Le travail à distance stimule la productivité et les bénéfices de l'entreprise

Le télétravail ne serait pas bien structuré dans les entreprises qui ont échoué

Quelques changements pour soutenir une culture de travail à distance réussie

Créer une politique de « calendrier ouvert ». « Les dirigeants doivent accorder aux travailleurs à distance le même accès et le même soutien qu'avec une politique traditionnelle, en mélangeant les vérifications formelles et informelles et en bloquant sur leur agenda des moments où ils ne seront disponibles que pour leur équipe » ;

Réservez du temps pour des discussions sur la carrière. « Les interactions plus courtes dans le monde virtuel font que les appels ont tendance à se concentrer sur le travail stratégique plutôt que sur la planification - les dirigeants devraient organiser des réunions régulières avec les membres de l'équipe en se concentrant uniquement sur leur développement de carrière. » ;

Inspirer les employés autour d'une vision commune. « L'information circule moins librement dans un environnement éloigné, de sorte qu'il est plus facile pour les employés de s'isoler et de se déconnecter de la mission de l'organisation. Les dirigeants doivent aider leurs équipes à comprendre la raison d'être des changements organisationnels et leur donner la sécurité nécessaire pour poser des questions et faire part de leurs commentaires. »

La banque était connue pour sa culture flexible et son engagement en faveur du travail à distance, qui était considéré comme un risque en raison de problèmes informatiques et de préoccupations en matière de productivité. Toutefois, les économistes affirment que l'effondrement de la banque a été causé par un manque de prise en compte des risques liés à un environnement de taux d'intérêt élevés et à une clientèle concentrée sur les technologies.Bien qu’il soit difficile d’assurer que le travail à distance a directement conduit à la faillite de la banque ou alors qu’une mauvaise gestion du travail à distance était simplement le signe de problèmes plus importants au sein de l'entreprise, une chose est sûre, ce qui s'est passé à la SVB devrait relancer le débat sur le retour au bureau. Le portail de l'entreprise consacré aux carrières vante sa culture de la flexibilité. « Si notre expérience du travail à distance nous a appris quelque chose, c'est que nous pouvons faire confiance à nos employés pour être productifs, quel que soit l'endroit où ils travaillent », peut-on lire sur le site.L'équipe de direction de SVB était répartie dans tout le pays, le PDG Greg Becker travaillant parfois depuis Hawaï. Pourtant, dans son rapport annuel de 2022, la SVB a inclus le travail à distance dans les risques liés à ses activités, en partie à cause des problèmes informatiques posés par la dispersion des employés dans tout le pays, mais aussi pour des raisons de productivité. Selon Kevin Delaney, PDG de Charter, une gestion efficace est essentielle à la réussite du travail à distance. Les entreprises bien gérées peuvent opérer à distance, mais le succès dépend d'une gestion appropriée.De plus en plus d'entreprises limitent les options de travail à distance au profit du travail au bureau, malgré le fait que les preuves scientifiques contredisent l'idée que le travail à distance réduit la productivité et perturbe les activités de l'entreprise et, en fait, ont montré les effets positifs du travail à distance.Selon une étude de Microsoft, les dirigeants d'entreprises pensent que les employés en télétravail sont moins productifs . Microsoft a initié un sondage sur un échantillon de 20 000 personnes dans des entreprises disséminées dans 11 pays pour y voir plus clair. Résultat : 87 % des participants à l’enquête disent être plus productifs en télétravail et 88 % des dirigeants émettent des doutes quant à ce que leurs employés en télétravail puissent être plus productifs que dans un bureau.Une étude d’une équipe de l’université du Texas souligne que le travail à distance a zéro impact négatif sur la productivité des travailleurs. Ce serait même plutôt le contraire. L'équipe de l'université du Texas a travaillé sur des données d'un logiciel fournies par une grande entreprise pétrolière et gazière de Houston. Pendant la période d'étude (de janvier 2017 à décembre 2018), l'entreprise a été contrainte de fermer ses bureaux en raison des inondations provoquées par l'ouragan Harvey, ce qui a obligé les employés à travailler à distance durant une période prolongée.Les chercheurs ont examiné les données technologiques des employés (le nombre total d'heures travaillées par employé, le temps de travail actif total, l'utilisation du clavier par minute active, l'utilisation de la souris par minute active, les mots tapés par heure et le nombre d'erreurs typographiques par mot tapé) avant, pendant et après l'ouragan Harvey. Ils ont constaté que, bien que l'utilisation totale des ordinateurs ait diminué durant l'ouragan, les comportements professionnels des employés pendant la période de sept mois de travail à distance sont revenus aux niveaux d'avant l'ouragan. Cette conclusion suggère que le travail à distance n'a pas d'impact négatif sur la productivité des personnes lancées sur la formule télétravail.Certains chefs d'entreprise insistent sur le fait que si le travail à distance est la raison pour laquelle votre entreprise échoue, c'est que vous ne le mettez pas en œuvre correctement. David Chadwick, fondateur et PDG de RealResponse, a déclaré que les employeurs ne communiquent pas correctement avec leurs employés de manière productive avant de mettre en œuvre les mandats de retour au bureau ou, dans certains cas, ne le font pas du tout, ce qui aggrave les conflits.« Mais avec les outils appropriés, les employeurs peuvent prendre des décisions plus éclairées basées sur les commentaires des employés, et par la suite, les employés se sentent respectés et entendus, même s'ils ne sont pas d'accord avec la décision », ajoute-t-il. Lorsque les employés ne sont pas consultés, Chadwick estime que cela ne fait qu'exacerber leur mécontentement. Il cite l'exemple d'Amazon qui a récemment annoncé un retour au bureau, ce qui signifiait de longs trajets et un manque de flexibilité (en particulier pour les parents).« De nombreux employés se sont rendus sur les canaux internes pour exprimer leur mécontentement à l'égard de la directive, et certains sont même allés jusqu'à lancer une pétition contre la note », explique-t-il. « Nous voyons également un plus grand nombre de jeunes employés qui ont peu ou pas d'expérience de travail dans un bureau et qui peuvent avoir des réserves, voire de l'anxiété, à l'idée de devoir travailler dans un bureau. »Selon une analyse d'employés de la Federal Reserve Bank de New York, les employés en télétravail passent moins de temps à travailler , dorment et jouent plus. Les auteurs de l'étude se sont inspirés de l'enquête américaine sur l'utilisation du temps (ATUS) pour mieux comprendre comment les travailleurs à distance utilisent le temps gagné sur les trajets.L'ATUS est une enquête représentative à l'échelle nationale qui mesure à la fois le temps que les gens consacrent à diverses activités et où ces activités ont lieu. Les répondants de l'ATUS sont sélectionnés au hasard parmi un sous-ensemble de ménages dans l'enquête sur la population actuelle, ce qui a permis aux analystes de la Fed de New York de lier les informations démographiques et d'emploi aux informations sur l'emploi du temps des répondants. Étant donné que la COVID-19 a perturbé la collecte de données de l'enquête entre le 18 mars et le 9 mai 2020, les résultats de l'enquête pour 2020 ne reflètent que les données du 10 mai au 31 décembre. Pour faire des comparaisons avec les années précédentes, ils ont décidé de limiter les données à cette période, dans l'autre année aussi.La flexibilité des modalités de travail à distance et le fait apparent que les travailleurs à distance sont en mesure de passer moins de temps à travailler dans l'ensemble, signifieront probablement que les travailleurs négocieront dur pour maintenir la capacité de travailler à domicile, ont déclaré les auteurs de l'étude :« Nos résultats montrent des relations importantes dans la substituabilité de l'emploi du temps. Les résultats donnent du crédit aux différents rapports sur les préférences des employés pour les horaires de travail flexibles, étant donné que la réduction des trajets domicile-travail permet aux gens de consacrer leur temps à d'autres activités, telles que la garde des enfants ou les loisirs. Cet avantage supplémentaire du travail à domicile - pour ceux qui le souhaitent - sera une considération importante pour l'avenir des modalités de travail flexibles ».Lorsqu'il est bien géré, le télétravail peut être un outil précieux, tant du point de vue des talents que de la réussite de l'entreprise. Des études montrent qu'offrir la possibilité de travailler à distance n'entraîne pas de baisse de productivité. En fait, 94 % des 800 employeurs interrogés par Mercer ont déclaré que la productivité était identique ou supérieure à ce qu'elle était avant la pandémie, même si leurs employés travaillaient à distance.D'autres recherches menées par Tracking Happiness montrent que lorsque les travailleurs ont la possibilité de travailler à domicile, ils sont plus heureux au travail, et des employés plus heureux sont plus productifs. Ce résultat est significatif : les travailleurs qui travaillent à domicile 100 % du temps sont en moyenne 20 % plus heureux que ceux qui n'ont pas la possibilité de travailler à domicile.Lorsque les travailleurs sont heureux, ils sont plus engagés et plus productifs, et ils contribuent à la rentabilité de l'entreprise. Ce résultat, associé à d'autres statistiques sur le travail à domicile, encourage davantage les entreprises à offrir à leurs employés la possibilité de travailler à distance.« Notre étude montre que les employés qui ont la possibilité de travailler à distance sont plus productifs que les autres. En outre, nous avons constaté une forte corrélation négative entre les temps de trajet et le bonheur des employés. En ce sens, les entreprises peuvent améliorer le bonheur de leurs employés en leur permettant simplement de travailler davantage à domicile », Hugo Huijer, fondateur de Tracking Happiness.Selon une étude de LinkedIn, les offres d'emplois sur la formule télétravail se raréfient . Que ce soit en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde ou aux États-Unis, la tendance est la même : les employeurs publient désormais moins d’offres d’emplois avec des options de travail à distance. À contrario, les chiffres font montre d’un intérêt croissant des chercheurs d’emploi pour le télétravail.Dans les cas des USA, après que les offres d'emploi avec des options à distance aient atteint un pic en février 2022, avec 20 % de toutes les annonces, elles ont chuté à 14 % en septembre de la même année, qui est la statistique la plus récente, selon les données de LinkedIn.Comme dit précédemment, la cause immédiate de la faillite de SVB, est que la société n'a pas pris en compte les risques qu'un environnement de taux d'intérêt élevés, associé à une clientèle concentrée dans le secteur technologique, posait pour son bilan. Ensuite, sa communication publique autour d'une augmentation de capital nécessaire a provoqué la panique, ce qui a conduit à une ruée virale sans précédent sur les banques, comme l'a rapporté Eleanor Hawkins d'Axios.Selon Kevin Delaney, PDG de Charter, une gestion efficace est essentielle à la réussite du travail à distance. Les entreprises bien gérées peuvent pratiquer le travail à distance, mais le succès dépend d'une gestion appropriée.Source : Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre le télétravail ?Dans le cas de la SVB, jugez-vous crédible l'idée selon laquelle le télétravail est à l'origine de la faillite de la banque ?