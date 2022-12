Il existe cinq emplois en freelance qui sont généralement considérés comme les meilleures options pour les personnes qui souhaitent travailler à domicile. Ces informations proviennent de Freelancer, un site qui permet aux gens d'entrer directement en contact avec une clientèle potentielle.Le meilleur emploi selon le rapport est le développement d'applications Android, qui a connu une augmentation massive de 80 % depuis le deuxième trimestre de 2022. Les développeurs AJAX et API sont également en hausse, avec une augmentation de 66,5 % et 59,6 % respectivement. Ensuite, il y a la rédaction de blogs, qui a connu une hausse de 55,2 %, et enfin le contenu YouTube complète la liste avec 32,3 %,Nombreux sont ceux qui se tournent vers le freelancing pour s'en sortir s'ils étaient licenciés de leur emploi normal. Malgré cela, le freelancing est en train de devenir bien plus qu'une simple solution provisoire. Le travail en freelance offre un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée et peut être étonnamment gratifiant financièrement parlant, ce qui signifie que le nombre de personnes rejoignant l'espace freelance va probablement augmenter à pas de géant.La création d'un profil sur l'une des nombreuses communautés de freelances de premier ordre est la première étape pour les aspirants freelances. C'est maintenant qu'il faut commencer, le marché pourrait bientôt être saturé, ce qui rendrait les choses difficiles.Source : FreelancerTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Ce classement est-il réaliste ?Le travail à domicile répond-il entièrement aux exigences des entreprises ?