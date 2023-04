Les ingénieurs logiciels sont toujours importants, mais ils n’ont plus le pouvoir qu’ils avaient

Le marché du no-code, low-code

Si vous aviez eu le malheur de perdre votre emploi au cours des 15 dernières années, quelqu’un aurait pu vous suggérer (souvent sans grande aide) « d’apprendre à coder ». C’était une façon de dire « faites quelque chose d’utile qui vous aurait évité d’être licencié en premier lieu ».Ce conseil commence à se faire moins bienvenu. Le dernier tour de licenciement chez la société mère de Facebook, Meta, touche des personnes occupant des postes techniques comme les scientifiques des données et les ingénieurs logiciels, des postes que l’on pensait intouchables. Cela représente un revirement brutal pour une entreprise qui, jusqu’à récemment, offrait des salaires faramineux et accumulait pratiquement les personnes occupant ces postes techniques très recherchés. Et maintenant, dans le cadre de son « année de l’efficacité », elle s’en sépare.Pour mémoire, Zuckerberg a présenté 2023 comme « l'année de l'efficacité » de l'entreprise , au cours de laquelle l'entreprise vise à devenir « une organisation plus forte et plus agile ». « Nous sommes une entreprise technologique, et notre résultat ultime est ce que nous construisons pour les gens », a déclaré Zuckerberg. Dans le cadre de la restructuration, la société augmentera également le nombre de subordonnés directs de chaque responsable.En gros, comme l’a reconnu le PDG de Meta, « nous sommes dans un monde différent ».La société de médias sociaux en difficulté n’est pas la seule. « Ingénieur logiciel » a été le poste le plus touché dans les licenciements en 2023, selon les statistiques de la société de données sur la main-d’œuvre Revelio Labs. L’année dernière, lorsque les premiers licenciements importants dans le secteur technologique ont commencé, les recruteurs et les spécialistes du succès client ont subi l’impact le plus important. Jusqu’à présent cette année, près de 20 % des 170 000 licenciements dans les entreprises technologiques étaient des ingénieurs logiciels, alors qu’ils représentaient environ 14 % des employés de ces entreprises.« Les premiers licenciements étaient dominés par les recruteurs, ce qui revient à renoncer aux futures embauches », a déclaré Reyhan Ayas, économiste senior chez Revelio. « Alors qu’en 2023 nous voyons un changement vers plus d’ingénierie de base et d’ingénierie logicielle, ce qui signale un changement de priorités commerciales actuelles ».En d’autres termes, les entreprises technologiques ne se contentent pas de réduire les dépenses en licenciant des personnes qui complètent leur vaste écosystème, qui va des spécialistes du marketing aux masseurs. Elles font également, pour beaucoup pour la première fois, des coupes dans les personnes qui construisent les produits pour lesquels elles sont connues, et qui bénéficiaient d’un statut privilégié puisqu’elles étaient, comme les fondateurs des entreprises, des développeurs.« Auparavant, c’était juste "le plus ou le mieux, peu importe ce qu’il faut pour recruter les meilleurs talents" », a déclaré Daniel Keum, professeur associé de management à la Columbia University’s business school, à propos des entreprises technologiques. « Maintenant, il y a une réflexion plus stratégique sur le type de talent dont elles ont besoin ».Cette réflexion stratégique est motivée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la pandémie de Covid-19 a accéléré la transformation numérique de nombreuses entreprises, ce qui signifie qu’elles ont besoin de moins de développeurs pour faire le même travail. Ensuite, la concurrence pour les talents s’est intensifiée, notamment avec l’essor du travail à distance et des plateformes indépendantes. Enfin, les entreprises technologiques font face à une pression accrue des investisseurs et des régulateurs pour être rentables et responsables.« Les entreprises technologiques sont confrontées à un environnement plus difficile », a déclaré Keum. « Elles doivent être plus efficaces et plus innovantes ».Cela signifie que les ingénieurs logiciels doivent se démarquer par leurs compétences, leur créativité et leur capacité à s’adapter aux besoins changeants des entreprises. Ce n’est plus suffisant de savoir coder ; il faut aussi savoir résoudre des problèmes complexes, travailler en équipe et communiquer efficacement.« La programmation est une compétence de base, mais ce n’est pas la seule », a déclaré Keum. « Les ingénieurs logiciels doivent être capables de créer de la valeur ajoutée ».Certains ingénieurs logiciels ont déjà anticipé cette évolution et se sont formés à d’autres domaines comme l’intelligence artificielle, le cloud computing ou la cybersécurité. D’autres ont choisi de se lancer dans l’entrepreneuriat ou le freelancing, profitant de la demande croissante pour des projets ponctuels ou personnalisés.Mais pour ceux qui restent dans les grandes entreprises technologiques, l’avenir est incertain. Ils doivent faire face à la concurrence de nouveaux acteurs comme Meta Coding, une plateforme qui permet aux non-codeurs de créer des applications sans écrire une seule ligne de code. Meta Coding a été lancée en février 2023 par Meta, qui espère ainsi démocratiser l’accès à la technologie et réduire sa dépendance aux ingénieurs logiciels.« Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir créer des choses avec la technologie », a déclaré Zuckerberg lors du lancement de Meta Coding. « Nous voulons donner aux gens le pouvoir de construire le monde qu’ils veulent ».Meta Coding n’est pas le seul outil de ce type sur le marché. Il existe d’autres plateformes comme Bubble, Webflow ou Glide qui permettent également aux utilisateurs de créer des sites web, des applications mobiles ou des jeux sans coder. Ces outils sont souvent appelés “no-code” ou “low-code”, car ils utilisent des interfaces visuelles ou des modèles préfabriqués pour simplifier le processus de développement.Comme son nom l’indique, le No-Code est une technique qui ne requiert aucune notion de codage informatique de la part de l’utilisateur. Bien que l’utilisation du No-Code ne requiert aucune connaissance approfondie sur le développement, il est néanmoins conseillé de suivre des formations. En effet, les plateformes No-Code sont faciles à utiliser, mais il est tout de même nécessaire, pour les utilisateurs finaux, d’apprendre leurs fonctionnalités et de se familiariser avec l’outil qu’ils souhaitent intégrer.Contrairement au No-Code où aucune ligne de code n’est nécessaire pour créer une application, le Low-Code fait intervenir un minimum de notion de codage. En ce sens, les utilisateurs finaux des outils Low-Code doivent posséder des connaissances basiques en développement informatique pour exploiter le plein potentiel de ces outils. En clair, le Low-Code permet de créer des applications (mobile ou web) ou d'automatiser des processus sans nécessairement maîtriser toutes les étapes de programmation bien souvent complexes. La conception des applications se fait via des modèles qui génèrent automatiquement de lignes de code et de réaliser de la programmation visuelle.Selon une étude du cabinet Gartner, le marché du no-code et du low-code devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2023, soit une croissance annuelle moyenne de 28 % depuis 2019. Gartner prévoit également que d’ici 2024, plus de 65 % des applications seront développées avec ces outils. IDC pour sa part planche pour 21 milliards de dollars en 2026 « C’est une tendance irréversible », a déclaré Fabrice Bernhard, cofondateur et PDG de Theodo, une société française spécialisée dans le développement d’applications web et mobiles. « Le no-code et le low-code vont rendre le codage plus accessible et plus rapide ».Bernhard estime que ces outils ne vont pas remplacer les ingénieurs logiciels, mais plutôt les compléter. Il pense que les ingénieurs logiciels auront toujours un rôle à jouer dans les projets les plus complexes ou les plus innovants, qui nécessitent un haut niveau d’expertise et de personnalisation.« Le no-code et le low-code sont des outils fantastiques pour prototyper ou tester des idées rapidement », a-t-il dit. « Mais ils ils ont aussi des limites en termes de fonctionnalités, de performance ou de sécurité ».Bernhard conseille donc aux ingénieurs logiciels de se former au no-code et au low-code, afin de les utiliser comme des outils complémentaires à leur code. Il pense que cela leur permettra de gagner du temps, de réduire les coûts et d’améliorer la satisfaction des clients.« Les ingénieurs logiciels doivent être curieux et ouverts aux nouvelles technologies », a-t-il dit. « Ils doivent se remettre en question et se réinventer en permanence ».C’est le défi que doivent relever les ingénieurs logiciels dans un secteur technologique en pleine mutation. Ils doivent prouver qu’ils sont toujours indispensables, malgré les licenciements, la concurrence et l’émergence du no-code et du low-code. Ils doivent aussi s’adapter aux besoins des entreprises, qui cherchent de plus en plus à optimiser leur efficacité et leur rentabilité.« Les ingénieurs logiciels ne sont plus les rois du secteur technologique », a déclaré Keum. « Ils doivent se battre pour garder leur place ».Source : Revelio Labs Connaissez-vous des critères utilisés par les entreprises technologiques pour décider quels ingénieurs logiciels licencier ? Sont-ils transparents et équitables ?Quels sont les avantages et les inconvénients du no-code et du low-code pour les utilisateurs, les développeurs et les entreprises ? Sont-ils adaptés à tous les types de projets ?Quelles sont les compétences et les qualités requises pour être un ingénieur logiciel performant et polyvalent dans le secteur technologique actuel ? Comment les acquérir et les mettre en valeur ?Quelles sont les opportunités et les risques pour les ingénieurs logiciels qui se lancent dans l’entrepreneuriat ou le freelancing ? Comment s’y préparer et s’y épanouir ?