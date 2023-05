Explication des licenciements dans le secteur technologique

Le ralentissement économique, qui a commencé en juillet 2022 lorsque l’économie américaine s’est contractée pour le deuxième trimestre consécutif, suscitant des craintes de récession ;

L’inflation, qui a atteint 9,1 % en juin 2022, le taux le plus élevé en 40 ans, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS). L’inflation a entraîné une hausse des prix et une baisse du pouvoir d’achat des consommateurs et des entreprises ;

La hausse des taux d’intérêt, qui a été décidée par la Réserve fédérale à sept reprises en 2022 et qui pourrait se poursuivre en 2023. La hausse des taux d’intérêt réduit la valeur des obligations et des trésors, dans lesquels les entreprises technologiques investissent une grande partie de leurs liquidités ;

Le sur-recrutement, qui a eu lieu pendant la pandémie de Covid-19, lorsque la demande de services numériques et d’électronique a explosé. Les entreprises technologiques ont embauché massivement pour répondre à cette demande, mais ont dû ajuster leurs effectifs lorsque la demande s’est normalisée ;

La correction du marché du travail liée au Covid-19, qui a affecté les secteurs du divertissement, de l’éducation et de l’automobile, qui sont des clients importants des entreprises technologiques. Ces secteurs ont réduit leurs dépenses publicitaires et leurs achats de logiciels en raison de la crise sanitaire et économique.

Unity est un moteur de jeu multiplateforme développé par Unity Software. Il est l'un des plus répandus dans l'industrie du jeu vidéo, aussi bien pour les grands studios que pour les indépendants du fait de sa rapidité aux prototypages et qu'il permet de sortir les jeux sur tous les supports. La société a été fondée en 2004 et est cotée en bourse depuis 2020. Elle revendique plus de 2,5 millions d’utilisateurs actifs mensuels et plus de 9 milliards d’installations mensuelles de ses jeux.La société prévoit également de réduire son réseau mondial de bureaux au cours des prochaines années pour se concentrer sur quelques sites clés. Cette décision intervient alors que Unity Software fait face à une concurrence accrue de la part d’Epic Games, le créateur de Fortnite, et à une baisse de la demande de ses clients pendant la pandémie de Covid-19. Unity Software a déclaré que ces mesures visaient à améliorer son efficacité opérationnelle et à se préparer à l'avenir, en investissant dans des domaines stratégiques comme le cloud computing, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.La société a également affirmé qu'elle continuerait à embaucher dans certains domaines et qu'elle offrirait un soutien financier et professionnel aux employés licenciés. Unity Software est l’un des principaux fournisseurs de logiciels pour les développeurs de jeux vidéo, qui utilisent sa plateforme pour créer des jeux pour diverses plateformes, notamment les consoles, les ordinateurs et les appareils mobiles.Comme dit précédemment, les suppressions annoncées par Unity Software représentent environ 8 % de l'effectif de la société, qui ne comptera plus que 7 000 employés dans le monde. En outre, Unity cherche à réduire son empreinte physique, en ramenant ses 58 bureaux actuels à moins de 30 dans les années à venir.« Il s'agit de nous préparer à une croissance plus forte », a déclaré John Riccitiello, PDG d'Unity, à la presse, en précisant que les suppressions viseront à réduire le nombre de cadres intermédiaires au sein de l'organisation. Unity prévoit également de faire revenir les employés au bureau au moins trois jours par semaine à partir de septembre.Unity a confirmé le licenciement d'environ 200 personnes en juin dernier, bien que Riccitiello nous ait dit quelques mois plus tard que la plupart des employés concernés étaient restés dans l'entreprise dans le cadre d'une nouvelle fonction. En janvier, l'entreprise a licencié près de 300 personnes supplémentaires. En février, Unity a affiché son premier trimestre rentable (sur une base non GAAP) depuis sa création en 2004. Unity n’est pas la seule entreprise technologique à procéder à des licenciements massifs comme réponse aux difficultés économiques.Les licenciements massifs dans le secteur technologique ont augmenté de 649 % en 2022, le plus haut niveau depuis l’éclatement de la bulle internet il y a quelques décennies. Les experts identifient plusieurs facteurs qui contribuent à ces licenciements, notamment : Meta a procédé à sa deuxième série de licenciements collectifs au cours des six derniers mois, avant une autre série de licenciements prévue pour ce mois de mai. « Vous avez brisé le moral et la confiance dans le leadership de nombreuses personnes très performantes qui travaillent avec intensité. Pourquoi devrions-nous rester chez Meta ? », peut-on lire dans l'une des questions les plus populaires posées par les employés sur le tableau d'affichage interne de Meta. D'autres questions populaires sur le tableau d'affichage comprenaient : « Y aura-t-il d'autres licenciements ? »Les réductions du mois dernier, bien qu'attendues, ont suscité l'expression de la frustration des employés de Meta. Les licenciements ont été le sujet des questions les plus populaires postées sur un forum interne de l'entreprise, en prévision d'une prochaine réunion publique des employés.Sasan Goodarzi, le PDG d’Intuit, une entreprise qui développe des solutions de gestion et de comptabilite, déclare que les licenciements chez les grandes entreprises technologiques ont facilité le recrutement de talents en IA.Il indique qu'Intuit a investi dans l’IA et qu’il a attiré des ingénieurs qualifiés. Goodarzi souligne également que Intuit n’a pas licencié massivement, mais a augmenté son bénéfice et son chiffre d’affaires. Il cite aussi des experts qui critiquent les licenciements et conclut qu’il est optimiste sur l’IA et sur Intuit.Microsoft a licencié des employés dans différents groupes, soit environ 181 000 personnes en juin 2021 . Un porte-parole de l’entreprise a expliqué qu’il s’agissait d’un « réalignement stratégique ».« Aujourd'hui, nous avons notifié à un petit nombre d'employés que leurs rôles ont été éliminés », a déclaré un porte-parole de Microsoft. C'était le résultat d'un réalignement stratégique et, comme toutes les entreprises, nous évaluons notre activité de manière régulière. Nous continuons à investir dans certains domaines et à augmenter nos effectifs dans l'année à venir. »En août 2022, Facebook à procéder à des licenciements massifs, choisissant 60 contractants apparemment au hasard à l'aide d'un algorithme. Les travailleurs auraient été informés par vidéoconférence qu'ils n'auraient plus de travail à partir du 2 septembre et que leur rémunération prendrait fin le 3 octobre. Aucune raison spécifique n'a été donnée, si ce n'est qu'ils ont été choisis « au hasard ».Les contractants malchanceux étaient employés par Meta via son bureau d'Accenture à Austin - bien que la société ait conclu un accord de près d'un demi-milliard de dollars avec Meta pour fournir des travailleurs dans le domaine de la modération de contenu et de l'intégrité commerciale. Les travailleurs auraient été informés par vidéoconférence qu'ils n'auraient plus de travail à partir du 2 septembre et que leur rémunération prendrait fin le 3 octobre. Aucune raison spécifique n'a été donnée, si ce n'est qu'ils ont été choisis « au hasard ». Tesla licencie 229 employés chargés de l'annotation des données qui font partie de la grande équipe Autopilot de l'entreprise et ferme le bureau de San Mateo, en Californie, où ils travaillaient, selon un dépôt réglementaire californien. L’entreprise de technologie de conduite autonome dont le siège social est situé à Pittsburgh.Les licenciements dans le secteur technologique pourraient être le signe d’une maturation ou d’une stabilisation de l’industrie après une croissance rapide. Il suggère également que les entreprises technologiques pourraient chercher à se diversifier ou à se développer à l’international pour faire face à la concurrence et à la saturation du marché.Source : The Wall Street JournalQuel peut être l’impact de ces mesures sur les employés, les clients et les partenaires d'Unity Software?Selon vous, quelles pouvaient être les alternatives possibles à ces licenciements et à ces fermetures de bureaux pour Unity Software ?Quelles sont les conséquences de ces mesures sur la position concurrentielle et la réputation d'Unity Software dans le secteur des jeux vidéo ?