Envoyé par Sandra Coret Envoyé par Travaillez-vous en free-lance ? Quels sont les principaux avantages que vous tirez de ce mode de travail ? et les inconvénients ? Travaillez-vous en free-lance ? Quels sont les principaux avantages que vous tirez de ce mode de travail ? et les inconvénients ?

Envoyé par Sandra Coret Envoyé par Préférez-vous le mode de travail freelance au mode de travail standard ? Préférez-vous le mode de travail freelance au mode de travail standard ?

Je ne connais pas un freelance qui ne s'est pas mis soudainement à aimer l'argent. Et cela veut dire placer tout de suite pour avoir des deniers dans le futur. Il y a tellement de discussions sur les crypto/NFT, les différents investissement, la bourse, les SCPI, les assurance-vies et ainsi de suite. Vous pensez vraiment que si un freelance se dégager un ou deux mille euros de plus par mois, il va le cramer en boîte de nuit ou au casino ? Au pire, ça finira dans la pierre, en précipitant le remboursement d'un bien ou à l'acquisition d'un logement en locatif.Quant à la "santé mentale", les freelances sont suffisamment grands, quand ils sont correctement rémunérés (n'en déplaisent à ceux qui chouinent parce que leur TJM a baissé à 1000 euros/jour), pour faire la part des choses. A haute facturation, ils vont beaucoup bosser puis prendre un temps de pause. Lorsqu'ils sont en vitesse de croisière, beaucoup propose à leur client un 90 ou un 80% qui leur permet de profiter de temps en famille, de formation, de side-projects personnels (préparation sportive, musique, livres) ou professionnels.Pour l'achat de la voiture, selon structure sociale, elle peut très bien être supportée à frais de société en leasing puis rachetée une fois amortie. Le gain est énorme. Personnellement, je vais sûrement devoir faire l'acquisition d'une voiture un moment ou un autre et elle sera supportée par ma société.J'ai de la chance d'avoir une santé de fer et d'être extrêmement prudent dans les escaliers ou même quand je me coupe une pomme. Je n'aime même pas les parcs d'attraction de peur simplement de me fouler la cheville en tombant d'un manège.Donc franchement, je préfère le freelancing pour de nombreuses raisons mais je considère encore que c'est précaire. Si demain on me propose un CDI confortable, j'y réfléchirai à deux fois avant de refuser. Pour l'instant, je n'ai même pas besoin d'aller chez le médecin plus que de mesure. Et je vais me réinscrire bientôt à une salle de sport parce que j'ai eu du mal à m'y remettre après les confinements : mon dernier client m'ayant collé en full télétravail, je me suis vraiment trop sédentarisé.