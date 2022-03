Les travailleurs de l'informatique ont une intention de garder leur emploi inférieure de 10,2 % à celle des autres employés, seuls 29 % ont l'intention de rester chez leur employeur actuel



Centralité du bureau - La pandémie a brisé le mythe selon lequel les employés ne peuvent faire du vrai travail que dans un bureau où les managers peuvent les voir. La plupart des organisations planifient désormais un avenir hybride qui reconnaît que les employés peuvent être pleinement productifs à distance pour le travail "tête baissée", tandis que le bureau est mieux adapté à certaines activités professionnelles telles que la connexion humaine et la collaboration.





Réunions - La culture des réunions a vu le jour dans les années 1950, lorsque les gens devaient se réunir physiquement pour prendre des décisions. Aujourd'hui, les outils de collaboration asynchrones et synchrones permettent une prise de décision, une collaboration et une créativité distribuées.

Gartner a interrogé 18 000 employés dans le monde au quatrième trimestre 2021, dont 1 755 employés de la fonction informatique. Les réponses ont été collectées mensuellement à travers 40 pays différents dans 15 langues.", a déclaré Graham Waller, vice-président et analyste distingué chez Gartner. "."À l'échelle mondiale, seuls 29,1 % des travailleurs des TI ont la ferme intention de rester chez leur employeur actuel, mais ce chiffre est beaucoup plus faible en Asie (19,6 %), en Australie et en Nouvelle-Zélande (23,6 %) et en Amérique latine (26,9 %). Même en Europe, la région la plus performante, seuls quatre travailleurs des TI sur dix (38,8 %) ont l'intention de rester.Le défi de la rétention des talents informatiques varie selon le groupe d'âge et la région. Par exemple, les travailleurs du secteur informatique âgés de moins de 30 ans déclarent avoir deux fois et demie moins de chances de rester que ceux de plus de 50 ans. Seuls 19,9 % des travailleurs des TI âgés de 18 à 29 ans ont une forte probabilité de rester, contre 48,1 % de ceux âgés de 50 à 70 ans.Les données montrent que des politiques de travail plus flexibles et centrées sur l'humain peuvent réduire l'attrition et augmenter les performances. Dans une enquête menée par Gartner en 2021 auprès de 3 000 employés dans un large éventail de secteurs, de fonctions et de zones géographiques, 65 % des employés du secteur informatique ont déclaré que le fait de pouvoir travailler de manière flexible aura une incidence sur leur décision de rester dans l'entreprise.Les analystes de Gartner ont déclaré que les DSI devraient utiliser une approche axée sur les données pour identifier les travailleurs les plus à risque et les plus précieux, et adapter les politiques de travail hybride pour qu'ils restent engagés et performants.[*]Les horaires de travail - Les entreprises progressistes donnent aux personnes et aux équipes le pouvoir de décider du moment où elles travaillent le mieux et sont pionnières en matière de nouveaux horaires, comme la semaine de quatre jours.", a déclaré M. Waller.Source : GartnerTrouvez-vous cette analyse pertinente ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ? les travailleurs du secteur informatique sont-ils les plus susceptibles de quitter leur emploi ? pour quelles raisons ?Quelles méthodes votre entreprise a-t-elle adopté pour optimiser la retention des talents ?