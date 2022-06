Différentes données ont été exploitées pour réaliser cette étude : des données qualitatives issues d’entretiens menés auprès d’experts d’associations et de centres de formation, et d’interviews conduites auprès d’entreprises ayant diffusé une offre d’emploi cadre sur apec.fr pour recruter un spécialiste de la cybersécurité et des données quantitatives s’appuyant sur l’exploitation des offres d’emploi cadre publiées sur apec.fr par desentreprises du privé et du public entre 2017 et 2021.La multiplication et la diversification des cyber-attaques obligent les entreprises à protéger toujours plus leurs systèmes d’information. Aussi, le volume des offres d’emploi cadre exigeant des compétences dans le champ de la cybersécurité a quasiment doublé entre 2017 et 2021, passant de 3 650 à 7 000 offres.Les entreprises du secteur informatique sont les premiers recruteurs.La Bretagne est une des régions qui diffuse le plus d’offres d’emploi cadre en cybersécurité. Aussi, elle est celle qui en concentre le plus en proportion sur son territoire.La présence d’infrastructures étatiques, d’ESN et d’importants acteurs des télécoms en fait un territoire propice au développement de la filière.46 % des profils recherchés par les entreprises sont des spécialistes de la conception d’architectures sécurisées, du développement de solutions sécurisées et de l’administration des systèmes d’information.Des cadres de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité sont aussi recherchés mais dans une moindre proportion.Les besoins de cadres pour gérer des incidents sont quant à eux plus rares.La pénurie de profils disponibles sur le marché oblige les entreprises à se tourner vers la chasse pour approcher des cadres déjà en poste. Les partenariats avec les écoles sont aussi de mise pour recruter de futurs diplômés.Dans un univers très concurrentiel, la rémunération et les opportunités d’évolution proposées aux candidats sont des facteurs d’attractivité non négligeables. Mais d’autres leviers peuvent permettre de faciliter les recrutements.À l’avenir, les besoins et les tensions vont s’accentuer. Former aux risques cyber reste une des priorités.Source : Apec Trouvez-vous cette étude pertinente ?