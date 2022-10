Pousser subtilement les employés vers la porte

Des licenciements qui pourraient toucher jusqu'à 15% du personnel de l'entreprise

La suppression d'emplois semble prendre de l'ampleur dans le secteur de la technologie, même si de nombreux rapports continuent de faire état d'une pénurie de talents technologiques. Et alors que les grandes entreprises technologiques licencient des employés et gèlent les embauches, Zuckerberg a déclaré que le plan de Meta était de réduire progressivement la croissance de ses effectifs au cours de l'année prochaine. Lors de l'annonce des résultats du deuxième trimestre 2022 de Meta, Zuckerberg a admis que l'entreprise est entrée dans une phase de ralentissement économique qui aura un large impact sur le secteur de la publicité numérique.« C'est une période qui demande plus d'intensité et je m'attends à ce que nous fassions plus avec moins de ressources. Je pense que nous traverserons cette période en étant une entreprise plus forte et plus disciplinée », a déclaré Zuckerberg lors de la conférence téléphonique mercredi. Ces licenciements permettraient à Meta de transférer l'énergie vers d'autres domaines de l'entreprise. « Je veux donner à nos dirigeants la possibilité de décider au sein de leurs équipes où il faut doubler les effectifs, où il faut compenser l'attrition et où il faut restructurer les équipes tout en minimisant l'impact sur les initiatives à long terme », a-t-il déclaré.Selon un rapport du Wall Street Journal, Meta compte se servir d'une série de « licenciements furtifs » qui pourraient toucher jusqu'à 15% de l'ensemble du personnel de l'entreprise, soit environ 12 000 employés. En fait, le processus a même déjà commencé.Pourquoi « licenciement furtif » ? En fait, Meta et Google ont appris l'art du licenciement furtif : dire au personnel de choisir de nouveaux rôles après avoir réorganisé ou dissous des équipes, et faire trainer le processus de nouvelle candidature jusqu'à ce que certains se retrouvent sans emploi. Il s'agit toujours essentiellement d'un licenciement et il est moins susceptible d'attirer l'attention ou d'être largement rapporté. C'est comme IBM, Oracle et d'autres entreprises qui, dans le passé, ont fait de petites coupes progressives ici et là dans leurs ressources humaines pour faire passer un plan de licenciement global plus important sous le radar. Cela peut également laisser présager une plus grande élimination du personnel à un moment donné.Les problèmes de Meta sont bien connus, Facebook ayant rencontré cette année une baisse des revenus et des utilisateurs actifs quotidiens à un moment donné, tout en admettant qu'il a dépensé 10 milliards de dollars en investissement sur le métavers et que ses ventes publicitaires ont été considérablement affectées par la volonté d'Apple de laisser iOS les utilisateurs se désengagent du suivi en ligne. L'entreprise a également gonflé en taille pendant la pandémie, devenant sans doute moins maniable.Le directeur financier de la société, David Wehner, a écrit dans une note de service sur le gel des emplois permettrait à la société de « redéfinir les priorités du travail » et de « revoir l'affectation des effectifs ». C'était peu de temps après que Zuckerberg ait mentionné publiquement son sentiment que moins d'employés chez Facebook en feraient « une meilleure entreprise ».Cela a conduit à des décisions comme le démantèlement du« L'équipe d'innovation responsable » de Meta, un groupe destiné à lutter contre les « dommages potentiels à la société » causés par les produits de Facebook, n'existe plus. L'équipe a été récemment « dissoute » bien que « la plupart » des membres seront intégrés à d'autres équipes de l'entreprise. Un porte-parole de Meta a déclaré que la société était « engagée envers les objectifs de l'équipe », mais n'a pas fourni de raison pour le changement de stratégie.Et c'est là que ces licenciements furtifs entrent en jeu.Meta a pour politique de donner aux employés (comme ceux de l'équipe d'innovation responsable) 30 jours pour trouver un nouveau poste dans l'entreprise, après quoi ils sont sans emploi s'ils n'ont pas obtenu de siège d'une manière ou d'une autre. Parce que les chouchous de la technologie comme Meta fixent généralement une barre d'embauche relativement élevée, il est supposé que le personnel est généralement assez intelligent pour garder et trouver une autre équipe quelque part.Selon les employés et les managers de Meta qui ont parlé au Wall Street Journal dans un rapport publié le 21 septembre, ce processus est assez typique, mais quelque chose a changé : alors qu'auparavant il était normal de trouver rapidement dans un nouveau rôle, « les travailleurs avec une bonne réputation et une forte les évaluations de performance sont régulièrement poussés vers la sortie ».Alors que des remaniements se produisaient auparavant chez Meta sans que trop de personnes perdent leur emploi, maintenant même les personnes compétentes et capables se voient montrer la porte, bien que cela se produise au compte-gouttes. Il est rapporté que Facebook veut réduire les coûts d'au moins 10%, ce qui signifie une réduction de l'emploi. Ce ne sont pas seulement les moins bons qui sont licenciés, mais aussi le personnel avec des compétences moyennes.Les sources du Wall Street Journal allèguent que, peu de temps avant la séance de questions-réponses de l'entreprise où le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a annoncé un gel des embauches et un plan pour « gérer les employés qui ne réussissent pas », Zuckerberg a demandé aux managers d'étiqueter 15% des membres de leur équipe comme des personnes « ayant besoin d'assistance ».Selon le processus d'évaluation des employés de Facebook, toute personne ayant « besoin d'assistance » est ensuite soumise à ce que l'entreprise appelle un « plan d'amélioration des performances » (PAP). Bien que dans ce cas, les employés semblent croire que ce « plan d'amélioration des performances » se traduit en fait par « Vous êtes foutu ».« Ces 15% seront probablement mis sur le PAP et remerciés », aurait posté un employé de Facebook sur un forum anonyme appelé Blind, une application populaire dans la Silicon Valley. Une fois qu'ils sont sur le PAP, selon des sources, les employés auront alors 30 jours pour postuler à un autre poste dans l'entreprise ou simplement la quitter.Les managers sont également à risque – une source a affirmé qu'un certain nombre d'entre eux avaient déjà été dans le fameux PAP et invités à trouver de nouveaux emplois. « On dirait qu'ils passent à autre chose », a expliqué la source, « mais la réalité est qu'ils sont expulsés ».Mais alors que Zuckerberg veut clairement garder cette réduction massive des employés sous silence, les derniers trimestres de Meta sont quant à eux très bruyants. Les coups portés à son flux de revenus publicitaires ont causé des revers majeurs, tout comme son incapacité à concurrencer TikTok. Ailleurs, des milliards ont été versés dans la vision du métavers, qui n'a pratiquement rien à montrer de prometteur pour Meta pour l'instant.Fondamentalement, cela a été une mauvaise année et Facebook a beaucoup de leçons à tirer. Pourrions-nous suggérer, peut-être, de mettre Zuckerberg sur un plan d'amélioration des performances*? Il semblerait qu'il ait clairement besoin de soutien.Source : Wall Street JournalQue pensez-vous de cette stratégie visant à réorganiser ou dissoudre les équipes et laisser certains employés sur le carreau ?Partagez-vous l'idée selon laquelle il s'agit là d'un licenciement furtif ? Dans quelle mesure ?Qu'est-ce qui pourrait, selon vous, expliquer d'avoir recours à de telles méthodes ?L'avez-vous déjà vécu directement ou indirectement ?