Méthodologie

La recherche a examiné les données de deux parties : les données administratives des entreprises et les données d'enquête des employés. Pour les deux types de données, nous avons utilisé une méthodologie avant et après. Au cours de la phase préalable à l'essai, les entreprises ont rempli une enquête « d'intégration » avec des détails de base sur elles-mêmes et ont fourni six mois de données à utiliser comme comparaison avec les données correspondantes recueillies au cours de l'essai de six mois. Une fois l'essai commencé, les entreprises ont fourni des données mensuelles sur un petit ensemble de mesures communes (revenus, absentéisme, démissions et nouvelles embauches) ainsi que deux mesures personnalisées facultatives de leur choix. L'absence de productivité et d'autres mesures de performance dans l'ensemble commun s'explique par le fait que les organisations participant à l'essai varient considérablement en ce qui concerne les types de données qu'elles collectent dans le cours normal des activités commerciales. Sur les 61 organisations qui ont participé à l'essai, entre 44 et 51 ont fourni des données d'enquête pour l'analyse des performances dans ce rapport. L'équipe de recherche a également contacté les 61 organisations pour confirmer leur maintien, ou non, de la politique de la semaine de quatre jours.



Les sondages auprès des employés ont été remplis à trois moments : immédiatement avant le début de l'essai (baseline), à mi-parcours de l'essai (midpoint) et à la fin de l'essai (endpoint). La recherche a examiné les données de deux parties : les données administratives des entreprises et les données d'enquête des employés. Pour les deux types de données, nous avons utilisé une méthodologie avant et après. Au cours de la phase préalable à l'essai, les entreprises ont rempli une enquête « d'intégration » avec des détails de base sur elles-mêmes et ont fourni six mois de données à utiliser comme comparaison avec les données correspondantes recueillies au cours de l'essai de six mois. Une fois l'essai commencé, les entreprises ont fourni des données mensuelles sur un petit ensemble de mesures communes (revenus, absentéisme, démissions et nouvelles embauches) ainsi que deux mesures personnalisées facultatives de leur choix. L'absence de productivité et d'autres mesures de performance dans l'ensemble commun s'explique par le fait que les organisations participant à l'essai varient considérablement en ce qui concerne les types de données qu'elles collectent dans le cours normal des activités commerciales. Sur les 61 organisations qui ont participé à l'essai, entre 44 et 51 ont fourni des données d'enquête pour l'analyse des performances dans ce rapport. L'équipe de recherche a également contacté les 61 organisations pour confirmer leur maintien, ou non, de la politique de la semaine de quatre jours.Les sondages auprès des employés ont été remplis à trois moments : immédiatement avant le début de l'essai (baseline), à mi-parcours de l'essai (midpoint) et à la fin de l'essai (endpoint).



Entreprises participantes par industrie

Une participation modulaire



Types de « semaine de quatre jours » choisis par les entreprises participantes

Dans le cadre d'une étude pilote à court terme, il est sans doute de bonne pratique pour les managers d'informer leur personnel pour comprendre que la semaine de quatre jours pourrait être soumise à certaines contingences, au fur et à mesure que l'entreprise s'adapte aux nouvelles dispositions. Dans certaines entreprises, le personnel était également autorisé à récupérer les heures travaillées en raison d'urgences et d'imprévus survenus pendant son jour de congé. Dans ce contexte, nos entretiens ont révélé différentes normes et réglementations en place en matière de protection du cinquième jour comme jour chômé. Dans le cadre d'une étude pilote à court terme, il est sans doute de bonne pratique pour les managers d'informer leur personnel pour comprendre que la semaine de quatre jours pourrait être soumise à certaines contingences, au fur et à mesure que l'entreprise s'adapte aux nouvelles dispositions. Dans certaines entreprises, le personnel était également autorisé à récupérer les heures travaillées en raison d'urgences et d'imprévus survenus pendant son jour de congé. Dans ce contexte, nos entretiens ont révélé différentes normes et réglementations en place en matière de protection du cinquième jour comme jour chômé.

Bilan après six mois

Compte tenu de la diversité des entreprises pilotes en termes de taille, d'industrie et de pratiques de collecte de données, nous avons limité la collecte de données à un petit ensemble de mesures que chaque entreprise devrait pouvoir fournir. Il s'agissait des revenus, du nombre d'employés dans l'entreprise, des démissions, des nouvelles embauches et des congés de maladie et personnels pris.



Nous avons également posé des questions sur la consommation d'énergie, mais comme de nombreuses entreprises n'ont pas été en mesure de fournir de telles données, cela n'a pas été inclus. Étant donné que toutes les entreprises n'ont pas fourni de données sur toutes les mesures, il existe une légère variation du nombre d'entreprises incluses dans nos calculs selon les mesures.



Nous étions également conscients que certaines des données que nous collections pouvaient présenter des variations saisonnières au cours des six mois de l'essai. Avant le début de l'essai, nous avons donc demandé des données sur la même période de six mois un an plus tôt - qui était dans la plupart des cas de juin à décembre 2021, mais dans d'autres, c'était une période différente et comparable. Dans le tableau ci-dessous, nous appelons cela la période de « comparaison ». Pour un certain nombre de mesures, nous comparons les performances des essais à la période de comparaison. Compte tenu de la diversité des entreprises pilotes en termes de taille, d'industrie et de pratiques de collecte de données, nous avons limité la collecte de données à un petit ensemble de mesures que chaque entreprise devrait pouvoir fournir. Il s'agissait des revenus, du nombre d'employés dans l'entreprise, des démissions, des nouvelles embauches et des congés de maladie et personnels pris.Nous avons également posé des questions sur la consommation d'énergie, mais comme de nombreuses entreprises n'ont pas été en mesure de fournir de telles données, cela n'a pas été inclus. Étant donné que toutes les entreprises n'ont pas fourni de données sur toutes les mesures, il existe une légère variation du nombre d'entreprises incluses dans nos calculs selon les mesures.Nous étions également conscients que certaines des données que nous collections pouvaient présenter des variations saisonnières au cours des six mois de l'essai. Avant le début de l'essai, nous avons donc demandé des données sur la même période de six mois un an plus tôt - qui était dans la plupart des cas de juin à décembre 2021, mais dans d'autres, c'était une période différente et comparable. Dans le tableau ci-dessous, nous appelons cela la période de « comparaison ». Pour un certain nombre de mesures, nous comparons les performances des essais à la période de comparaison.

Passons maintenant aux données que nous avons recueillies auprès des employés. Lorsque nous signalons un « changement », cela signifie que la différence entre les valeurs de référence et les valeurs finales est statistiquement significative.



Nos résultats montrent que l'essai a changé le lieu de travail de manière importante. Comme prévu, le temps de travail a diminué, passant de 38 heures par semaine en moyenne à 34. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une réduction complète à 32 heures, cela peut être attribué au fait que quelques entreprises ont exécuté une réduction de moins de 8 heures (et à partir de plus de 40 heures en moyenne). Dans d'autres organisations, les gens faisaient encore du travail le jour de congé. Néanmoins, il y a eu une réduction moyenne significative de 4 heures complètes de travail au cours de la semaine.



Lorsque mesuré par le nombre de personnes dont le temps de travail a diminué (ou augmenté), nous constatons que 71 % de l'échantillon ont signalé une diminution des heures de travail, tandis que 15 % travaillaient plus et 13 % n'ont connu aucun changement. De même, le nombre moyen de jours travaillés est passé de 4,86 à 4,52 (retranchant environ un tiers de journée). Il semble que de nombreux employés aient connu des semaines de quatre jours, mais aient parfois effectué de modestes quantités de travail le cinquième jour Passons maintenant aux données que nous avons recueillies auprès des employés. Lorsque nous signalons un « changement », cela signifie que la différence entre les valeurs de référence et les valeurs finales est statistiquement significative.Nos résultats montrent que l'essai a changé le lieu de travail de manière importante. Comme prévu, le temps de travail a diminué, passant de 38 heures par semaine en moyenne à 34. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une réduction complète à 32 heures, cela peut être attribué au fait que quelques entreprises ont exécuté une réduction de moins de 8 heures (et à partir de plus de 40 heures en moyenne). Dans d'autres organisations, les gens faisaient encore du travail le jour de congé. Néanmoins, il y a eu une réduction moyenne significative de 4 heures complètes de travail au cours de la semaine.Lorsque mesuré par le nombre de personnes dont le temps de travail a diminué (ou augmenté), nous constatons que 71 % de l'échantillon ont signalé une diminution des heures de travail, tandis que 15 % travaillaient plus et 13 % n'ont connu aucun changement. De même, le nombre moyen de jours travaillés est passé de 4,86 à 4,52 (retranchant environ un tiers de journée). Il semble que de nombreux employés aient connu des semaines de quatre jours, mais aient parfois effectué de modestes quantités de travail le cinquième jour



Modification du temps de travail des employés participants entre les enquêtes de référence et les enquêtes finales.





Il a été demandé aux salariés participants quel était leur aménagement du temps de travail pendant la période d'essai.

Des expérimentations qui se multiplient en Europe et dans le monde

Peter Dowd, député travailliste de Bootle, a fait une proposition de loi érigeant en standard la semaine de travail de 4 jours

Les travailleurs sont-ils plus productifs en travaillant 4 jours au lieu de 5 par semaine ? Qu'en est-il des acteurs de la filière de développement de logiciels en particulier ? Des questions parmi plusieurs autres auxquelles le Royaume-Uni veut tenter de répondre avec son programme pilote de semaine de travail à 4 jours sur une période de 6 mois. Le pays rejoint un mouvement mondial croissant en faveur d’une semaine de travail à 4 jours.Les partisans de la semaine de quatre jours disent que le modèle de cinq jours relève d'un âge économique antérieur. Ils soutiennent qu'une semaine de quatre jours inciterait les entreprises à améliorer leur productivité, ce qui signifie qu'elles peuvent créer la même production en moins d'heures. Pour certains adopteurs précoces, la politique s'est également avérée un moyen utile d'attirer et de retenir les employés.Mais parlons plutôt de données.Pour étudier l'impact de la réduction du temps de travail sur la productivité et le bien-être de leurs travailleurs, ainsi que l'impact sur l'environnement et l'égalité des sexes, un programme a été mis sur pieds. Les entreprises suivent le modèle 100:80:100 selon lequel les travailleurs reçoivent 100 % de leur salaire pour 80 % du temps de travail, ce, en échange d'un engagement à maintenir 100 % de leur productivité antérieure.Le programme veut se démarquer en aidant les entreprises à ne plus se contenter de mesurer le temps que les gens passent au travail, mais à se concentrer davantage sur les résultats obtenus. Il est géré par des chercheurs des universités de Cambridge, d'Oxford, du Boston College, ainsi que par les organisations à but non lucratif 4 Day Week Global, 4 Day Week UK Campaign et le groupe de réflexion britannique Autonomy. Il entendait recruter 30 entreprises britanniques lors de son lancement en juin. C'était sans compter sur toutes les entreprises qui ont montré leur intérêt.Des entreprises de tout le Royaume-Uni ont participé, avec environ 2 900 employés qui ont abandonné une journée de travail. Les organisations impliquées dans l'essai allaient des détaillants en ligne et des fournisseurs de services financiers aux studios d'animation et à un magasin local de fish and chips. Les autres secteurs représentés comprennent le conseil, le logement, l'informatique, les soins de la peau, le recrutement, l'hôtellerie, le marketing et les soins de santé.Pour participer au projet pilote, les entreprises n'étaient pas tenues de déployer de manière rigide un type particulier de réduction du temps de travail ou la semaine de quatre jours. Elles pouvaient adhérer tant qu'elles maintenaient le salaire à 100 % et offraient aux employés une réduction « significative » du temps de travail. Résistant à l'idée qu'une politique de la semaine de quatre jours doit être de « taille unique », chaque entreprise a conçu une politique adaptée à son secteur d'activité, ses défis organisationnels, ses structures départementales et sa culture de travail.Voici comment les organisations qui ont participé se sont adaptées :L'entreprise arrête ses activités un jour supplémentaire par semaine. C'était un choix populaire dans les entreprises où la collaboration du personnel est plus importante que la couverture de cinq jours.Exemple : Un studio de jeux vidéo a opté pour un arrêt au cinquième jour de la semaine, car il était important que le personnel soit présent en même temps pour la collaboration. Après avoir interrogé le personnel sur les préférences, le studio a décidé de suspendre le travail pour tout le monde le vendredi.Le personnel prend des jours de congé en alternance : Par exemple, le personnel peut être divisé en deux équipes, une équipe prenant le lundi comme jour de repos et l'autre le vendredi comme jour de repos. Ainsi, les bureaux ne seraient pas vides le vendredi. C'était un choix populaire dans les entreprises où une couverture de cinq jours était importante.Exemple : Une agence de marketing numérique a organisé ses jours de congé en alternance à l'aide d'un système de « jumelage ». Les membres du personnel s'associent à un partenaire qui possède des connaissances et des compétences similaires. Les associés alternent leurs jours de repos, afin d'assurer une couverture de cinq jours des fonctions clés.Différents départements fonctionnent selon des modèles de travail différents, ce qui peut entraîner un mélange des deux modèles ci-dessus. Cela peut également inclure d'autres dispositions, telles que certains membres du personnel travaillant l'équivalent de quatre jours sur cinq jours ouvrables plus courts. Un modèle décentraliséa été choisi dans des entreprises dont les services avaient des fonctions et des enjeux très contrastés.Exemple : Une association de logement comprenait des départements spécialisés dans tous les domaines, de l'administration à la sensibilisation de la communauté et à la réparation des bâtiments. Chaque département a été invité à prendre l'initiative de concevoir un modèle de semaine de quatre jours adapté à ses propres besoins.Le personnel travaille une semaine de travail moyenne de 32 heures, calculée sur le barème d'une année.Exemple : Un restaurant dont l'activité est fortement saisonnière a choisi de piloter une semaine annualisée de quatre jours, avec des heures d'ouverture plus longues en été compensées par des heures d'ouverture plus courtes en hiver.Le droit du personnel à la semaine de quatre jours est lié à un suivi continu des performances. Les cadres supérieurs de l'entreprise peuvent décider de suspendre temporairement la semaine de quatre jours pour certains services ou individus, s'il est prouvé que le personnel n'atteint pas les objectifs de performance convenus. Cela peut conduire à des situations inégales où certains membres du personnel/services continuent de travailler cinq jours sur des périodes de temps.Exemple : Une entreprise adoptant un modèle décentralisé exigeait que chaque département s'accorde sur un ensemble d'indicateurs de performance clés à respecter, afin de conserver une semaine de quatre jours. Cela signifiait que certains départements et individus sont entrés dans le projet pilote plus tard que d'autres, et certains ont été suspendu de la semaine de quatre jours pendant la période pilote de 6 mois.Pour les organisations, le projet pilote est un succès. Sur les 61 entreprises qui ont participé, 56 indiquent qu'elles poursuivent la semaine de quatre jours suivant immédiatement le projet pilote. 18 de ces entreprises qui vont continuer la semaine de quatre jours ont déclaré que la politique était permanente.Sur les 5 qui ne poursuivent pas, 2 ont choisi de prolonger leurs essais de réduction du temps de travail (l'une a démarré tardivement et est encore en phase pilote et l'autre expérimente la semaine de 4 jours et demi). 3 autres ont suspendu la semaine de quatre jours dans leur organisation pour le moment.Sur une échelle de 0 à 10 où 0 est très négatif et 10 est très positif, la cohorte a évalué son expérience globale de l'essai à 8,3 en moyenne. La grande majorité des entreprises étaient également satisfaites du maintien de la performance et de la productivité de l'entreprise. Lorsqu'on leur a demandé comment la performance globale de leur entreprise avait été affectée par l'essai, le score moyen était de 7,5. En réponse à une question sur la façon dont la productivité de leur entreprise a été affectée par l'essai, le score moyen était de 7,5.Les expérimentations de la semaine de quatre jours se sont multipliées récemment en Europe, mais aussi aux Etats-Unis et au Canada ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande.En Espagne, le gouvernement espagnol a par exemple lancé fin 2022 un programme pilote destiné à aider les PME du secteur industriel à réduire le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés sans baisser leurs salaires, dans le but de stimuler la productivité. Ce projet sera testé durant deux ans dans des entreprises souhaitant tester des réformes d'organisation susceptibles de « générer une hausse de productivité qui compense les surcoûts salariaux ». Les entreprises intéressées devront s'engager à réduire d'au moins 10% le temps de travail hebdomadaire de leur salariés, sur une période de deux ans. Cette mesure devra toucher au minimum 25% de leurs employés.En France, le service public pourrait montrer l'exemple même si les débuts sont timides. Fin janvier, Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics, annonçaient que les agents de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie pourraient tester pendant un an la semaine de 36 heures en quatre jours, une expérimentation sur le bien-être au travail.close« Globalement, les Français sont favorables à plus de libertés dans leur organisation, même si tous n'ont pas envie de cumuler 35 heures sur quatre jours », déclarait alors Gabriel Attal au quotidien L'Opinion. « Je crois que beaucoup de Français aspirent aujourd'hui à travailler différemment », a estimé Gabriel Attal. « La semaine de 35 heures en quatre jours, que 10.000 Français expérimentent déjà dans des secteurs économiques très variés comme le recyclage industriel ou l'informatique, cela peut être moins de temps passé dans les transports, moins de stress, et au final, plus de bien-être au travail ».Ci-dessous ses propos issus d'une tribune publiée le 17 octobre :Il y a près d'un siècle, les travailleurs de ce pays sont passés d'une semaine de travail de six jours à une semaine de cinq jours. Le modèle du lundi au vendredi reste le modèle de travail dominant dans la majeure partie du monde occidental – malgré le fait qu'il a été conçu pour une économie industrielle et agricole qui serait à peine reconnaissable par sa main-d'œuvre d'aujourd'hui. La semaine de cinq jours ne reflète tout simplement pas les besoins du monde moderne.La pandémie a conduit à un soutien accru des travailleurs pour une semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire ; cette semaine, je présente un nouveau projet de loi au parlement qui pourrait faire de cela une réalité, en réduisant le nombre maximal d'heures hebdomadaires à réduire de 48 à 32. Parce que même si le Royaume-Uni travaille de longues heures, il a actuellement l'une des économies les moins productives.Ce n'est pas seulement injuste, mais cela s'avère préjudiciable à la productivité et à l'économie. Les travailleurs ont besoin de temps pour se reposer et récupérer afin de ne pas se rendre malades. Un temps de loisir supplémentaire donnerait également aux gens la possibilité de renforcer les économies locales en ayant plus de temps pour dépenser de l'argent - cela pourrait être la bouée de sauvetage dont de nombreuses entreprises du secteur hôtelier ont besoin après deux longues années de pandémie.Comme pour ne rien arranger, l'âge auquel les gens reçoivent une pension de l'État a été reculé - dans de nombreux cas, de plusieurs années. La retraite pour des millions de travailleurs est une perspective lointaine. Est-ce vraiment trop demander de moderniser la semaine de travail ?Le Royaume-Uni participe actuellement à la plus grande expérience jamais réalisée d'une semaine de quatre jours, sans perte de salaire pour les travailleurs : 70 entreprises et plus de 3 300 travailleurs participent à un projet pilote mené par 4 Day Week Global, le groupe de réflexion Autonomy et la campagne 4 Day Week. Une enquête auprès des entreprises participantes à mi-parcours suggère que l'essai se déroule extrêmement bien, 86 % des employeurs déclarant qu'ils poursuivront probablement avec une semaine de quatre jours une fois l'essai terminé.À l'échelle mondiale, nous avons observé une tendance similaire. Partout où la semaine de quatre jours sans perte de salaire a été testée à travers le monde, c'est une situation gagnant-gagnant pour les travailleurs et les employeurs. Et bien qu'il puisse sembler contre-intuitif que travailler moins d'heures puisse entraîner une plus grande productivité, il y a de plus en plus de preuves que c'est le cas.Lorsque Microsoft au Japon a testé une semaine de quatre jours, ils ont constaté que la productivité avait augmenté de 40 %. En Islande, le plus grand essai jamais réalisé sur la réduction de la semaine de travail pour le secteur public a été un « succès écrasant » et a permis à 86 % de la population active islandaise de travailler moins d'heures ou d'obtenir le droit de réduire leurs heures. En plus de l'augmentation de la productivité, le bien-être des travailleurs s'est considérablement amélioré à travers une gamme d'indicateurs, du stress perçu et de l'épuisement professionnel à la santé et à l'équilibre entre travail et vie personnelle.Sources : rapport du projet pilote Quelle structure modulaire de la semaine correspondrait le mieux à votre entreprise (arrêt des activités au cinquième jour, alternance, décentralisée, etc.) ?En tant que professionnel de l'informatique, êtes-vous pour ou contre la semaine de quatre jours ? Dans quelles mesures ?Que pensez-vous du modèle mis en place par le pays dans lequel vous travaillez ?Quels avantages y voyez-vous ? Quels inconvénients également ? Le ratio est-il susceptible d'encourager une semaine de travail moins longue selon vous ? Pourquoi ?Que vous inspire les conclusions de ce projet pilote ? Un essai à reproduire à plus grande échelle dans le même pays, voire à tester dans le votre ?