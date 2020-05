Covid-19 : quels impacts sur les travailleurs en freelance ? La demande de free-lances a chuté à court terme, selon un sondage 0PARTAGES 6 0 Alors que le nouveau coronavirus continue de se propager dans le monde entier, le travail à distance est devenu la nouvelle norme dans la société moderne. Et de nombreux travailleurs indépendants se questionnent sur l'avenir du travail en freelance. Payoneer, une société de services financiers qui offre des transferts d'argent en ligne et des services de paiement digitaux à travers le monde, a mené une enquête. La firme a interrogé plus de 1000 travailleurs en freelance de plus de 100 pays. Les principaux objectifs de ce sondage sont : savoir comment le covid-19 a affecté la demande de leur entreprise, leurs tarifs horaires et quelles sont leurs attentes concernant le travail en freelance une fois la pandémie sous contrôle.



Les personnes interrogées ont fourni à Payoneer des informations uniques sur les opportunités et les risques qu'elles prévoient de voir apparaître en raison du covid-19, et sur ce qu'elles pensent de l'avenir du freelance une fois que l'épidémie de coronavirus sera sous contrôle.



La demande des travailleurs en freelance a chuté à court terme



Payoneer a demandé aux travailleurs indépendants si, au cours des trois derniers mois, ils avaient constaté un changement dans la demande de leurs services. Près de 32 % des personnes interrogées ont indiqué que la demande avait fortement diminué, ce qui suggère que les entreprises et les sociétés ont réduit les coûts des freelances et ont interrompu tout nouveau projet ou contrat. Cependant, 23 % d'entre elles ont déclaré que les affaires sont restées comme d'habitude, et 17 % supplémentaires ont déclaré que la demande a en fait augmenté pendant cette période.





Les chiffres totaux peuvent être légèrement inférieurs à 100 % dans les cas où certains répondants à l'enquête ont omis de répondre à la question spécifique

En outre, ceux qui travaillent avec des clients internationaux basés en Amérique du Nord et en Europe ont connu le plus fort ralentissement de la demande. Pour les autres dont les clients sont basés en Asie et en Australie (régions qui ont été les premières à connaître l'épidémie) ont connu une baisse moins importante de la demande. Cela suggère qu'au fur et à mesure que certaines régions se remettent lentement de l'épidémie, la demande des travailleurs en freelance va rebondir.





Les taux horaires des freelances restent stables



Malgré le fait que pour certains travailleurs en freelance, la demande a diminué, les taux horaires semblent être restés constants pour une grande majorité. Près de 74 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs taux étaient restés les mêmes, tandis que 23 % ont indiqué qu'elles avaient baissé leurs taux en raison de la pandémie.





L'avenir du travail indépendant après la COVID-19 semble prometteur



Alors que l'économie mondiale est confrontée à l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire, les travailleurs indépendants se demandent ce qui va se passer et si l'économie va s'imposer. Payoneer a interrogé les a questionnés pour savoir s'ils pensent que la demande pour leurs services va changer une fois que l'épidémie sera sous contrôle. Voici les résultats : 53 % d'entre eux s'attendent à ce que la demande augmente, tandis que 21 % pensent que la demande restera la même qu’avant la pandémie.





En résume, cette enquête montre que si la demande des travailleurs en freelance semble avoir ralenti à court terme, plusieurs sont optimistes quant à l'avenir. Et ils pensent que ce n'est qu'une question de temps avant que les entreprises ne se remettent sur pied et reviennent à l'externalisation. Alors que de plus en plus d'entreprises dans le monde s'adaptent au travail en ligne, il est clair que le travail à distance pourrait bien être là pour rester.



