ont immédiatement rouvert leurs bureaux une fois la menace imminente du coronavirus écartée. Pour ce qui est de l'avenir, 90 % des entreprises s'attendent à ce que les employés retournent au bureau (au moins partiellement) en 2023.Au cours de la dernière décennie, les outils technologiques qui facilitent et stimulent la communication à distance se sont multipliés. Zoom fait désormais partie de notre vocabulaire quotidien, alors que beaucoup n'en avaient même pas entendu parler il y a seulement deux ou trois ans.Néanmoins, la technologie ne peut pas remplacer la communication en face à face. Lorsque nous travaillons à distance, nous devons faire des efforts délibérés pour entrer en contact avec les autres, que ce soit par le biais d'un message Slack ou d'un appel Zoom. Lorsque nous travaillons au bureau, nous sommes "obligés" (dans le bon sens du terme) de communiquer avec les autres de manière naturelle.Prendre un café, déjeuner et faire une petite pause sont autant d'occasions d'interagir avec nos collègues, ce qui peut conduire à une meilleure communication et à une plus grande coopération au fil du temps. Il est tout simplement plus facile de discuter d'idées, de suivre des projets et de créer de nouvelles initiatives avec des personnes que l'on voit en personne plusieurs fois par jour.De nombreux employés à distance ont créé des bureaux à domicile pour reproduire un environnement de travail amélioré. Cependant, d'autres n'ont pas trouvé d'endroit adéquat pour travailler à domicile en raison de la superficie limitée, de colocataires bruyants, de jeunes enfants, de connexions WiFi peu fiables et d'autres facteurs encore. Cette incapacité à créer un espace de travail confortable a eu des répercussions sur leur productivité, leur créativité et leur bien-être général. De nombreuses personnes m'ont dit avoir l'impression d'avoir vieilli de dix ans depuis qu'elles ont commencé à travailler à distance.Le retour au bureau signifie que chacun disposera automatiquement d'un espace de travail confortable et adéquat. Travailler à distance dans un environnement productif aidera de nombreuses personnes à retrouver leur force mentale et à rétablir la déconnexion tant attendue entre la maison et le travail.Si les politiques de confinement liées à la pandémie ont créé un sentiment général d'isolement et de solitude, celui-ci a été exacerbé par la nouvelle réalité du travail à distance. Ce changement peut s'avérer particulièrement difficile pour les extravertis qui se nourrissent d'interactions sociales avec leurs collègues. Le retour au bureau fera disparaître ce sentiment d'isolement pour ceux qui en ont fait l'expérience. Par ailleurs, le fait d'avoir des employés plus épanouis aura des effets positifs sur votre équipe et votre entreprise.Selon le U.S. Census Bureau, la durée moyenne d'un trajet aller aux États-Unis est de 27,6 minutes, ce qui signifie que nous perdons environ une heure pour nous rendre sur notre lieu de travail et en revenir. Et n'oubliez pas que dans les villes les plus grandes et les plus fréquentées, ce temps peut être plus que doublé. Face à une telle perspective, il n'est pas surprenant que 26 % des personnes préfèrent se faire soigner et que 28 % préfèrent travailler pendant leur pause déjeuner plutôt que de retourner au bureau à plein temps.Les trajets domicile-travail ne sont pas la seule raison pour laquelle on peut supposer que presque personne ne veut retourner au bureau. Il ne faut pas oublier le manque général de flexibilité. 73 % des gens perdraient l'avantage de pouvoir faire des tâches rapides comme la lessive ou la vaisselle, beaucoup ne pourraient pas aller chercher leurs enfants à l'école, se rendre à un rendez-vous médical à l'heure du déjeuner, et bien d'autres choses encore. La flexibilité de l'emploi est le facteur le plus important dans la carrière des demandeurs d'emploi, en particulier pour les jeunes.L'inconvénient le plus important du retour au bureau est l'abandon de la flexibilité au niveau de l'entreprise et de l'individu. Malgré les difficultés liées à la pandémie, de nombreuses start-ups et entreprises plus avancées ont pu se développer de manière significative en élargissant leur pool d'employés et leur base de clients à mesure que les emplacements géographiques physiques devenaient moins importants.Si l’entreprise opère à partir d'un bureau physique, cela limitera considérablement vos possibilités de recrutement de nouveaux employés. Cela peut s'avérer particulièrement difficile pour les entreprises situées sur des marchés relativement petits et comptant peu d'experts qualifiés. Pour de nombreux chefs d'entreprise, la possibilité d'embaucher de n'importe où est le plus grand avantage du travail à distance. Cet avantage disparaît si vous exigez que toute votre équipe revienne au bureau. D'autre part, le fait d'accorder plus de flexibilité à certains employés qu'à d'autres peut créer un sentiment de favoritisme au sein de votre équipe.Si certains se sont sentis isolés par le travail à distance en raison de la perte d'interactions sociales, beaucoup d'autres ont retrouvé un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Cela s'explique principalement par le fait qu'ils disposent d'une plus grande flexibilité pour choisir leur espace et leurs horaires de travail et qu'ils n'ont pas à passer des heures à faire la navette tous les jours.Naturellement, le fait de demander à vos employés de revenir au bureau pourrait leur donner l'impression qu'ils vont perdre l'équilibre qu'ils ont acquis entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Cela peut être particulièrement difficile pour ceux qui vivent à quelques heures du bureau. L'impact pourrait être encore pire pour ceux qui vivent dans un autre État et qui doivent déménager, ce qui pourrait perturber la vie de toute leur famille.Comme les membres de l’équipe peuvent avoir l'impression de perdre la flexibilité dont ils bénéficiaient, certains pourraient décider de démissionner, d'autant plus que d'autres entreprises permettent à leurs employés de continuer à travailler à distance.Enfin, la gestion d'un bureau physique entraîne de nombreux coûts. Il faut payer un loyer, couvrir les charges et fournir d'autres produits de base à l’équipe (comme le café, le thé, l'eau, etc.). Selon l'endroit où vous vous trouvez et la taille de votre équipe, ces frais de bureau peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars par mois.Depuis que le Covid-19 a frappé le monde, il est compréhensible que de plus en plus de personnes se préoccupent de leur santé sur le lieu de travail. Pour 35 % des candidats, il s'agit d'un facteur déterminant pour leur carrière. Le retour au bureau peut non seulement faciliter l'acquisition d'une maladie, mais il implique aussi souvent d'être attaché à un bureau. Des études ont montré qu'un mode de vie sédentaire, avec six heures par jour passées en position assise, peut augmenter le taux de mortalité de 71 %.En revanche, le travail à domicile permet d'être plus actif, par exemple en prenant des appels debout ou en marchant et en échangeant son temps de trajet contre un footing matinal. Les personnes les plus attentives à leur santé peuvent même disposer d'un tapis roulant sous leur bureau.Quant au coût, c'est là que le bât blesse. Si la croyance en la capacité de la collaboration à accroître les profits a été l'une des raisons de l'adoption des bureaux ouverts, ce n'est pas la seule. Les employeurs ont également apprécié le fait que l'on puisse mettre beaucoup plus de bureaux dans un espace ouvert que dans un espace cloisonné ; de plus, il n'est pas nécessaire de payer quelqu'un pour construire les murs.Mais la révolution du travail à distance rend ce compromis moins douloureux pour le manager avisé qui est prêt à laisser un peu d'espace et d'intimité à ses employés si l'augmentation de la productivité l'emporte sur le coût. En effet, le coût de l'espace supplémentaire est actuellement en baisse.Alors que d'autres employeurs utilisent le travail à distance pour réduire leur espace, les propriétaires d'immeubles commerciaux sont confrontés à ce que Curbed a récemment appelé une « apocalypse des bureaux ». Dans un rapport publié sur les effets du travail hybride, McKinsey & Company a prédit que cet effet « ne fera que s'aggraver au cours des sept prochaines années ».Ce sera terrible pour les propriétaires de locaux commerciaux, leurs banques et les bases fiscales de leurs villes. Mais la baisse des prix de l'immobilier représente une opportunité pour les employeurs visionnaires. Plutôt que d'essayer de menacer ou de cajoler leurs employés pour qu'ils profitent des avantages du travail en personne en termes de productivité, ils peuvent les réunir en leur donnant de l'espace pour qu'ils restent séparés.Sources : Megan McArdle analysis, Partagez-vous l'avis de Megan McArdle ?Que pensez-vous du travail à domicile ?Êtes-vous favorable ou contre le retour au bureau ?Quels sont selon vous les avantages du travail à domicile ?