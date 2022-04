3 0

On est passé à du presque full télétravail avec les premières vagues de pandémie, à une réintégration de masse en bureau. La raison ? >> certains salariés /externes n'en branlent pas une quand un manager n'est plus en mesure de débarquer à l'improviste pour contrôler. Ca pénalise tous les autres.Une autre raison, c'est que le /les responsables n'ont plus de moyen de surveillance à disposition, hors en télétravail, la seul surveillance possible est hors la loi (observation de l'écran, des logs de l'activité souris et fenêtres actives, caméra sur le salarié...). A part harceler le salarié d'appel visio, il n'est plus possible de surveiller. Le dernier indice à portée du responsable, c'est la productivité directe (avancement du projet, documents générés, tâches accomplies...)Ensuite, menacer de démissionner si le télétravail cesse, signifie, selon moi, 1 chose :- soit le cadre de travail est profondément toxique /malsain- soit le télétravail présent un impacte conséquent sur le cadre de vie personnel (coût de la vie, heure de déplacement, fatigue générale, services accessible en pause repas, moral...)4 semaines par an max, je trouve ça ridiculement peu de la par d'Apple, si on compte les congés et jours fériés, sa revient à 1j de télétravail toute les 2 semaines MAXIMUM !1) je gagne en temps de trajet --> et en frais de transport, et en repos (fatigue)2) je gagne en productivité --> une part de mon travail est bien plus productif lorsque non interrompue toute les 10min, pas présent = moins d'opportunité à mes collèges et responsables3) l'absence de certains se fait ressentir par une journée de travail moins "pesante" ...je suppose qu'il en est de même pour moi envers certains4) manger dans sa cuisine plutôt qu'un petit repas préparé la veille ou à la boulangerie du coin n'est pas comparable, et n'empêche pas la rencontre au restaurant avec certains collègues à proximité.