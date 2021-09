La disponibilité des talents est citée comme l'un des principaux facteurs inhibant l'adoption dans les six domaines technologiques inclus dans l'enquête - infrastructure informatique et services de plate-forme, réseau, sécurité, lieu de travail numérique, automatisation informatique, stockage et base de données. Les responsables informatiques ont cité la disponibilité des talents comme le principal facteur de risque d'adoption pour la majorité des technologies d'automatisation informatique (75 %) et près de la moitié des technologies de l'environnement de travail numérique (41 %)., a déclaré Yinuo Geng, vice-président de la recherche chez Gartner.Les investissements et les déploiements de technologies émergentes s'accélèrentMalgré les défis liés aux talents, les responsables de l'infrastructure et des opérations (I&O) et les autres responsables informatiques ont augmenté l'adoption de technologies émergentes pour stimuler l'innovation alors que les organisations commencent à se remettre de la pandémie.Dans tous les domaines technologiques, 58 % des personnes interrogées ont déclaré avoir augmenté ou prévu d'augmenter leurs investissements dans les technologies émergentes en 2021, contre 29 % en 2020. En outre, les fonctions I&O ont assisté à une réduction des délais de déploiement, toutes les technologies en cours de déploiement devant être adoptées dans les six à 18 prochains mois., a déclaré Geng.En outre, un plus grand nombre de dirigeants (à l'intérieur et à l'extérieur de la fonction informatique) influencent les décisions d'investissement technologique cette année, ce qui favorise la tendance à la "démocratisation de la livraison." En 2021, 82 % des responsables informatiques sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que les dirigeants d'entreprise en dehors de la fonction informatique influencent les décisions d'adoption des technologies émergentes dans tous les domaines technologiques évalués.La résilience et l'amélioration de l'infrastructure informatique critique sont les principales priorités des responsables I&O et des autres responsables informatiques en 2021, selon l'enquête. Par conséquent, ils donnent la priorité aux déploiements de cloud et aux investissements dans les technologies de sécurité.Pour permettre la circulation fluide des informations entre les emplacements physiques et virtuels, les organisations investissent massivement dans la création d'une base solide de cloud hybride, soutenue par des technologies multicloud. Les systèmes de cloud distribué, les courtiers de sécurité d'accès au cloud (CASB) et les progiciels de gestion intégrés (ERP) de cloud figurent parmi ceux qui atteignent la phase de déploiement en 2021, les personnes interrogées déclarant que la résilience est le principal moteur d'investissement pour 63 % de ces technologies de cloud.En outre, la sécurité de l'infrastructure est une priorité importante pour les organisations qui s'attaquent aux menaces croissantes, en particulier aux dispositifs d'extrémité dans les environnements de travail hybrides. De 2020 à 2021, le nombre de technologies de sécurité en cours de déploiement a fortement augmenté - de 15 % à 84 % des technologies évaluées. En 2021, 64 % des répondants ont déclaré avoir augmenté ou prévoir d'augmenter les investissements dans les technologies de sécurité, contre seulement 31 % en 2020., a déclaré Geng.Source : GartnerQue pensez-vous de cette enquête de Gartner ?A votre avis, pourquoi ce cruel manque de compétences dans les technologies émergentes ?Comment votre organisation gère-t-elle le fossé entre l'adoption pressante de ces nouvelles technologies et le manque de compétences en la matière ?