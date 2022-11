Une nouvelle étude montre que 72 % des équipes techniques sont confrontées à une pénurie de compétences. Rien qu'au Royaume-Uni, deux millions d'offres d'emploi dans le domaine de la technologie seront publiées entre mai 2021 et 2022, et les salaires des techniciens seront supérieurs de près de 80 % à ceux des postes non informatiques.Les calculs de Dynatrace, basés sur les données relatives aux salaires moyens publiées par les spécialistes du recrutement, Michael Page, montrent que les salaires des développeurs frontaux ont augmenté de 22 % en moyenne et de 40 % au bas de l'échelle, tandis que les salaires des ingénieurs DevOps ont augmenté de 22 % en moyenne et de 29 % au bas de l'échelle.La difficulté d'attirer de nouveaux talents dans les équipes accroît également la pression sur les développeurs existants, car leur charge de travail augmente plus vite que les effectifs ne peuvent croître. Si rien n'est fait, cela pourrait conduire de plus en plus à l'épuisement des développeurs, mettant en péril les efforts de transformation numérique.", explique Greg Adams, vice-président régional, Royaume-Uni et Irlande, chez Dynatrace. "."Les entreprises doivent envisager d'automatiser le plus grand nombre possible de leurs processus de routine, facilement répétables. Cela permettra aux développeurs de consacrer plus de temps à l'innovation et moins aux efforts manuels pour maintenir les lumières allumées. Les équipes seront alors moins susceptibles de ressentir le pincement lorsqu'il y a une pénurie de talents et de maintenir la transformation numérique sur les rails.", ajoute Adams. "Source : Dynatrace Trouvez-vous cette étude pertinente ?La pénurie de développeurs affecte-t-elle votre organisation ?