Plus d'un tiers (40 %) des professionnels de l'industrie du logiciel sont confrontés à une augmentation des demandes des clients et 39 % travaillent avec des ressources limitées, notamment un manque de budget.Ces résultats sont confirmés par le Bureau américain des statistiques du travail, qui indique que les développeurs de logiciels seront l'une des quatre professions les plus demandées au cours des dix prochaines années, avec près de 200 000 postes difficiles à remplacer chaque année. La pénurie est mise en évidence par les départs à la retraite, les personnes qui quittent le marché du travail et celles qui changent de profession.Non seulement il n'y a pas assez de développeurs pour répondre à la demande, mais ceux qui sont disponibles n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour les frameworks populaires. Les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête Reveal ont désigné Blazor comme la plateforme pour laquelle la plupart des responsables (64 %) cherchent à recruter des développeurs qualifiés, suivie de .NET (48 %), Angular (40 %) et React (37 %).", explique Jason Beres, SVP developer tools chez Infragistics, la société mère de Reveal. "."L'enquête montre également que les outils de veille stratégique et d'analyse des données font l'objet d'une nouvelle attention, en raison de leur capacité à résoudre les problèmes et à guider le processus de prise de décision. 71 % des personnes interrogées s'attendent à ce que l'importance accordée à la veille stratégique augmente et 45 % prévoient d'utiliser des outils d'analyse intégrés en 2022.Source : Reveal Trouvez-vous cette étude pertinente ?Votre entreprise est-elle impactée par cette pénurie de développreurs ?Comment y remédie-t-elle ?