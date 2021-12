L'étude montre également que 61 % des répondants affirment que le département informatique est essentiel à la croissance et à la stratégie commerciale de l'entreprise. Malgré cela, 72 % des personnes interrogées ont déclaré avoir perdu des membres de leur équipe informatique, 41 % d'entre elles citant une charge de travail élevée comme principale raison de leur départ.Les autres sources de mécontentement sont les attentes irréalistes placées dans l'équipe (34 %), le manque de soutien de la part de la direction (32 %), le travail à distance qui n'est pas une possibilité (28 %), l'hésitation de la direction à adopter l'automatisation (26 %) et le manque de technologies essentielles pour faire efficacement leur travail (24 %).", déclare Nayaki Nayyar, président et chef de produit d'Ivanti. "Les organisations dont plus de la moitié des services informatiques sont automatisés sont plus susceptibles de penser que le département informatique est considéré comme essentiel à la croissance et à la stratégie commerciale de l'organisation (74 %). Dans ce même groupe, seuls 32 % des répondants estiment que l'équipe de direction considère que l'informatique n'est là que pour résoudre les problèmes de matériel ou de logiciel, contre 47 % pour l'ensemble des répondants.Source : Ivanti Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Dans votre organisation, la perte de talents informatiques constitue-t-elle un défi de taille ? quelles sont les raisons qui poussent les employés à partir ?