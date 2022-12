Dans le même temps, l'étude mentionne que de nombreux professionnels indépendants ont réussi à générer des revenus annuels de 1,3 billion de dollars, soit une augmentation de plus de 50 milliards de dollars par rapport à 2021.De même, cette étude a révélé que 50 % de tous les freelances basés aux États-Unis ont ajouté des services de connaissances comprenant la programmation informatique, le conseil informatique et le marketing en 2022.Il s'agit là d'une grande nouvelle, car elle survient à une période où les entreprises américaines doivent faire face à une pénurie constante de talents. Mais ce nouveau rapport présente des arguments de poids en faveur de l'abandon par les professionnels américains de la routine classique du "9 à 5" au profit d'options plus pratiques et plus flexibles, tout en offrant des salaires plus élevés.Comme l'a révélé le vice-président d'Upwork, de nombreuses personnes sont aujourd'hui de plus en plus conscientes que le freelancing est la voie à suivre pour élever leurs priorités et leur valeur dans leur domaine de travail.On peut considérer qu'il s'agit d'un pas en arrière par rapport au modèle de bureau où l'on a un seul employeur et où beaucoup de gens réalisent que ce n'est plus la façon dont ils aimeraient travailler. Maintenant, le freelancing peut vraiment vous permettre de construire une carrière importante et vous donner la flexibilité de choisir avec qui vous voulez travailler parmi une multitude de clients. Et c'est intelligent de tirer le meilleur parti de cette opportunité.En outre, le fait qu'ils contribuent positivement à l'économie nationale est un autre facteur qui mérite d'être mentionné. Dans l'ensemble, tout le monde y trouve son compte.Cette étude particulière a été réalisée par l'entreprise via une étude modèle de recherche indépendante par Edelma Data and Intelligence. L'enquête a porté sur 3 000 adultes de plus de 18 ans travaillant aux États-Unis, entre septembre et le 22 octobre.On a constaté que cette part atteignait 60 millions et près de trois points de pourcentage par rapport à l'année précédente, soit 39 %. Il est également intéressant de noter comment 75% des freelances estiment que leur perception de la carrière de freelance se transforme réellement en quelque chose de positif, et c'est encore une fois une énorme augmentation des sentiments ressentis par les adultes actifs en 2021.En 2022, 43 % des membres de la génération Z et 46 % des milléniaux ont choisi de se lancer dans le monde du freelancing.D'autres résultats du rapport montrent que plus de 50 % des freelances fournissent des services liés à la connaissance tels que le marketing, l'informatique et les consultations pour les entreprises et les marques. De même, les personnes interrogées étaient désireuses d'entreprendre divers projets afin d'obtenir plusieurs sources de revenus.On peut donc les voir travailler à distance ou dans un bureau. Vous obtenez ainsi aujourd'hui un bon mélange des deux mondes.Le freelancing est sans aucun doute un secteur qui ne cesse de croître parmi les personnes les plus instruites. Il est effarant de constater que 26 % des personnes travaillant dans ce domaine sont titulaires d'un diplôme de troisième cycle, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à l'année précédente.Dans l'ensemble, les adultes américains prennent des décisions professionnelles plus intelligentes et cette tendance devrait se développer de manière exponentielle au cours des prochaines années.Source : UpworkQue pensez-vous des résultats de ce rapport ?Selon vous, le freelancing peut-il devenir le modèle de travail majoritaire dans les années à venir ?