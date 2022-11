Les emplois dans le secteur de la technologie sont connus pour être très bien rémunérés, mais malgré cela, environ 11 % des travailleurs de ce secteur qui ont répondu à une enquête récente de Compucom ont déclaré avoir quitté leur emploi pour d'autres opportunités.Les personnes qui ont répondu à cette enquête comprenaient 1 000 employés du secteur des technologies de l'information et 1 000 autres qui travaillaient à distance ou de manière hybride. 20 % de ces travailleurs ont été confrontés à 18 problèmes par semaine en moyenne avec la technologie de leur lieu de travail, ce qui leur fait perdre plus de 100 minutes de temps productif sur une base hebdomadaire. Il ne s'agit là que d'un des problèmes à l'origine de la grande démission, plusieurs autres sont également en jeu.Les sites Web qui sont lents à charger ont également été cités comme un immense obstacle par 35 % des travailleurs des TI, et 28 % d'entre eux ont mentionné l'accès restreint à des ressources vitales lorsqu'ils travaillent à domicile et le fait de devoir constamment redémarrer leurs systèmes comme des problèmes majeurs. 25 % des informaticiens ont également été confrontés à des problèmes constants avec leurs micros et leurs systèmes audio, ce qui les a empêchés de prendre part à des réunions, et 23 % se sont sentis gênés par l'obligation de saisir un mot de passe chaque fois qu'ils voulaient mettre à jour leurs systèmes.79 % des travailleurs de la technologie ont commencé à utiliser leurs propres appareils technologiques personnels parce que c'est le genre de choses qui pourrait potentiellement leur permettre de contourner l'ancienne technologie fournie par les employeurs. Il s'agit d'un risque énorme pour la sécurité, car les appareils personnels peuvent ne pas disposer du même type de protocoles de sécurité, ce qui peut permettre à des acteurs malveillants de les pirater et, par la suite, d'accéder aux serveurs de l'entreprise.Source : Compucom Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez dans votre travail qui pourraient vous amener à le quitter ?