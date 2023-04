La génération Z, la plus récente à entrer sur le marché du travail, est à l'avant-garde des nouvelles tendances qui remodèlent le lieu de travail. Selon Gali Arnon, CMO de Fiverr, malgré la récession et l'évolution rapide du marché du travail, la génération Z continue d'apprécier la flexibilité et le travail qui a du sens pour elle, ce qui fait des professions libérales un choix de plus en plus séduisant. La liberté qu'offre le freelancing constitue un attrait majeur pour une génération désireuse d'explorer ses hobbies, d'affiner ses talents et d'avoir un plus grand contrôle sur ses revenus et sa trajectoire de carrière, comme nous l'avons vu dans la communauté grandissante des freelances de la Génération Z sur Fiverr.Voici quelques-unes des principales conclusions de l'enquête sur ce que la génération Z pense du freelancing. Cherchent-ils à travailler chez eux ? Ou préfèrent-ils les idées traditionnelles pour travailler dans le cadre d'un emploi de 9h à 17h ?Il n'est pas surprenant que près de 25 % des membres de la génération Z souhaitent voyager et consacrer du temps à leurs centres d'intérêt avant de commencer leur vie professionnelle. Selon l'étude, la principale motivation pour choisir le freelancing comme emploi est d'avoir la possibilité de s'adonner à ses hobbies tout en conservant une stabilité financière. Sur les cinq personnes interrogées, l'une d'entre elles pense qu'elle veut vivre sa vie et gagner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins sans devenir un bourreau de travail.40 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles souhaiteraient être leur propre patron, faire du freelancing une profession ou gérer leur propre entreprise. Cependant, 70 % des personnes interrogées pensent que le freelancing est une option viable et appropriée, parallèlement à leur emploi régulier, pour générer un peu d'argent supplémentaire.En outre, 40 % des membres de cette génération pensent que l'obtention d'un diplôme universitaire n'interprète pas leur rêve de mener une carrière de freelance réussie et 37 % sont déterminés à commencer une carrière de freelance pour acquérir de nouvelles compétences. La capacité à faire évoluer ses compétences a été citée comme un élément clé dans la recherche d'un nouvel emploi par 36 % des membres de la génération Z aux États-Unis.Au milieu des problèmes économiques mondiaux et de l'inflation galopante, 29 % souhaitent augmenter leur salaire afin de maintenir leur niveau de vie face à une inflation galopante, et 30 % pensent que le freelancing est une alternative viable s'ils embauchent à partir de leur travail.En résumé, la vraie question est la suivante : le freelancing sera-t-il vraiment au cœur des carrières ou la génération Z suivra-t-elle les traces de ses aînés ?Source : Fiverr press Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude ? Les trouvez-vous pertinents ?