Face au variant Delta, le Premier ministre avait appelé début décembre à l'extension du télétravail jusqu'à trois jours par semaine dans la fonction publique d'Etat et deux à trois jours dans les entreprises où c'était possible. Elisabeth Borne, ministre du Travail français avait alors expliqué privilégier le dialogue social au sein des entreprises pour atteindre cet objectif et qu'on n'ait pas besoin de revenir à des obligations.Invitée par Patrick Roger le 27 mai dans l’émission, « C’est à la une » sur le plateau de Sud Radio, Élisabeth Borne, avait annoncé la fin du télétravail systématique en France dès le 9 juin. En effet, depuis le mois de novembre 2021, la règle était le télétravail systématique pour toutes les activités qui le permettent.Face à ce qu’on pourrait qualifier de « contre-pied », les citoyens Français devront une fois être confronté à des mesures drastiques. En effet, comme indiqué précédemment, Jean Castex a insisté sur la nature obligatoire du télétravail pour contrer le variant Omicron : « à compter de la rentrée et pour une durée de trois semaines, le recours sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible, à raison de trois jours minimums par semaine et si possible quatre jours quand cela est possible ».Le Premier ministre Jean Castex a également annoncé le retour des jauges pour les grands rassemblements. Elles seront fixées à 2 000 personnes maximum en intérieur et à 5 000 en extérieur. Dans les enceintes sportives, les lieux culturels comme les cinémas et les transports en commun, la consommation de boissons et d'aliments sera par ailleurs interdite. Dans les bars et les cafés, la consommation ne pourra par ailleurs plus se faire debout, mais seulement de manière assise.La semaine dernière, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, avait appelé les entreprises à se préparer à renforcer le télétravail à la rentrée. Dans la suite de l’annonce du Premier ministre, Élisabeth Borne, mènera le 28 décembre une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet. La nouvelle mesure qui engage par ailleurs la responsabilité des chefs d’entreprise avec, 45 000 euros d’amende et une peine de prison s’ils ne mettent pas tout en ouvre pour protéger les employés prendrait effet « pour une durée de trois semaines ». Rappelons que le protocole sanitaire en vigueur prévoit que « les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours » au télétravail, avait-elle précisé.Les employés ne veulent pas du télétravail, si l'on en croit du moins la réaction de certains internautes. « Mon entreprise est peuplée de personnes qui qualifie le télétravail de télévacances... », déclare un internaute. « Parfois ce sont les salariés eux-mêmes qui préfèrent venir au travail que rester chez eux. C'est en tout cas ce que je vois dans mon travail », retorque un autre internaute du même avis.Quel est votre avis sur le sujet ?Êtes-vous pour ou contre le télétravail ?Selon vous, la nouvelle mesure devrait-elle être obligatoire ?