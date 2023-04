L'enquête s'est basée sur les réponses recueillies auprès de deux mille participants, dont un millier de travailleurs et l'autre moitié de cadres. Les résultats suggèrent que 40 % des travailleurs démissionneraient de leur emploi actuel pour de meilleures opportunités en termes d'avantages sociaux.Lorsque les participants ont été interrogés sur les avantages les plus nécessaires qui pourraient être offerts aux employés, les soins de santé couverts par l'entreprise sont arrivés en tête de liste, avec 67 % des travailleurs et 68 % des recruteurs qui se sont déclarés d'accord. Les soins de santé sont suivis par l'assurance-vie en tant que deuxième élément de rémunération le plus important. En troisième position, on trouve les régimes de retraite adéquats. Si les travailleurs considèrent les congés payés obligatoires comme un élément essentiel de la rémunération, les recruteurs ne sont pas très favorables à cette idée.Lorsqu'il leur a été demandé de mettre en évidence les principaux traits culturels, l'équilibre entre le travail et la vie privée a obtenu la première place, suivi de la confiance et de la camaraderie au sein de l'équipe, en troisième position.En ce qui concerne les facteurs susceptibles de pousser les travailleurs à quitter leur emploi ou à chercher un autre emploi, ils ont cité un bon salaire comme raison principale, suivi de près par un meilleur système de rémunération. L'enquête a placé de meilleures opportunités en troisième position, avec 22 % des cadres qui sont d'accord avec cette affirmation. La politique de travail à domicile introduite à l'époque de la pandémie de Covid-19 est devenue un élément important des lieux de travail, et la flexibilité en la matière figure également parmi les raisons pour lesquelles un employé pourrait quitter son emploi actuel.Enfin, la semaine de travail de quatre jours, bien que préférée par les travailleurs plus âgés (entre 56 et 76 %), n'était pas très répandue parmi les personnes moins âgées. Cependant, il s'agit toujours d'un facteur important susceptible d'inciter les travailleurs à quitter leur emploi.Source : Forbes AdvisorsQuel est votre avis sur le sujet ? Trouvez-vous que les résultats de cette enquête sont pertinents ?Seriez-vous prêt à quitter un emploi bien rémunéré pour un autre avec de meilleurs avantages sociaux ?