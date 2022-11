0 0

Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait ?Elles sont cohérentes avec la réalité que les managers sont majoritairement des vieux dépassés par la technologie ou des détraqués qui aiment beaucoup trop exercer leur autorité sur les employés.Partagez-vous de l’argument des employeurs selon lequel les employés en télétravail sont moins productifs ?On a des études qui prouvent le contraire. Mais les arguments fallacieux sont tellement pratique pour obtenir ce qu'on veut, les managers vont pas se priver de les utiliser.Télétravail ou bureau : dans quelle situation êtes-vous le plus productif ? Pour quelles raisons ?Télétravail à 100%.Pas d'open space de merde où il est impossible d'être en paix.Pas de collègues qui parlent de part et d'autres dans une cacophonie.Nos moindres faits et gestes ne sont pas épiés comme si on étaient des criminels en prison.Si on prend le temps de réfléchir, on se fait pas engueuler parce qu'on a pas l'air de travailler.Si on a rien à un creux d'activité entre une tâche et une réunion, on est pas obligé de faire semblant de travailler pour rien.Pas de trajet long et chiant qui gâchent des heures de vies.On se fait pas enfumer tous les 6 mètres par un fumeur dans la rue.On ne pue pas dès le matin parce qu'on a pris le métro.On est pas exposé au collègue qui a mauvaise haleine, ni au collègue qui se vide un flacon entier de parfum tous les matins.Personne pour faire des remarques quand tu passes un instant sur YouTube pour changer la vidéo pour une autre.Aucun collègue ne peut se pointer à côté de toi pour t'imposer de t'occuper de leur demande alors que tu es sur quelque chose.Tu peux facilement te cuisiner un bon repas.Pendant la pause repas tu peux faire la sieste dans ton propre lit.Avec le temps économisé sur les trajets tu peux plus facilement caser une séance de sport, aider tes enfants à réviser ou vérifier leurs devoirs, etc.Tu peux dormir plus longtemps et être plus reposé.En cas d'imprévu tu peux le gérer puis rattraper ce temps là plus tard vu que tout le matériel pour travailler est chez toi.Tu as juste à éteindre Slack/Teams/... à la fin de ta journée sans que personne ne remarques que tu as déjà fini ta journée. Alors qu'en présentiel tout le monde te vois te lever pour partir et se rappelle soudain qu'ils ont milles trucs à te demander.Bénéfice annexe : Tout télétravailleur est une personne en moins dans les bouchons/transports en commun pour les gens qui ne peuvent pas être en télétravail.Le télétravail devrait être un droit pour les métiers où c'est possible. Ceux qui préfèrent le présentiel sont bien sûr libre de ne pas en faire.