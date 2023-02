Ce qui est intéressant dans ces emplois encore disponibles, c'est qu'au lieu d'un diplôme universitaire, ils requièrent une bonne dose d'expérience ainsi qu'une formation qui peut être obtenue en ligne.Une étude de CyberSeek a révélé que plus de 700 000 offres d'emploi étaient axées sur la cybersécurité, soit 755 734 pour être précis.Il s'agit en fait d'une légère baisse par rapport aux 770 000 offres d'emploi de l'année dernière, mais cela montre tout de même que le secteur de la cybersécurité est en plein essor. Les talents du secteur de la cybersécurité sont en pénurie depuis un bon moment déjà, et les travailleurs de la technologie licenciés peuvent obtenir des revenus à six chiffres s'ils se tournent vers ce créneau.Pour obtenir un emploi dans le domaine de la cybersécurité, il peut être utile de commencer par choisir la bonne filière à l'université. Bien qu'il n'y ait pas vraiment de spécialisations universitaires axées sur la cybersécurité proposées à l'heure actuelle, certaines spécialisations peuvent vous permettre d'obtenir plus facilement un emploi. Il s'agit notamment du génie logiciel, de l'informatique et des technologies de l'information.En outre, les candidats potentiels peuvent essayer d'obtenir des accréditations et des qualifications en ligne qui peuvent les aider dans leur recherche d'emploi. Ces certificats sont assez faciles à obtenir, et ils peuvent contribuer à faire avancer les choses.Les travailleurs de la technologie chercheront de nouvelles sources de revenus, ce qui leur donne l'occasion de se lancer dans la course. Les emplois dans le domaine de la cybersécurité feront probablement l'objet d'une demande encore plus forte en 2023 si les tendances actuelles persistent.Source : CyberSeekTrouvez-vous cette étude pertinente ?Que vous suggèrent les résultats de cette étude ?Envisagez-vous de vous tourner vers la cybersécurité ?