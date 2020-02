Réponses à la question « Comment avez-vous appris à coder ? », posée auprès des développeurs

Source : sondage Codingame





Réponses à la question « Quel est votre niveau de qualification actuel ? », posée auprès des développeurs

Source : sondage Codingame

Actuellement, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter des développeurs qualifiés alors que le nombre d'offres d'emploi ne cesse d'augmenter. En effet, dans leur procédure de recrutement, ces entreprises reçoivent souvent des candidatures au profil qui ne correspondent pas à leurs attentes.Mais cette difficulté à trouver de bons profils serait-elle synonyme de pénurie de talents ou d'un processus de recrutement trop sélectif ?Pour le développeur Timothy Mugayi, la description de poste serait le principal problème. « D'après mon expérience passée et de simples observations, il existe un grand nombre de programmeurs non traditionnels qui sont autodidactes, qui ne sont pas titulaires d'un diplôme traditionnel en informatique, mais qui peuvent très bien faire le travail. La plupart des programmeurs avec qui je travaille ne sont pas issus d'un tel milieu, mais sont autodidactes ou se sont lancés dans le domaine grâce à une certification. Certains de ces programmeurs ont un talent inexploité qui peut être utilisé car ils peuvent être réceptifs à l'apprentissage et n'ont généralement jamais eu l'occasion de montrer leurs talents juste parce qu'ils ne répondaient pas aux critères de filtrage basés sur l'éducation », explique-t-il.D'ailleurs, un récent sondage de Codingame, un site consacré à la programmation, réalisé auprès de plus de 20 000 développeurs, indique que 34,6 % d'entre eux sont autodidactes et que 21,7 % n'ont pas de qualification formelle.D'un autre côté, certains candidats inscrivent des compétences qu'ils n'ont pas dans leur curriculum vitae afin d'être sélectionnés par les recruteurs. Ces derniers seront ainsi induits en erreur et vont perdre du temps et de l'argent en recrutant un profil qui ne correspond pas à leurs attentes.« La réalité que nous devons tous accepter est qu'une offre d'emploi ne décrit pas une personne réelle. Elle décrit un idéal fictif et souvent irréaliste que la plupart des entreprises ne trouveront pas. Le processus d'embauche reste très humain, il ne faut pas l'oublier. Il y a d'autres facteurs dont nous devons tenir compte lorsque nous recherchons des talents et élaborons des descriptions de poste, comme l'empathie, la réceptivité, la confiance et la passion », poursuit Timothy Mugaiy.Par ailleurs, sachant que le premier critère influençant le choix d'un candidat à l'embauche reste le salaire, un profil expérimenté aura plus de possibilités à choisir un emploi raisonnablement rémunéré. Ainsi, un recruteur exigeant qui propose un salaire modeste par rapport à d'autres aura des difficultés à trouver une personne correspondant à ces attentes.Sources : Timothy Mugayi Selon vous, quel processus de recrutement devrait suivre les entreprises afin de trouver les bons profils ?