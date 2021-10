Aujourd'hui, travailler à distance ou dans une sorte de configuration hybride où l'on peut partager son temps entre le domicile et le bureau a commencé à devenir la norme, et beaucoup se sont demandés si cela continuerait après la pandémie.Il s'avère que le travail à domicile est là pour durer, car il pourrait potentiellement stimuler la productivité et permettre aux employés d'obtenir un équilibre travail/vie privée beaucoup plus favorable. De plus, le travail à distance peut permettre aux entreprises d'économiser une somme considérable d'argent qui aurait été dépensée pour l'aménagement de bureaux, et lorsque l'on considère le fait que les employés sont également très satisfaits de cet arrangement, il devient logique que les entreprises veuillent continuer à fonctionner de cette manière à l'avenir.Selon une étude, seuls 24 % des employés s'attendent à continuer à travailler dans un bureau à l'avenir. 58 % d'entre eux disent qu'ils travailleront soit à domicile, soit dans une sorte d'environnement hybride où ils devront occasionnellement se rendre au bureau pour accomplir certaines tâches. Toutefois, cette évolution s'accompagnera de certains problèmes de sécurité.La cybercriminalité est en hausse depuis que les employés ont commencé à travailler à domicile, car ils ne disposent plus de la sécurité de niveau entreprise sur laquelle ils comptaient auparavant. Cela signifie que les entreprises devront consacrer davantage d'efforts à la formation de leurs employés sur ce type de questions.Source : Omdia Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Personnellement, trouvez-vous le travail à domicile/hybride plus avantageux ?Votre entreprise a-t-elle l'intention de rendre ce mode travail permanent ?