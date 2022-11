", explique Matt Biilmann, cofondateur et PDG de Netlify. "Le travail à distance est clairement populaire, avec 87% qui disent apprécier le travail à distance et 55% des développeurs prêts à quitter leur emploi s'ils étaient forcés de retourner dans un bureau. Comme 33 % d'entre eux ont déjà changé d'emploi au cours de l'année écoulée, il est clair que les développeurs n'hésiteront pas à changer de poste s'ils en ont besoin.L'enquête se penche également sur les tendances du secteur et constate que la technologie sans serveur est en train de se généraliser, 70 % des développeurs déclarant l'utiliser, contre 46 % l'année dernière. Cependant, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes pour Web3, car 42 % des développeurs ne savent pas ce que c'est ou ne s'en soucient pas, tandis que 31 % ont un avis négatif à son sujet.Parmi les technologies permettant de développer des applications Web dynamiques, React reste le modèle de composant le plus populaire, 71 % des développeurs déclarant l'utiliser, soit 3 % de plus que l'année dernière. Next.js, qui utilise React, est le framework web le plus populaire dans l'ensemble, 47 % d'entre eux déclarant avoir construit des sites avec ce framework l'année dernière. Cependant, la concurrence reste forte dans l'espace des frameworks : de nouveaux entrants comme Astro (11 %) et SolidJS (6 %) ont connu des débuts prometteurs, et Remix (10 %) et Sveltekit (15 %) ont connu une forte croissance d'une année sur l'autre. Vite a également connu une augmentation de 18 % depuis l'année dernière, et un tiers (32 %) des développeurs l'utilisent.JavaScript est toujours utilisé par 96 % des développeurs, mais 21 % d'entre eux déclarent maintenant que TypeScript est leur principal langage de programmation, tandis que le nombre de développeurs qui disent la même chose de JavaScript est passé de 63 % à 53 % au cours des deux dernières années.Source : Jamstack Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet en tant que développeur ? préférez-vous le travail à distance ?