Les entreprises technologiques, grandes et petites, ont ralenti leurs plans d'embauche ou annoncé des réductions d'effectifs ces derniers mois afin de résister à une éventuelle récession économique, que les banques centrales tentent de conjurer en augmentant les taux d'intérêt. Cette évolution a rendu les investisseurs moins intéressés par les actions orientées vers la croissance telles que Microsoft, dont les actions ont baissé d'environ 22 % depuis le début de l'année, alors que l'indice plus large S&P 500 a baissé de 19 % sur la même période.Les résultats du quatrième trimestre de l'exercice 2022 de Microsoft devraient apparaître vers la fin de ce mois avec des attentes positives. Pour les neuf mois clos le 31 mars, Microsoft a réalisé un chiffre d'affaires de 146,4 milliards de dollars contre 121,93 milliards de dollars pour la période correspondante de l'année précédente. Le bénéfice net est passé de 44,8 milliards de dollars à 55,9 milliards de dollars.Rien dans les résultats n'indique que cette série de licenciements soit liée à quelque chose de sérieux, et le porte-parole de Microsoft a déclaré que l'entreprise allait « augmenter ses effectifs de manière générale » au cours de l'exercice 2023.À l'approche de la saison des résultats technologiques, les analystes boursiers chercheront des preuves d'un ralentissement des dépenses technologiques des entreprises. Au cours des derniers mois, Cisco et d'autres entreprises ont réduit leurs recrutements, signalant une certaine incertitude sur la voie à suivre. Les réductions touchent divers groupes et concernent moins de 1 % de l'entreprise, qui employait 181 000 personnes en juin 2021, a indiqué la société.« Aujourd'hui, nous avons notifié à un petit nombre d'employés que leurs rôles ont été éliminés », a déclaré un porte-parole de Microsoft. C'était le résultat d'un réalignement stratégique et, comme toutes les entreprises, nous évaluons notre activité de manière régulière. Nous continuons à investir dans certains domaines et à augmenter nos effectifs dans l'année à venir." Bloomberg a fait état de ce mouvement plus tôt.Le dirigeant de Microsoft en charge du logiciel de productivité Office, Rajesh Jha, a demandé en mai à son équipe d'obtenir la permission avant d'ouvrir de nouveaux rôles. En juin, Microsoft a revu à la baisse ses prévisions de revenus et de recettes, invoquant des taux de change défavorables. Le 11 juillet, le groupe de recherche sur l'industrie technologique Gartner a indiqué que les livraisons de PC, un facteur qui affecte l'activité du système d'exploitation Windows de Microsoft, ont chuté de près de 13 % au troisième trimestre, la performance la plus faible depuis neuf ans, en partie à cause des problèmes géopolitiques.Microsoft a annoncé pour la dernière fois une série de licenciements en 2017, après le début de sa nouvelle année fiscale. La société a réduit des milliers d'employés alors qu'elle ajustait son approche de la vente. « Nous continuerons d'investir dans notre activité et d'augmenter globalement nos effectifs au cours de l'année à venir », a déclaré Microsoft.Meta Platforms, la société mère de Facebook, a diminué son objectif d'ajout d'ingénieurs logiciels cette année de 10 000 à environ 6 000 à 7 000. La division de vente au détail d'Amazon a également réduit son objectif d'embauche pour 2022. Tesla a annoncé le 14 juillet qu'ell licenciait 229 employés chargés de l'annotation des données qui font partie de la grande équipe Autopilot de l'entreprise et ferme le bureau de San Mateo, en Californie, où ils travaillaient, selon un dépôt réglementaire californien. L’entreprise de technologie de conduite autonome dont le siège social est situé à Pittsburgh.Source : Yahoo Quels commentaires faites-vous de ces licenciements chez Microsoft ?