L’année dernière, une enquête menée par Microsoft auprès de plus de 30 000 personnes a révélé que 41 % des travailleurs prévoyaient de quitter leur emploi ou de changer de profession, tandis que le nombre d'offres d'emploi à distance sur LinkedIn a été multiplié par cinq.Une tendance similaire a été mise en évidence par une enquête de Robert Half International auprès de 3 800 travailleurs, où près d'un tiers (32 %) ont déclaré qu'ils prévoyaient de chercher un nouveau rôle au cours des prochains mois, principalement motivés par le désir d'une augmentation de salaire ou de meilleures possibilités d'avancement.Le rapport de EDB qui se fonde sur une enquête menée auprès de plus de 1 400 développeurs d'applications et professionnels de l'informatique, des opérations et de la gestion d'entreprise à l'échelle mondiale, montre qu'en dépit d'une certaine satisfaction, 44 % des développeurs sont toujours à la recherche d'un emploi. Par ailleurs, 10 % des personnes interrogées sont insatisfaites de leur emploi actuel. Seuls 46 % des répondants se disent satisfaits de leur rôle actuel.Selon le rapport, la majorité des 1400 personnes interrogées ont cité l'amélioration des possibilités de carrière, le mentorat et un meilleur accès à la formation comme principales raisons pour lesquelles elles envisagent de changer d'emploi.Outre le salaire et les avantages sociaux, la possibilité d'un meilleur plan de carrière, l'absence de mentorat et un meilleur accès à la formation sont les principales raisons pour lesquelles les personnes interrogées recherchent de nouvelles opportunités, détaille le rapport, qui ajoute que près de 67 % des personnes interrogées affirment que le volume de travail qui leur a été confié a augmenté au cours des 12 derniers mois.Les développeurs préfèrent avoir accès aux technologies de pointe. Près de 43 % des personnes interrogées ont cité l'amélioration des options de carrière comme la principale raison de la recherche d'un nouvel emploi, contre seulement 24 % qui ont cité la même raison dans l'enquête précédente en 2021.Une autre mesure de l'enquête a montré que près de 32 % des répondants envisageraient de quitter leur poste actuel pour avoir l'occasion de travailler avec des technologies plus pointues, soit un doublement par rapport à seulement 16 % des répondants s’alignant à cette pensée en 2021.En outre, près de 38 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles envisageraient de quitter leur poste actuel pour une opportunité de bénéficier d'un mentorat approprié, tandis que 30 % des personnes interrogées ont voté en faveur d'un lieu de travail offrant un meilleur accès aux formations et aux certifications.La mise en œuvre de programmes est la clé de la rétention des employés. Parmi les répondants satisfaits, près de 21 % ont déclaré que leur entreprise avait mis en place un programme de mentorat. En revanche, plus de 43 % des répondants insatisfaits ont déclaré que leur entreprise n'avait mis en place aucun programme de formation et de mentorat à distance au cours de l'année écoulée.Pour retenir les talents, les entreprises doivent non seulement lancer des initiatives visant à améliorer les possibilités de carrière, les opportunités de mentorat et la formation continue, mais aussi les mettre en œuvre correctement, recommande le rapport.Source : EDB « La majorité des développeurs de logiciels libres envisage de changer d'emploi », comprenez-vous cette décision ? Et vous, qu’en est-il ?Pensez-vous qu’il n’a pas assez d’opportunité dans l’écosystème du logiciel libre ?Les résultats de cette enquête sont-ils pertinents ?Êtes-vous satisfait de votre emploi actuel ?