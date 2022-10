Le trait de caractère le plus important que Tim a mis en avant est la capacité à se préoccuper et à prendre des mesures destinées à rendre le monde meilleur.Selon Cook, Apple a embauché plusieurs employés qui veulent faire la différence dans le monde. Des personnes qui visent à offrir un mode de vie plus sain aux autres et celles qui ne veulent pas causer plus de dommages à leur patrie. Tim pense qu'une telle passion joue un rôle important pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes.La deuxième caractéristique clé soulignée par le PDG est la capacité à travailler en équipe. Comme il l'explique, lorsque deux personnes travaillent côte à côte et partagent leurs points de vue, l'autre peut en ajouter et rendre la vision plus claire. C'est pourquoi le travail en équipe de deux est considéré comme une caractéristique importante chez Apple.Vient ensuite la créativité. Comme il s'agit d'une entreprise technologique, il est essentiel de trouver des idées plus innovantes et de voir les choses différemment. Si un problème persiste, la personne doit être capable de l'envisager différemment plutôt que de rester bloquée.Apple considère la capacité à poser des questions comme une compétence qui accompagne l'intégration d'une personne dans l'entreprise. Être curieux et poser des questions sur le sujet, en mettant la pression sur l'autre personne pour qu'elle se concentre sur la façon dont elle s'apprête à répondre à la requête, est un trait de caractère apprécié par Tim Cook.Enfin, Apple pense que l'entreprise doit toujours s'assurer que si quelqu'un est fait pour l'entreprise, alors l'entreprise est aussi faite pour lui, et non l'inverse. Cook dirige son entreprise. Tout comme feu Steve Jobs, qui était célèbre pour ses heures de travail, Cook est également connu pour veiller tard avec ses employés et s'assurer que le travail est fait.Source : Tim CookQue pensez-vous de ces traits de caractère recherchés par Apple chez les candidats ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?