Et 27 % ont mis entre 11 et 15 ans, selon STX Next

Alors, comment obtenir le fauteuil de direction, la place de parking réservée et le bureau d'angle ? Un tiers des personnes interrogées disent avoir rejoint l'organisation en tant que CTO d'une autre entreprise. Environ 29 % des directeurs techniques sont promus au sein de leur organisation et 34 % disent avoir cofondé une entreprise et être devenus directeurs techniques immédiatement.Les CTO sont généralement issus de fonctions techniques solides : 70 % étaient auparavant développeurs de logiciels ou ingénieurs, 60 % étaient responsables techniques ou ingénieurs et 29 % étaient chefs de projet. Seuls 7 % étaient des universitaires avant de devenir directeur technique.Les gens semblent également apprécier le poste de directeur technique. Lorsqu'on leur demande d'évaluer leur satisfaction professionnelle sur une échelle de un à cinq, 35 % d'entre eux donnent une note de cinq et 43 % une note de quatre. La satisfaction à l'égard du salaire est toutefois un peu plus faible : 18 % seulement des personnes interrogées attribuent une note de cinq à leur salaire, tandis que 31 % lui attribuent une note de trois.Maciej Dziergwa, PDG de STX Next, déclare :Source : STX Next Trouvez-vous ces résultats pertinents ?Quelle a été votre expérience personnelle ?