Hackerearth a interrogé près de 2 500 membres du personnel des ressources humaines et de l'ingénierie de divers secteurs et zones géographiques pour ce rapport d'enquête.Si 2020 a été l'année de la croissance molle, 2021 a été l'année où les recruteurs se sont précipités pour remplir les postes ouverts. L'enquête a débuté par la question la plus importante : les entreprises recrutent-elles à nouveau à grande échelle et, dans l'affirmative, quel est le nombre d'employés qu'elles souhaitent augmenter dans leurs équipes techniques ?Avec plus de 30 % des personnes interrogées déclarant qu'elles prévoient d'embaucher plus de 100 développeurs, il est clair que l'année 2021-22 sera un marché de candidats ! Les ingénieurs backend sont les plus demandés, les ingénieurs frontend, les experts en IA/ML, les ingénieurs DevOps et les data scientists étant également relativement demandés.Cette année a vu une recrudescence des embauches, et les demandes de candidats ont également augmenté. Il ne s'agit en aucun cas d'une situation de recrutement "idéale", c'est pourquoi la question que l'on se posait était la suivante : compétences ou diversité ?Dans un monde idéal, plus de 30 % des recruteurs ayant participé à l'enquête ont déclaré qu'ils ne feraient jamais de compromis sur la qualité des candidats pour remplir un poste. En comparaison, 35 % des responsables de l'ingénierie ont déclaré qu'ils feraient ce compromis pour embaucher plus rapidement.En ce qui concerne la diversité, les recruteurs sont légèrement partagés entre la volonté d'embaucher des candidats diversifiés et celle de pourvoir rapidement les postes. En revanche, un nombre écrasant de responsables de l'ingénierie se soucient davantage de l'envoi du code que de la constitution d'équipes diversifiées.Les RH ont toujours été considérées comme les "gardiennes de la culture d'entreprise", et l'on sait maintenant pourquoi.Cela met également en évidence le fait que, face à la Grande Démission, il y a beaucoup trop de demande pour le développeur qualifié moyen. La priorité est d'embaucher quelqu'un, plutôt que de recruter le candidat parfait et diversifié. La diversité comme critère pourrait bien n'être qu'un fardeau supplémentaire dans le processus de recrutement actuel.Étant donné que le recrutement est la priorité de la plupart des entreprises, il s'agissait de comprendre comment le processus de recherche des meilleurs talents a changé. Il en ressort que l'année du travail à distance a aidé les managers et les recruteurs à aplanir les points de friction dans cette étape. Les compétences restent le principal critère de recrutement, mais la nécessité d'embaucher rapidement signifie qu'une grande partie des responsables de l'ingénierie n'hésitent pas à faire des compromis si nécessaire.Bien que la pandémie ait changé de nombreux aspects du recrutement technique, les entreprises se tournent toujours vers les canaux traditionnels comme LinkedIn, les recommandations internes et les sites d'emploi en ligne pour trouver des candidats. Plus d'ingénieurs que de recruteurs pensent que les hackathons sont bons pour le sourcing, ce qui est prévisible. Si le recrutement universitaire n'a pas été une priorité cette année, le fait que les recruteurs communiquent avec les communautés de développeurs en ligne est de bon augure pour l'avenir.Source : Hackerearth Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?