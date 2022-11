L'Alliance pour l'écosystème de l'espace de travail numérique (Digital Workspace Ecosystem Alliance, DWEA) a publié un rapport sur l'état de l'espace de travail numérique en 2023, basé sur les réponses de 2 660 entreprises du monde entier ayant répondu à une enquête sur l'informatique, qui examine le paysage professionnel actuel.Ce rapport montre que les avis sont clairement partagés quant à la question de savoir si la main-d'œuvre retournera un jour à temps plein au bureau. La majorité (58,4 %) s'est engagée dans le travail hybride et à distance, et ces organisations ont bénéficié de la possibilité d'élaborer leur stratégie d'espace de travail numérique en conséquence.Pour les entreprises qui s'attendent à ce que leurs employés retournent au bureau à temps plein à un moment donné dans le futur (41,6 %), la feuille de route et le calendrier pour y parvenir sont incertains, car 44,7 % sont encore en train de développer leur stratégie d'espace de travail numérique.Les préoccupations concernant l'expérience de l'utilisateur final (38,5 %) et la complexité du déploiement des technologies d'espace de travail numérique (32,3 %) sont considérées comme les deux principaux obstacles à l'adoption de l'espace de travail numérique.Le BYOD (bring your own device) est également un sujet de préoccupation car l'étude montre que 87,2 % des personnes interrogées confirment qu'elles autorisent actuellement les utilisateurs à accéder aux applications et données professionnelles sur des appareils privés. Cela marque une augmentation significative de l'adoption de la politique BYOD par rapport aux années précédentes. Cela se reflète dans les budgets, puisque 50,8 % des personnes interrogées déclarent que leurs dépenses pour la gestion et les mises à jour des systèmes d'exploitation des terminaux sont élevées ou extrêmement élevées.Source : Digital Workspace Ecosystem Alliance (DWEA) Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ?