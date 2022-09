Famille des personnes actives quotidiennes (DAP) - Les DAP étaient de 2,88 milliards en moyenne pour juin 2022, soit une augmentation de 4% d'une année sur l'autre.

Familles des personnes actives mensuelles (MAP) - La MAP était de 3,65 milliards au 30 juin 2022, soit une augmentation de 4% d'une année sur l'autre.

Utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de Facebook – Les DAU étaient de 1,97 milliard en moyenne pour juin 2022, soit une augmentation de 3 % d'une année sur l'autre.

Utilisateurs actifs mensuels (MAU) de Facebook - Les MAU étaient de 2,93 milliards au 30 juin 2022, soit une augmentation de 1 % d'une année sur l'autre.

Impressions d'annonces et prix par annonce - Au deuxième trimestre de 2022, les impressions d'annonces diffusées dans notre famille d'applications ont augmenté de 15*% d'une année sur l'autre et le prix moyen par annonce a diminué de 14*% d'une année sur l'autre.

Dépenses en immobilisations - Les dépenses en immobilisations, y compris les paiements de principal sur les contrats de location-financement, se sont élevées à 7,75 milliards de dollars pour le deuxième trimestre de 2022.

Rachats d'actions – Nous avons racheté 5,08 milliards de dollars de nos actions ordinaires de catégorie A au deuxième trimestre de 2022. Au 30 juin 2022, nous avions 24,32 milliards de dollars disponibles et autorisés pour les rachats.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et titres négociables – La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les titres négociables s'élevaient à 40,49 milliards de dollars au 30 juin 2022.

Effectif - L'effectif était de 83 553 au 30 juin 2022, soit une augmentation de 32 % d'une année sur l'autre.

Meta / Facebook ne pourra pas se relever tant que Mark Zuckerberg en demeure le PDG, selon Frances Haugen

Meta et Google ont appris l'art du licenciement furtif : dire au personnel de choisir de nouveaux rôles après avoir réorganisé ou dissous des équipes, et faire trainer le processus de nouvelle candidature jusqu'à ce que certains se retrouvent sans emploi.Il s'agit toujours essentiellement d'un licenciement et il est moins susceptible d'attirer l'attention ou d'être largement rapporté. C'est comme IBM, Oracle et d'autres entreprises qui, dans le passé, ont fait de petites coupes progressives ici et là dans leurs ressources humaines pour faire passer un plan de licenciement global plus important sous le radar. Cela peut également laisser présager une plus grande élimination du personnel à un moment donné.Les problèmes de Meta sont bien connus, Facebook ayant rencontré cette année une baisse des revenus et des utilisateurs actifs quotidiens à un moment donné, tout en admettant qu'il a dépensé 10 milliards de dollars en investissement sur le métavers et que ses ventes publicitaires ont été considérablement affectées par la volonté d'Apple de laisser iOS les utilisateurs se désengagent du suivi en ligne. L'entreprise a également gonflé en taille pendant la pandémie, devenant sans doute moins maniable.En fait, Meta a commencé à publier ses résultats de sa division Reality Labs (anciennement connue sous le nom de division Oculus de Facebook) pour donner aux investisseurs une idée de combien il investit dans la prochaine version d'Internet, ou le métavers, l'univers des mondes virtuels qui sont tous interconnectés, comme dans des romans tels que Snow Crash et Ready Player One.Voici quelques éléments clés des résultats financiers du deuxième trimestre 2022 de Meta :En réponse Meta a annoncé entre autres l'augmentation des prix des casques VR Meta Quest 2 de 100 $.Le directeur financier de la société, David Wehner, a écrit dans une note de service sur le gel des emplois permettrait à la société de « redéfinir les priorités du travail » et de « revoir l'affectation des effectifs ». C'était peu de temps après que Zuckerberg ait mentionné publiquement son sentiment que moins d'employés chez Facebook en feraient « une meilleure entreprise ».Cela a conduit à des décisions comme le démantèlement du Responsible Innovation Team . « L'équipe d'innovation responsable » de Meta, un groupe destiné à lutter contre les « dommages potentiels à la société » causés par les produits de Facebook, n'existe plus. L'équipe a été récemment « dissoute » bien que « la plupart » des membres seront intégrés à d'autres équipes de l'entreprise. Un porte-parole de Meta a déclaré que la société était « engagée envers les objectifs de l'équipe », mais n'a pas fourni de raison pour le changement de stratégie.Et c'est là que ces licenciements discrets entrent en jeu.Meta a pour politique de donner aux employés (comme ceux de l'équipe d'innovation responsable) 30 jours pour trouver un nouveau poste dans l'entreprise, après quoi ils sont sans emploi s'ils n'ont pas obtenu de siège d'une manière ou d'une autre. Parce que les chouchous de la technologie comme Meta fixent généralement une barre d'embauche relativement élevée, il est supposé que le personnel est généralement assez intelligent pour garder et trouver une autre équipe quelque part.Selon les employés et les managers de Meta qui ont parlé au Wall Street Journal dans un rapport publié le 21 septembre, ce processus est assez typique, mais quelque chose a changé : alors qu'auparavant il était normal de trouver rapidement dans un nouveau rôle, « les travailleurs avec une bonne réputation et une forte les évaluations de performance sont régulièrement poussés vers la sortie ».Alors que des remaniements se produisaient auparavant chez Meta sans que trop de personnes perdent leur emploi, maintenant même les personnes compétentes et capables se voient montrer la porte, bien que cela se produise au compte-gouttes. Il est rapporté que Facebook veut réduire les coûts d'au moins 10 %, ce qui signifie une réduction de l'emploi. Ce ne sont pas seulement les moins bons qui sont licenciés, mais aussi le personnel avec des compétences moyennes.Chez Google, environ la moitié des plus de 100 employés de son incubateur de startups Area 120 ont eu ce mois-ci 90 jours pour trouver d'autres emplois au sein de la mégacorporation. En mars, il y a également eu une pression interne pour donner à plus de 100 personnes confrontées à la réduction des emplois dans Google Cloud 180 jours pour trouver de nouvelles équipes, au lieu de 60. Comme pour Meta, on s'attend à ce que les Googleurs trouvent d'autres équipes dans lesquelles s'insérer.Un porte-parole de Google a déclaré au WSJ que près de 95% des travailleurs qui ont exprimé le souhait de rester ont trouvé de nouveaux rôles à temps. Ou, pour le dire autrement, plus de cinq pour cent ne l'ont pas fait et ont été licenciés. Nul doute que d'autres parties de la main-d'œuvre seront ou ont été réduites de cette manière.Les coupes chez Google surviennent peu de temps après que le PDG Sundar Pichai a déclaré que la productivité du géant du Web devait être augmentée de vingt pour cent, un appel qui n'est intervenu que trois mois après que la société a ralenti l'embauche après avoir procédé à une vague de recrutement pendant la pandémie de coronavirus.Selon l'article du WSJ, Meta comptait 83 553 employés à la fin du deuxième trimestre 2022, 32 % de plus qu'à la même période l'an dernier. Alphabet, la société mère de Google, comptait 174 014 têtes au deuxième trimestre, soit une augmentation de 20,8 % par rapport à la même période en 2021. Désormais, les deux sociétés ont apparemment du mal à gérer ou à tirer le meilleur parti de ces nouvelles personnes.Le directeur financier de Google a déclaré plus tôt cette année que les effectifs étaient le principal moteur de dépenses de l'entreprise, et les dirigeants de Facebook et d'ailleurs ont fait des déclarations similaires. Le directeur financier d'Amazon a déclaré qu'une poussée d'embauche au premier trimestre au milieu de la phase Omicron de l'épidémie de coronavirus avait également laissé son entreprise en sureffectif.Meta semblait adopter une approche différente des licenciements, Zuckerberg ordonnant aux managers en juin de licencier de manière agressive les employés peu performants. Il s'agissait très probablement d'un moyen pour Meta de procéder à des licenciements sans admettre qu'il le faisait, car cela pourrait lui faire mauvaise presse et susciter des attentions négatives (par exemple de la part des parlementaires).Facebook était autrefois une entreprise qui valait plus de 1 000 milliards de dollars, grâce à son système de suivi impeccable. Cependant, la nouvelle fonctionnalité d'Apple qui permet à ses utilisateurs de choisir de bloquer les traceurs publicitaires a neutralisé cette force de Facebook. Même la base d'utilisateurs de Facebook a commencé à diminuer après une vague de révélations de lanceurs d'alerte, montrant les effets néfastes des médias sociaux pour les jeunes utilisateurs.Mark Zuckerberg a fondé Facebook il y a environ 18 ans. Il a décidé de renommer son entreprise. L'annonce a été faite durant l'édition 2021 de la Facebook Connect. Comme Google l'avait fait auparavant en présentant Alphabet, Meta est la maison-mère de différentes entreprises dont Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger et Oculus. « Notre marque était trop liée à un seul de nos services et ne reflétait pas tout ce que nous faisons », a expliqué le PDG du groupe. « Ce nouveau nom marque notre nouvel objectif : aider à donner vie au métavers. »Cette décision a été perçue par certains comme une manœuvre de distraction. Selon eux, Zuckerberg s'est efforcé de rebaptiser l'entreprise pour faire oublier la série de scandales liés à Facebook et Instagram, mais aussi l'examen minutieux par le Congrès de l'impact des plateformes de médias sociaux sur les jeunes utilisateurs.Le modèle commercial de Facebook repose principalement sur la diffusion de publicité, notamment :C'est la raison pour laquelle les utilisateurs recevaient des publicités pour des produits dont ils ne savaient même pas qu'ils avaient besoin. Cependant, récemment Apple et Google, pour leur propre avantage, ont décidé de donner aux utilisateurs la possibilité de désactiver le suivi des publicités sur leurs supports. Les retombées ont conduit les annonceurs à transférer l'intégralité de leur budget publicitaire vers Google, répertoriant Facebook comme non rentable.Frances Haugen, 37 ans, est une data scientist originaire de l'Iowa, diplômée en ingénierie informatique et titulaire d'une maîtrise en commerce de Harvard. Selon un profil LinkedIn désormais supprimé, Haugen était un chef de produit chez Facebook affecté au groupe Civic Integrity. Elle a choisi de quitter l'entreprise après la dissolution du groupe. Elle a dit qu'elle n'avait « pas confiance dans le fait qu'ils étaient prêts à investir pour empêcher Facebook d'être dangereux ».La lanceuse d'alerte de Facebook a estimé que la grande enseigne des médias sociaux ne pourra pas récupérer tant que Mark Zuckerberg ne quittera pas ses fonctions de directeur général.Ce n'est pas la première fois qu'elle fait une telle recommandation. En effet, lors de la soirée d'ouverture de l'édition 2021 du Web Summit, un festival technologique attirant des dizaines de milliers de personnes dans la capitale portugaise, Lisbonne, elle a déclaré : « Je pense qu'il est peu probable que l'entreprise change si [Mark Zuckerberg] reste le PDG ».Commentant le changement de marque, Haugen a déclaré que cela n'avait aucun sens compte tenu des problèmes de sécurité qui n'ont pas encore été résolus.« Encore et encore, Facebook choisit l'expansion dans de nouveaux domaines plutôt que de s'en tenir à ce qu'il a déjà fait. Je trouve cela inadmissible... « Encore et encore, Facebook choisit l'expansion dans de nouveaux domaines plutôt que de s'en tenir à ce qu'il a déjà fait. Je trouve cela inadmissible... Il faut consacrer plus de ressources aux systèmes de sécurité de base », a-t-elle déclaré devant une foule animée qui a fréquemment applaudi pendant qu'elle parlait.« Au lieu d'investir pour s'assurer que leurs plateformes sont un minimum sûres, ils sont sur le point [d'engager] 10 000 ingénieurs » en Europe pour le développement du "métavers" », a-t-elle ajouté à propos du monde parallèle numérique qui représente, selon le patron de Facebook, l'avenir d'internet. « Je ne peux imaginer comment cela peut avoir du sens », a-t-elle encore dit.