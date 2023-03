Meta Platforms, propriétaire de Facebook et d'Instagram, prévoit une nouvelle vague de licenciements et supprimera des milliers d'employés dès cette semaine, selon des personnes au fait du dossier.La plus grande société de réseaux sociaux au monde supprime de nouveaux emplois, après une réduction de 13 % en novembre, dans le but de devenir une organisation plus efficace. Lors de sa première série de suppressions, Meta a licencié 11 000 personnes, dont environ 350 en Irlande, dans le cadre de ce qui était son tout premier grand licenciement. L'entreprise s'est également efforcée d'aplanir son organisation, en offrant des indemnités de départ aux cadres et en supprimant des équipes entières qu'elle jugeait non essentielles, en février, une mesure qui est encore en cours de finalisation et qui pourrait affecter des milliers d'employés.La série imminente de réductions est motivée par des objectifs financiers et est distincte de l'"aplatissement", ont déclaré ces personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter de questions internes. Meta, qui a connu un ralentissement de ses recettes publicitaires et s'est recentré sur une plateforme de réalité virtuelle appelée "metaverse", a demandé aux directeurs et aux vice-présidents de dresser des listes d'employés susceptibles d'être licenciés, ont déclaré ces personnes.Cette phase de licenciements pourrait être finalisée au cours de la semaine prochaine, selon les personnes interrogées. Les personnes qui travaillent sur le plan espèrent qu'il sera prêt avant que le directeur général Mark Zuckerberg ne prenne un congé parental pour son troisième enfant, ce qui pourrait être imminent, a déclaré l'une d'entre elles.Les réductions de novembre ont été une surprise, mais une autre série de licenciements a été largement anticipée par la main-d'œuvre de Meta. Zuckerberg a baptisé l'année 2023 "l'année de l'efficacité" pour Meta, et l'entreprise a communiqué ce thème aux employés lors des évaluations de performance, qui se sont achevées la semaine dernière, selon les personnes interrogées.Les employés de la société basée à Menlo Park, en Californie, ont décrit une anxiété accrue et un moral en berne parmi leurs collègues ces derniers temps. Certains employés se sont inquiétés de savoir s'ils recevraient leurs primes, qui doivent être distribuées ce mois-ci, s'ils perdaient leur emploi avant.Source : MetaQuel est votre avis sur le sujet ?